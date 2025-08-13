Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng ở Agribank nhận bao nhiêu tiền lãi?
GĐXH - Lãi suất huy động Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay
Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kể từ đầu tháng 8 tăng trở lại ở một số kỳ hạn chính.
Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trung bình tăng 0,01%, lên 4,48%; tại kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,04% lên 5,07%.
Các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn chính, trong khi các ngân hàng thương mại khác ghi nhận lãi suất tiền gửi tăng lên.
Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đã giảm còn 6,53%/năm, thấp hơn 4 điểm cơ bản so với cuối năm 2024.
NHNN tái khẳng định định hướng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản và yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để giảm lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.
NHNN đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.
Theo nhận định của BVSC, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, nhiều khả năng NHNN sẽ duy trì mặt bằng lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ở mức thấp để thúc đẩy cầu tín dụng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Theo báo cáo của NHNN trong tuần từ 4-8/8, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 2.819.190 tỷ đồng, bình quân 563.838 tỷ đồng/ngày, giảm 83.897 tỷ đồng/ngày so với tuần trước;
Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 690.897 tỷ đồng, bình quân 138.179 tỷ đồng/ngày, giảm 3.631 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.
Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (94% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (3% tổng doanh số giao dịch VND).
Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 90% và 8%.
Về lãi suất bình quân, đối với các giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng, có xu hướng tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt so với tuần trước.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 13/8/2025 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|2,4
|3
|3,7
|3,7
|4,8
|4,8
|BIDV
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETINBANK
|2
|2,3
|3,3
|3,3
|4,7
|4,7
|VIETCOMBANK
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|4,6
|4,6
|ABBANK
|3,1
|3,8
|5,3
|5,4
|5,6
|5,4
|ACB
|3,1
|3,5
|4,2
|4,3
|4,9
|BAC A BANK
|3,8
|4,1
|5,25
|5,35
|5,5
|5,8
|BAOVIETBANK
|3,5
|4,35
|5,45
|5,5
|5,8
|5,9
|BVBANK
|3,95
|4,15
|5,15
|5,3
|5,6
|5,9
|EXIMBANK
|4,3
|4,5
|4,9
|4,9
|5,2
|5,7
|GPBANK
|3,95
|4,05
|5,65
|5,75
|5,95
|5,95
|HDBANK
|3,85
|3,95
|5,3
|5,3
|5,6
|6,1
|KIENLONGBANK
|3,7
|3,7
|5,1
|5,2
|5,5
|5,45
|LPBANK
|3,6
|3,9
|5,1
|5,1
|5,4
|5,4
|MB
|3,5
|3,8
|4,4
|4,4
|4,9
|4,9
|MBV
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|5,9
|MSB
|3,9
|3,9
|5
|5
|5,6
|5,6
|NAM A BANK
|3,8
|4
|4,9
|5,2
|5,5
|5,6
|NCB
|4
|4,2
|5,35
|5,45
|5,6
|5,6
|OCB
|3,9
|4,1
|5
|5
|5,1
|5,2
|PGBANK
|3,4
|3,8
|5
|4,9
|5,4
|5,8
|PVCOMBANK
|3,3
|3,6
|4,5
|4,7
|5,1
|5,8
|SACOMBANK
|3,6
|3,9
|4,8
|4,8
|5,3
|5,5
|SCB
|3,3
|3,6
|4,8
|4,9
|5,6
|5,8
|SEABANK
|2,95
|3,45
|3,95
|4,15
|4,7
|5,45
|SHB
|3,5
|3,8
|4,9
|5
|5,3
|5,5
|TECHCOMBANK
|3,45
|3,75
|4,65
|4,65
|4,85
|4,85
|TPBANK
|3,7
|4
|4,9
|5
|5,3
|5,6
|VCBNEO
|4,35
|4,55
|5,6
|5,45
|5,5
|5,55
|VIB
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|4,9
|5,2
|VIET A BANK
|3,7
|4
|5,1
|5,3
|5,6
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,4
|5,4
|5,8
|5,9
|VIKKI BANK
|4,15
|4,35
|5,65
|5,65
|5,95
|6
|VPBANK
|3,7
|3,8
|4,7
|4,7
|5,2
|5,2
Cụ thể, lãi suất bình quân các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 1,38%/năm, 0,72%/năm và 0,4%/năm lên các mức 5,81%/năm, 5,64%/năm và 5,37%/năm.
Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng ít biến động so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không thay đổi và tiếp tục giữ ở mức 4,29%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,02%/năm xuống mức 4,30%/năm; ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,03%/năm lên mức 4,41%/năm.
Lãi suất Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV mới nhất
Lãi suất huy động nhóm Big4 (gồm Agribank, Vietcombank, BIDV và VietinBank) dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm cho hình thức trả lãi cuối kỳ, áp dụng tại quầy cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 1-36 tháng.
Agribank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất nhóm Big4 ở tất cả các kỳ hạn ngắn và trung hạn. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, trong khi ba ngân hàng còn lại giữ ở mức 1,6%/năm. Với kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết 2,4%/năm, cao hơn hẳn mức 1,9%/năm của VietinBank, Vietcombank, BIDV. Ở kỳ hạn 6-11 tháng, Agribank cũng dẫn đầu với 3,5%/năm, vượt mức 2,9-3%/năm tại các ngân hàng còn lại.
Riêng kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank đang áp dụng 4,6%/năm, thấp hơn mức 4,7%/năm của ba ngân hàng cùng nhóm. Từ 24 tháng trở lên, Vietcombank vẫn neo ở mức 4,7%/năm, còn BIDV, VietinBank và Agribank đều ở mức 4,8%/năm.
Gửi 1 tỉ đồng tại Agribank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?
Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi
Như vậy, gửi 1 tỉ đồng tại Agribank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):
* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.
