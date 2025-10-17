Lactacyd® ra mắt sự kiện điều làn da muốn nói: Cảm xúc và khoa học làn da lên tiếng

"Điều Làn Da Muốn Nói" mang lại trải nghiệm tương tác độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật thị giác, công nghệ và triết lý chăm sóc da hiện đại, nơi mỗi loại da được thể hiện "tiếng nói" riêng. Ở đây, làn da không đơn thuần là lớp bảo vệ cơ thể, mà được tôn vinh như một "người kể chuyện" đầy cảm hứng. "Điều làn da muốn nói" bao gồm các thông tin khoa học về sức khỏe, cách thức chăm sóc da, và cả những khía cạnh cảm xúc vốn ít người quan tâm về làn da.

Khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm gồm nhiều điểm chạm, từ khi nhận thẻ hành trình ở cổng sự kiện, làm quen với sản phẩm tại khu vực trưng bày đến lắng nghe những tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia da liễu.

Sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt chính thức của dòng sữa tắm Lactacyd mới: Lactacyd Healthy Bright và Lactacyd Ever Fresh được phát triển với công thức LACTOBIOME+™ (*). Đây là bước tiến mới trong hành trình chăm sóc da toàn diện của Lactacyd, mang đến giải pháp dịu nhẹ, an toàn và hiệu quả cho mọi loại da.

Trong suốt hành trình trải nghiệm, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp dòng sữa tắm mới tại các khu vực tương tác, đồng thời được tư vấn từ các chuyên gia da liễu về cách chăm sóc da theo từng giai đoạn cuộc sống. Việc kết hợp giữa trải nghiệm nghệ thuật và sản phẩm thực tế giúp người tham dự không chỉ cảm nhận mà còn hiểu sâu hơn về vai trò của LACTOBIOME+™ (*) từ đó hình thành thói quen chăm sóc da khoa học hơn mỗi ngày.

Các khách mời trải nghiệm không gian tại sự kiện của Lactacyd.

*Lactobiome+™ là sự kết hợp tuyệt diệu của thành phần có chức năng hiệu quả Lactoserum tự nhiên & Lactic Acid hữu cơ có độ pH tự nhiên tương thích với độ pH của làn da giúp kích thích tăng ceramide tự nhiên, đồng thời dưỡng ẩm cho da giúp chăm sóc làn da khỏe mạnh.

Thương hiệu đã đưa làn da trở thành trung tâm của một sự kiện nghệ thuật - công nghệ tương tác. Sự kiện kết hợp nghệ thuật thị giác, công nghệ và cảm quan đa chiều để khơi mở tiếng nói riêng của từng loại da, với số điểm nhấn là không gian Trải Nghiệm Đa Giác Quan (Immersive Room) được thiết kế bằng hệ thống LED bao quanh, kết hợp video 3D, âm thanh và mùi hương, đưa người tham dự đắm chìm trong trải nghiệm toàn diện. Mỗi khu vực trong sự kiện đều mang một thông điệp riêng thể hiện qua cách bài trí và sáng tạo nghệ thuật, giúp người xem vừa chiêm ngưỡng, vừa suy ngẫm về mối liên hệ mật thiết giữa làn da, cảm xúc và những chăm sóc hàng ngày.

Không gian trải nghiệm đầy tính nghệ thuật tại sự kiện Điều làn da muốn nói.

Điểm nhấn nằm ở ba không gian chính: Hành trình yêu thương làn da tái hiện quá trình thay đổi từ sơ sinh đến trưởng thành với cách chăm sóc riêng cho từng giai đoạn; Góc cảm xúc của da sử dụng công nghệ âm thanh và cảm biến để mô phỏng "tiếng nói" của làn da; và Không gian lắng nghe, nơi mỗi bức tranh kể một câu chuyện cảm xúc từ vẻ đẹp tinh tế của da.

Ngoài ra, hành trình còn nối tiếp với các không gian cảm xúc, phòng trải nghiệm đa giác quan, khu vui chơi cho trẻ em, phòng thư giãn để làn da ngân nga. Người tham quan sẽ khép lại trải nghiệm bằng những món quà ý nghĩa tại cửa hàng lưu niệm nằm ở cuối hành trình.

Bà Valentina - tổng giám đốc Opella Việt Nam và Campuchia chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng tự chăm sóc sức khỏe phải là điều dễ tiếp cận, tự nhiên và mang tính cá nhân sâu sắc. Dù là thông qua những sản phẩm đáng tin cậy hay những trải nghiệm ý nghĩa, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu giúp việc tự chăm sóc sức khỏe trở thành một phần trong nhịp sống hằng ngày của mỗi người."

Với hơn 75 năm đồng hành cùng phụ nữ trên toàn thế giới, thương hiệu Lactacyd luôn kiên định với hành trình chăm sóc làn da, lắng nghe những nhu cầu riêng biệt của cơ thể. Không chỉ là thương hiệu cung cấp sản phẩm dịu nhẹ và an toàn, Lactacyd còn là người bạn đồng hành trong hành trình yêu thương bản thân của hàng triệu phụ nữ Việt. Sự kiện lần này là một phần trong chiến dịch "Lắng Nghe Điều Làn Da Muốn Nói", đánh dấu bước tiến mới của Lactacyd trong việc kết nối giữa khoa học chăm sóc da và cảm xúc con người, khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa nghệ thuật và công nghệ vào hành trình chăm sóc làn da.

Sự kiện "Điều Làn Da Muốn Nói" diễn ra từ ngày 14 tới 19/10/2025 tại An Fine Art Gallery, 159 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. HCM. Sự kiện mở cửa tự do, chào đón công chúng đến khám phá, trải nghiệm và cùng nhau lắng nghe những câu chuyện kỳ diệu từ làn da - nơi cảm xúc, khoa học và nghệ thuật hòa quyện thành một hành trình đầy cảm hứng.

