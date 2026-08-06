Mua chung cư cũ giá rẻ để tiết kiệm, vợ chồng tôi nhận 'trái đắng' sau vài tháng

Câu chuyện mua chung cư của Lưu Tiểu Du (Trung Quốc) được đăng tải trên TT&VH cho thấy đừng chỉ nhìn vào mức giá hấp dẫn mà bỏ qua những rủi ro phía sau.

Nhiều năm tích cóp mới đủ tiền mua chung cư

Tôi tên Lưu Tiểu Du, quê ở Trung Quốc. Năm 2010, tôi lên Thâm Quyến làm công nhân trong một nhà máy điện tử. Công việc chủ yếu là đóng gói sản phẩm, cường độ cao nhưng thu nhập chỉ khoảng 2.000 NDT mỗi tháng.

Không muốn mãi gắn bó với công việc chân tay, tôi tranh thủ thời gian học lấy bằng đại học. Nhờ vậy, sau này tôi chuyển sang vị trí nhân viên văn phòng tại một nhà máy khác, công việc nhẹ hơn và mức lương cũng khá hơn.

Tôi lập gia đình khi còn trẻ. Chồng tôi làm tổ trưởng tại một nhà máy sản xuất thiết bị điện nên thu nhập cao hơn tôi. Sau khi trừ mọi chi phí sinh hoạt, mỗi tháng hai vợ chồng có thể để dành khoảng 5.000 NDT.

Con gái được ông bà chăm sóc ở quê nên chúng tôi yên tâm đi làm. Suốt nhiều năm, hai vợ chồng chỉ về nhà vào dịp Tết để tiết kiệm tối đa.

Đến năm 2018, số tiền tích lũy đã lên tới khoảng 200.000 NDT. Chồng muốn dùng khoản tiền này mua nhà ở quê, còn tôi lại mong có một căn chung cư tại Thâm Quyến để sau này con có điều kiện học tập và sinh sống ở thành phố.

Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng quyết định mua chung cư giá rẻ khi chưa tìm hiểu kỹ là bài học đắt giá nhất của mình. Ảnh minh họa

Chung cư thương mại quá đắt, tôi chọn căn hộ cũ giá rẻ

Thời điểm đó, giá bất động sản ở Thâm Quyến tăng rất nhanh. Một căn hộ thương mại diện tích khoảng 50 m2 cũng có giá lên tới hơn một triệu NDT, vượt xa khả năng tài chính của gia đình tôi.

Trong lúc đang băn khoăn, một người quen giới thiệu cho tôi một căn chung cư rộng khoảng 70 m2, giá chỉ hơn 500.000 NDT, bằng khoảng một nửa so với các dự án thương mại.

Tòa nhà chỉ cao 7 tầng, có thang máy nhưng đã khá cũ. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, ánh sáng ổn nhưng nội thất xuống cấp, muốn ở phải sửa chữa khá nhiều.

Ban đầu tôi còn chần chừ. Tuy nhiên, vị trí căn chung cư khá thuận tiện, chỉ cách ga tàu điện chưa đầy một kilomet và giá bán quá hấp dẫn khiến tôi dần bị thuyết phục.

Chồng tôi lại không đồng tình. Anh cho rằng nhà quá cũ, sau này khó bán và có thể phát sinh nhiều chi phí sửa chữa. Thế nhưng, khi nghe người quen nói có nhiều người khác cũng đang hỏi mua, tôi sợ mất cơ hội nên quyết định xuống tiền ngay.

Gia đình phải vay thêm người thân một khoản lớn mới đủ tiền thanh toán, phần còn lại trả góp trong nhiều năm.

Vừa dọn vào ở đã liên tục phải đóng những khoản phí bất thường

Có nhà riêng khiến tôi vô cùng vui mừng. Tôi nghĩ từ nay sẽ không còn phải lo tiền thuê trọ mỗi tháng. Niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chỉ sau một thời gian ngắn, trưởng tòa nhà thông báo thang máy hỏng và yêu cầu mỗi hộ đóng 1.000 NDT để sửa chữa.

Điều khiến tôi khó chấp nhận là khoản thu này hoàn toàn không có hóa đơn hay bảng kê chi phí. Khi tôi đề nghị được xem chứng từ, câu trả lời chỉ là "đã nhờ người quen sửa nên không có giấy tờ".

Thấy tôi phản đối, trưởng tòa thẳng thừng tuyên bố nếu không đóng tiền thì gia đình tôi sẽ không được sử dụng thang máy. Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận nộp khoản phí dù trong lòng vô cùng bức xúc.

Chung cư cũ liên tục phát sinh chi phí khiến tôi kiệt sức

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau, ban quản lý tiếp tục yêu cầu mỗi hộ đóng thêm 500 NDT để thay khóa điện tử ở cổng.

Theo tôi tìm hiểu, chi phí thực tế của hạng mục này thấp hơn rất nhiều so với số tiền họ thu. Tôi chỉ đồng ý đóng một phần hợp lý.

Không ngờ, việc từ chối khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng. Có lần, khi gia đình tôi đi mua đồ về thì phát hiện cửa đã bị khóa. Trưởng tòa tuyên bố nếu không nộp đủ tiền sẽ không được tiếp tục sinh sống tại đây.

Trước sức ép từ ban quản lý và để tránh ảnh hưởng cuộc sống, tôi đành miễn cưỡng đóng khoản phí theo yêu cầu.

Sau đó, đủ loại khoản thu khác tiếp tục xuất hiện khiến cư dân không khỏi ngán ngẩm. Dù nhiều người bất bình nhưng phần lớn đều chọn im lặng để tránh rắc rối.

Muốn bán chung cư cũng không ai hỏi mua

Những gì diễn ra khiến cuộc sống của gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Thay vì tận hưởng cảm giác có nhà riêng, tôi liên tục phải lo lắng về các khoản phí phát sinh và những tranh cãi với ban quản lý.

Nghĩ đến việc bán chung cư để chuyển đi nơi khác, tôi mới nhận ra điều chồng từng cảnh báo là đúng. Vì căn hộ đã cũ nên rất ít người quan tâm, việc tìm người mua vô cùng khó khăn.

Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng quyết định mua chung cư giá rẻ khi chưa tìm hiểu kỹ là bài học đắt giá nhất của mình. Khi lựa chọn nhà ở, giá bán chỉ là một yếu tố. Chất lượng công trình, cách quản lý vận hành và tính minh bạch trong các khoản phí mới là những điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Điều cần nắm khi mua chung cư cũ để tránh rủi ro

Mua chung cư cũ là lựa chọn phù hợp với nhiều người nhờ giá bán thấp hơn căn hộ mới và pháp lý thường rõ ràng. Tuy nhiên, người mua vẫn cần kiểm tra kỹ chất lượng công trình, hạ tầng và giấy tờ để tránh những rủi ro phát sinh sau này, theo Gia đình Việt Nam.

Ngoài giá mua, cần hỏi rõ các khoản phí quản lý, gửi xe, bảo trì, vệ sinh và khả năng điều chỉnh phí trong tương lai để chủ động kế hoạch tài chính. Ảnh minh họa

Kiểm tra diện tích thực tế

Đối chiếu diện tích căn hộ với thông tin trên sổ đỏ. Nếu diện tích thực tế lớn hơn giấy tờ, phần chênh lệch có thể không được pháp luật công nhận, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.

Chọn vị trí thuận tiện

Ưu tiên chung cư gần nơi làm việc, trường học, chợ, bệnh viện và có giao thông thuận lợi. Nên khảo sát khu vực vào giờ cao điểm để đánh giá tình trạng ùn tắc.

Quan tâm đến hướng căn hộ

Các căn hộ hướng Nam hoặc Đông Nam thường thoáng mát, đón gió và ánh sáng tốt. Hạn chế chọn căn hướng Tây vì dễ nóng bức, tốn chi phí làm mát.

Tìm hiểu phí dịch vụ

Ngoài giá mua, cần hỏi rõ các khoản phí quản lý, gửi xe, bảo trì, vệ sinh và khả năng điều chỉnh phí trong tương lai để chủ động kế hoạch tài chính.

Đọc kỹ hợp đồng

Kiểm tra đầy đủ các điều khoản về giá bán, diện tích, tiến độ thanh toán, phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của các bên. Nếu có điểm chưa rõ, nên tham khảo ý kiến luật sư.

Lưu ý mật độ căn hộ

Mật độ khoảng 6–8 căn/sàn được xem là hợp lý. Chung cư có quá nhiều căn hộ trên mỗi tầng thường gây quá tải thang máy, tiện ích và ảnh hưởng đến chất lượng sống.