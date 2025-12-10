Làm sao để ngừa cơn đau dạ dày mùa Tết này?
Ăn uống thất thường, rượu bia và áp lực cuối năm dễ khiến cơn đau dạ dày ghé thăm bất chợt. Để bảo vệ dạ dày luôn luôn yên, bạn hãy chuẩn bị ngay những bí kíp để tết này tận hưởng niềm vui trọn vẹn.
Áp lực công việc cuối năm - "Kẻ thù" thầm lặng của dạ dày
Không chỉ riêng việc ăn uống, một trong những yếu tố gây hại cho dạ dày ngay từ trước Tết chính là stress và áp lực công việc. Những ngày cuối năm thường gắn liền với việc phải hoàn thành KPI, tổng kết dự án, dọn dẹp nhà cửa... dẫn đến tình trạng căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ.
Khi bạn căng thẳng (stress), cơ thể giải phóng các hormone như Cortisol. Các hormone này gián tiếp kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng tiết Axit HCl (axit dạ dày). Lượng axit dư thừa này sẽ bào mòn niêm mạc dạ dày, gây ra cảm giác cồn cào, khó chịu, và làm trầm trọng thêm các vết loét sẵn có.
Ăn uống quá độ và sai cách
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra các vấn đề về dạ dày trong dịp Tết. Những bữa tiệc tất niên, những mâm cỗ ngày Tết tuy hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ cho hệ tiêu hóa:
Đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và món ăn khó tiêu: Các món ăn truyền thống như nem rán, thịt đông, bánh chưng rán... thường chứa hàm lượng chất béo cao gây chậm tiêu hóa. Việc ăn quá nhiều đồ béo sẽ khiến dạ dày phải làm việc liên tục trong nhiều giờ, gây đầy bụng, khó tiêu và áp lực lên cơ vòng thực quản dưới, dễ dẫn đến trào ngược axit. Quá nhiều chất béo cũng kích thích túi mật co bóp mạnh, đôi khi gây ra cơn đau liên quan đến đường tiêu hóa.
Lạm dụng các gia vị kích thích, thực phẩm cay nóng như lẩu, các món xào cay hoặc dưa hành muối, củ kiệu ngâm…. Những thực phẩm này gây kích thích trực tiếp niêm mạc dạ dày và làm tăng tiết axit, đặc biệt nguy hiểm với người đã có tiền sử viêm loét.
Sử dụng rượu bia và nước ngọt có ga. Rượu bia là thứ thường gặp trong các bữa tiệc Tết, nhưng nó là "hung thần" với dạ dày. Cồn (Ethanol) có khả năng kích thích và phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét cấp tính. Đồng thời, còn làm giãn cơ vòng thực quản dưới, tạo điều kiện cho axit và thức ăn từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra chứng ợ nóng và trào ngược.
Thói quen sinh hoạt bị xáo trộn trong ngày Tết
Sự thay đổi đột ngột trong lịch sinh hoạt cũng là nguyên nhân làm dạ dày "biểu tình":
Thói quen ăn uống thất thường: Mải mê với lịch trình của các sự kiện cuối năm mà không ít người bỏ bữa, ăn vội vàng hoặc ăn quá khuya. Điều này làm rối loạn nhịp sinh học của dạ dày, khiến nó tiết axit khi không có thức ăn để trung hòa, hoặc phải hoạt động quá sức vào những giờ không phù hợp.
Ngủ muộn, thức khuya: Thức khuya làm rối loạn đồng hồ sinh học, khiến hệ tiêu hóa không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thường đi kèm với thói quen ăn bữa đêm, khiến dạ dày phải làm việc khi cơ thể cần hồi phục.
Uống thuốc không đúng giờ: Đối với người đang điều trị các bệnh lý mãn tính, việc quên hoặc uống thuốc không đúng giờ (nhất là các thuốc có tác dụng phụ lên dạ dày như Aspirin, thuốc khớp...) trong dịp bận rộn cũng có thể gây tái phát hoặc đau cấp tính.
Giải pháp bảo vệ dạ dày khỏi cơn đau mùa lễ hội
Để giữ dạ dày yên ổn suốt mùa Tết, bạn cần kết hợp cả phòng ngừa từ gốc và chuẩn bị giải pháp xử lý cấp tốc.
Trước hết hãy lập một kế hoạch ăn uống thông minh. Hãy ăn uống vừa đủ, không bỏ bữa, duy trì các bữa ăn chính cách nhau khoảng 4-5 tiếng. Một mẹo nhỏ là nên bắt đầu bằng chất xơ, như ăn rau xanh hoặc salad trước khi vào món chính, đồng thời, hãy thay thế nước ngọt bằng nước lọc và uống chậm rãi để tránh bị đầy hơi.
Song song với việc ăn uống, bạn cần chú trọng đến việc quản lý stress và giấc ngủ. Dù bận rộn đến đâu, hãy dành 30 phút mỗi ngày để thư giãn, cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi đêm và tránh thức khuya quá 12 giờ đêm.
Nếu lỡ gặp cơn đau dạ dày bất ngờ, hay những cơn ợ chua, đầy bụng, trào ngược bất chợt, việc có sẵn một giải pháp làm dịu nhanh chóng là rất quan trọng để không làm gián đoạn cuộc vui:
Yumangel - Thuốc dạ dày chữ Y đã đồng hành giữ dạ dày Yên cho người Việt trong suốt 17 năm vừa qua. Sản phẩm hoạt động theo cơ chế tác dụng kép: vừa trung hòa axit dạ dày nhanh chóng, vừa tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày đang bị tổn thương. Với dạng gói tiện lợi, Yumangel giúp làm dịu nhanh các triệu chứng khó chịu của bệnh dạ dày như đau rát, ợ chua, ợ hơi, buồn nôn, trào ngược dạ dày thực quản….
Bảo vệ dạ dày không chỉ là bảo vệ sức khỏe mà còn là bảo vệ sự trọn vẹn, niềm vui mỗi dịp tết về. Hãy nhớ các mẹo trên để cả gia đình bạn có một cái Tết thật Yên ấm, không lo về những cơn đau dạ dày nhé.
