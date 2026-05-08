Làm điều này, phụ nữ dễ "lên đỉnh" hơn!

Các chuyên gia tình dục học cảnh báo, nicotine và hàng nghìn chất độc trong khói thuốc có thể làm suy giảm tuần hoàn máu, rối loạn nội tiết và khiến phụ nữ ngày càng khó cảm nhận khoái cảm trong quan hệ vợ chồng.

Thuốc lá khiến phụ nữ khó “lên đỉnh” như thế nào?

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Wimpie Pangkahila từ Udayana University chia sẻ trên PNO, hút thuốc lá có thể gây viêm và tổn thương thành mạch máu, bao gồm cả hệ mạch nuôi dưỡng cơ quan sinh dục nữ.

Khi lưu lượng máu đến âm đạo suy giảm, quá trình tiết dịch bôi trơn tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Đây là yếu tố rất quan trọng trong đời sống tình dục vì chất nhờn giúp giảm ma sát, hạn chế đau rát và tạo cảm giác hưng phấn khi quan hệ.

Không ít người cho rằng nguyên nhân đến từ tuổi tác hoặc áp lực cuộc sống mà không biết thuốc lá cũng là một “thủ phạm” lớn.

Nicotine làm rối loạn hormone nữ

Ngoài tác động lên mạch máu, thuốc lá còn ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormone sinh dục nữ, trong đó có testosterone — loại hormone dù tồn tại với lượng nhỏ ở phụ nữ nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với ham muốn tình dục.

Khi hormone bị rối loạn, cơ thể phụ nữ sẽ khó bước vào trạng thái hưng phấn. Điều này tạo thành một vòng luẩn quẩn: giảm ham muốn dẫn đến tiết dịch kém, gây ra đau khi quan hệ, khiến bạn đời càng sợ gần gũi.

Theo nhiều nghiên cứu, phụ nữ hút thuốc có nguy cơ rối loạn chức năng tình dục cao hơn nhóm không hút thuốc. Không chỉ vậy, việc hút thuốc kéo dài còn thúc đẩy lão hóa sớm, khiến da xỉn màu, giảm collagen và ảnh hưởng đến sự tự tin trong đời sống vợ chồng.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông hút thuốc cũng chịu hậu quả

Thuốc lá không chỉ làm giảm chất lượng đời sống tình dục ở nữ giới mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nam giới.

Nicotine có thể gây co mạch, làm giảm lưu lượng máu đến dương vật — yếu tố quan trọng để duy trì khả năng cương cứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn đáng kể so với người không hút.

Nhiều cặp đôi chỉ tập trung tìm thuốc tăng cường sinh lý mà bỏ qua nguyên nhân gốc rễ nằm ở chính thói quen hút thuốc hằng ngày.

Bỏ thuốc lá, cơ thể thay đổi ra sao?

Cơ thể có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc sau khi ngừng hút thuốc. Chỉ sau vài tuần đến vài tháng bỏ thuốc, tuần hoàn máu được cải thiện. Ngoài ra, hormone dần ổn định hơn, dẫn đến cảm giác hưng phấn tăng lên. Từ đó giúp tình trạng khô rát giảm bớt. Việc này kéo theo năng lượng và sức bền tốt hơn khi hai người gặp gỡ.

Nhiều người nhận thấy chất lượng đời sống vợ chồng thay đổi rõ rệt sau khi bỏ thuốc, không chỉ về mặt thể chất mà cả cảm xúc gần gũi, tự tin và kết nối với bạn đời.