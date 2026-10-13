Làm VISA online: Nắm rõ 4 dấu hiệu này để không mắc bẫy lừa đảo

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, lợi dụng nhu cầu làm VISA đi du lịch, làm việc ở nước ngoài của người dân, các đối tượng đã đăng quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội, sau đó dụ người dân cài ứng dụng giả mạo.

Khi được cấp quyền truy cập, ứng dụng chứa mã độc có thể thu thập thông tin, điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nguồn: CATP Bắc Ninh

Thủ đoạn của đối tượng:

- Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, trang quảng cáo dịch vụ VISA để tiếp cận người có nhu cầu. Chúng đưa ra lời hứa làm thủ tục nhanh, chắc chắn được cấp VISA, kèm hình ảnh hồ sơ hoặc phản hồi giả nhằm tạo lòng tin;

- Sau khi kết nối, đối tượng yêu cầu gửi ảnh căn cước, hộ chiếu, chân dung; hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng và nộp tiền với lý do "chứng minh tài chính", hoàn thiện hồ sơ;

- Đối tượng gửi đường dẫn hoặc tệp cài đặt có đuôi ".apk", giới thiệu là ứng dụng khai hồ sơ, làm VISA trực tuyến. Chúng tiếp tục hướng dẫn bỏ qua cảnh báo bảo mật, cấp quyền truy cập hoặc điều khiển điện thoại;

- Khi người dân cài đặt và cấp quyền, mã độc có thể đọc tin nhắn, lấy mã OTP, theo dõi thao tác và truy cập ứng dụng ngân hàng. Từ đó, đối tượng thực hiện giao dịch trái phép để chiếm đoạt tài sản.

Dấu hiệu người dân cần cảnh giác:

- Chỉ liên hệ qua mạng xã hội, không xác minh được đơn vị tiếp nhận hồ sơ; cam kết chắc chắn được cấp VISA;

- Yêu cầu cài ứng dụng từ đường dẫn, tệp APK gửi qua tin nhắn; yêu cầu tắt bảo mật hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại;

- Thúc giục gửi giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền "chứng minh tài chính" theo hướng dẫn của người lạ;

- Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng để "xác minh hồ sơ".

Nguồn: CATP Bắc Ninh

Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo:

- Người có nhu cầu làm VISA cần liên hệ Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc trung tâm tiếp nhận hồ sơ được ủy quyền của nước dự định đến; tra cứu hướng dẫn trên trang thông tin chính thức của các cơ quan này;

- Kiểm tra rõ tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của đơn vị dịch vụ, nội dung hợp đồng và khoản tiền phải nộp. Không chuyển tiền, mở tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của người lạ chỉ vì được hứa làm thủ tục nhanh;

- Không cài ứng dụng từ đường dẫn hoặc tệp APK không rõ nguồn gốc. Chỉ tải ứng dụng chính thức, kiểm tra nhà phát hành; không tắt tính năng bảo mật hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại theo yêu cầu của người lạ;

- Không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không gửi ảnh căn cước, hộ chiếu khi chưa xác minh nơi tiếp nhận. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, lưu lại tin nhắn, thông tin giao dịch và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

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