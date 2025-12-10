Sốt, ho, cảm cúm thường "tránh xa" những người này, vì họ có chung 5 đặc điểm, nếu bạn có 3 thôi cũng chúc mừng!

Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe tốt, điều quan trọng nhất là tăng cường sức đề kháng, vì khả năng miễn dịch bình thường, mầm bệnh ngoại lai không thể xâm nhập, có thể ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả, không bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, cơ thể được thư giãn, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ.

Tất nhiên, những người có sức đề kháng mạnh thường có những đặc điểm liên quan trong cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng ccần phải hiểu rõ về chúng và xem liệu chúng có đáp ứng được các điều kiện như sức đề kháng kém và tăng cường kịp thời hay không.

Những người có "khả năng miễn dịch" mạnh có thể có 5 đặc điểm này, bạn có được bao nhiêu?

Độ tuổi từ 18-35 tuổi

Một thực tế rõ ràng là người càng trẻ thì khả năng miễn dịch càng mạnh, khả năng miễn dịch của cơ thể con người có liên quan đến mức độ tình trạng của chính nó, và cơ thể của những người trong độ tuổi 18-35 tuổi đang ở đỉnh cao.

Tuổi trẻ là giai đoạn cơ thể đạt "đỉnh" - mọi chức năng, bao gồm miễn dịch, hoạt động mạnh, nhạy bén, hệ miễn dịch khỏe hơn, nên nguy cơ mắc bệnh thấp hơn.

2. Sức khỏe đường tiêu hóa tốt

Ngon miệng, thức ăn ngon, không kén ăn, thích ăn tất cả mọi thứ. Và quá trình tiêu hóa và bài tiết rất trơn tru, ít bị tiêu chảy hoặc đau dạ dày. Nếu bạn thường xuyên bị các vấn đề về dạ dày, ruột rất khó chịu, không thể chịu đựng được một chút ô uế, không dám ăn những thứ lạnh, vì vậy bạn nên chú ý nâng cao khả năng miễn dịch và thường chú ý duy trì dạ dày.

3. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Một người chỉ có thể duy trì sức khỏe tốt với tiền đề đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, và chất cơ bản để cải thiện khả năng miễn dịch của chính mình là protein.

Những người có lượng dinh dưỡng đầy đủ và bổ sung protein thường xuyên, đặc biệt là những người tiêu thụ protein chất lượng cao trong thời gian dài, có chức năng tự miễn dịch mạnh mẽ, nguy cơ mắc bệnh thấp hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn và mức độ điều hòa miễn dịch tốt.

4. Năng lượng dồi dào, không dễ mệt mỏi

Kiểu người này rất tràn đầy năng lượng, dường như họ không bao giờ biết mệt mỏi là gì, họ hiếm khi ở nhà, họ thích tập thể dục, giao lưu, làm phúc lợi công cộng, tham gia các hoạt động nhóm và thích đến những nơi đông người.

Nếu bạn mệt mỏi mỗi ngày mà không làm việc, không muốn nói chuyện và chỉ muốn ngủ thì có thể khả năng miễn dịch của bạn bị suy yếu.

5. Không dễ bị bệnh, hiếm khi bị cảm lạnh và ho

Tôi hầu như chưa bao giờ nhập viện vì bệnh nặng, và tôi hiếm khi uống thuốc vì bệnh tật, trong khi những người xung quanh tôi bị nhiễm virus nhưng tôi ổn... Nếu bạn có những điều này thì chứng tỏ hệ thống phòng thủ của bạn rất mạnh. Nếu bạn bị ốm lần nào cũng sẽ nghiêm trọng nếu không uống thuốc thì nên chú ý, rất có thể hệ miễn dịch của bạn yếu.

Khả năng miễn dịch càng mạnh càng tốt?

Nhiều người đã hỏi, miễn dịch càng mạnh càng tốt? Trên thực tế, duy trì khả năng miễn dịch bình thường là một dấu hiệu của sức khỏe, cho dù nó quá thấp hay quá mạnh.

Khả năng miễn dịch kém rất dễ bị bệnh, và khả năng miễn dịch mạnh dễ bị đào thải. Tình trạng phổ biến hơn là dị ứng và các bệnh miễn dịch cũng có thể do các vấn đề tự miễn dịch gây ra.

Làm thế nào để cải thiện khả năng miễn dịch của bạn?

Từ quan điểm dinh dưỡng, một "chế độ ăn uống cân bằng" được khuyến khích cho công chúng. Theo hướng dẫn chế độ ăn uống mới nhất cho cư dân Trung Quốc do Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc công bố thì cần: Đa dạng hóa các loại thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày và các công thức nấu ăn hàng ngày, bao gồm khoai tây, rau, trái cây, các sản phẩm từ sữa, cá, tôm, trứng, thịt, đậu nành và các loại hạt...

Đồng thời, protein là một chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe con người, đồng thời nó cũng là một thành phần quan trọng của nhiều kháng thể trong cơ thể con người, chẳng hạn như immunoglobulin. Vì vậy trong giai đoạn có nguy cơ nhiễm trùng cao, lượng protein được nhấn mạnh.