Lần đầu tiên tại Việt Nam: Thực hiện thành công can thiệp FETO cứu thai nhi thoát vị hoành nặng

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca can thiệp bào thai kỹ thuật cao FETO - nội soi buồng ối đặt bóng gây bít khí quản thai nhi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này.

Ê-kip các bác sĩ Trung tâm Y học bào thai thực hiện ca phẫu thuật FETO đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: BVCC.

Theo đó, thoát vị hoành bẩm sinh là một dị tật nặng nề, trước đây những trường hợp nặng nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ, phổi của thai nhi sẽ bị chèn ép dẫn đến thiểu sản phổi (phổi của thai nhi sau đẻ không thực hiện được chức năng hô hấp) và đối mặt với tỷ lệ tử vong ngay sau khi chào đời lên đến 50%.

Các bác sĩ cho biết, kỹ thuật FETO vốn từng là "bài toán khó" trong sản phụ khoa nói chung và can thiệp bào thai nói riêng. Thực tế cũng chưa nhiều quốc gia và không có nhiều chuyên gia thực hiện được kỹ thuật này.

Dù phải đối mặt với vô vàn thách thức trong phòng mổ, từ tư thế thai nhi còn rất nhỏ và non, bồng bềnh trong nước ối, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từng milimét khi đưa chiếc bóng nhỏ xíu vào khí quản thai nhi, nhưng với sự chuẩn bị công phu và bản lĩnh vững vàng, ê-kíp các bác sĩ đã thực hiện ca can thiệp thành công.

Theo TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thành công này không chỉ là minh chứng rõ nét cho thấy tập thể Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã chuẩn bị công phu, quyết tâm chinh phục mọi giới hạn của Y học, làm chủ các kỹ thuật đỉnh cao thế giới ngay tại Việt Nam, mà còn hiện thực hóa khát vọng lớn lao: "Không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời".

Thành công của ca can thiệp FETO đầu tiên tại Việt Nam mở ra hy vọng cho những thai nhi không may mắc bệnh lý bẩm sinh phức tạp có thêm cơ hội được tiếp cận kỹ thuật can thiệp chuyên sâu ngay tại Việt Nam, không phải ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội điều trị với chi phí đắt đỏ.