Can thiệp bào thai: Cơ hội cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh
Với sự phát triển vượt bậc của y học bào thai, ngày nay, các bác sĩ có thể can thiệp điều trị một số dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ.
Kỹ thuật nội soi can thiệp điều trị dị tật tim bẩm sinh mở ra cơ hội sống khỏe mạnh, cải thiện đáng kể tiên lượng cho thai nhi, thay vì phải chờ đến sau sinh với nhiều rủi ro và biến chứng.
Dị tật tim bẩm sinh hẹp van 2 lá, 3 lá: Cơ hội can thiệp sớm
Dị tật tim bẩm sinh, đặc biệt là các trường hợp hẹp van tim (van hai lá, ba lá) nặng gây cản trở dòng máu lưu thông bình thường trong tim, có thể dẫn đến hàng loạt hậu quả: ứ máu tại các buồng tim, tăng áp lực phổi, suy tim, phù thai, và đặc biệt là gây teo nhỏ (thiểu sản) các buồng tim phía sau van bị hẹp.
BSCKI. Vương Thị Bích Thủy – Bác sĩ Trung tâm Y học Bào thai, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết: "Trước đây, khi phát hiện thai nhi bị hẹp van tim nặng tiến triển thường bắt buộc áp dụng điều trị sau sinh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp gây hội chứng thiểu sản tim, đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ ngay khi chào đời. Ngày nay, kỹ thuật nội soi can thiệp điều trị tim bẩm sinh được áp dụng giúp ngăn ngừa thiểu sản tim, tối ưu hóa sự phát triển của tim thai, giảm gánh nặng điều trị sau sinh và hỗ trợ để trẻ có trái tim khỏe mạnh hơn trước khi chào đời".
Nội soi can thiệp điều trị tim bẩm sinh: "Cứu" trái tim từ giai đoạn bào thai
Kỹ thuật nội soi can thiệp thai nhi điều trị dị tật tim là một bước tiến của Y học bào thai. Đây không phải là phẫu thuật mở, mà là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu được thực hiện dưới sự dẫn đường chính xác của siêu âm tim thai độ phân giải cao.
BSCKI. Vương Thị Bích Thủy giải thích chi tiết: "Trong phòng can thiệp vô trùng, chúng tôi sử dụng một kim chuyên dụng rất nhỏ, xuyên qua thành bụng mẹ, vào buồng tử cung và tiếp cận chính xác vị trí van tim bị hẹp của thai nhi. Qua đó, một bóng nong chuyên dụng sẽ được đưa vào và bơm căng để mở rộng lỗ van, khôi phục dòng máu. Mục tiêu là tạo điều kiện cho buồng tim phía sau phát triển trở lại, cải thiện chức năng tim toàn bộ trước khi trẻ chào đời."
Kỹ thuật này thường được áp dụng cho các trường hợp hẹp khít van động mạch phổi hoặc van động mạch chủ có kèm theo nguy cơ thiểu sản buồng tim, trong "thời điểm vàng" thường từ tuần thai 22-30.
Sau can thiệp, thai phụ và thai nhi sẽ được theo dõi sát sao, tái khám định kỳ với siêu âm tim thai để đánh giá kết quả và lập kế hoạch sinh, chăm sóc sơ sinh phù hợp.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được Bộ Y tế khẳng định đủ tiêu chuẩn thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai khó, trong đó có can thiệp điều trị dị tật tim bẩm sinh, mang lại hi vọng sống ngay từ giai đoạn bào thai.
Trung tâm quỵ tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, được dẫn dắt bởi TS.BS Nguyễn Thị Sim cùng các bác sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chẩn đoán trước sinh và can thiệp bào thai. Đặc biệt, Trung tâm duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chuyên khoa Tim mạch Nhi, đảm bảo việc đánh giá toàn diện bệnh lý tim thai, lựa chọn thời điểm và phương pháp can thiệp tối ưu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến lược điều trị sau sinh cho trẻ.
Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec được đầu tư đồng bộ hệ thống máy siêu âm tim thai 4D cao cấp như Voluson Expert 22, Samsung Hera W10, cho hình ảnh sắc nét, chi tiết đến từng cấu trúc tim siêu nhỏ hỗ trợ thực hiện chẩn đoán và can thiệp chính xác. Trung tâm còn có phòng can thiệp vô trùng khép kín đạt chuẩn, cùng hệ thống gây mê – hồi sức hiện đại, giúp đảm bảo tối đa an toàn cho mẹ và thai nhi.
Tại Trung tâm, mỗi ca bệnh tim bào thai đều được tiếp cận theo mô hình đa chuyên khoa toàn diện. Trước khi can thiệp, hồ sơ bệnh án được hội chẩn kỹ lưỡng bởi ê-kíp gồm Bác sĩ Y học Bào thai, Bác sĩ Tim mạch Nhi, Bác sĩ Siêu âm Tim thai, Bác sĩ Gây mê Hồi sức và Bác sĩ Sơ sinh. Mô hình này cho phép xây dựng một lộ trình điều trị – theo dõi – chăm sóc xuyên suốt, từ trong buồng tử cung, giai đoạn chuyển dạ – sinh nở cho đến chăm sóc và can thiệp sau sinh, đảm bảo tính liên tục và tối ưu kết quả lâu dài cho trẻ.
Mẹ bầu vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết:
Hotline Trung tâm: 086 8650303
Địa chỉ: Trung tâm Y học Bào thai - Tầng 6 Tòa B - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội
Website: https://phenikaamec.com/
