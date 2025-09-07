Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về
Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.
Ngày còn nhỏ, tôi thường nghe mẹ than thở, oán trách bố để vợ con sống trong cảnh thiếu trước hụt sau.
Mẹ nói chỉ vì bố hèn nhát, không dám đòi phần đất đai, tài sản từ ông bà nội nên gia đình mới lâm vào cảnh khó khăn, con cái thua thiệt bạn bè.
Những câu nói ấy hằn sâu trong tâm trí tôi. Mỗi khi thấy bạn bè mặc áo đẹp, có xe đạp mới, còn mình phải đi bộ đến trường... tôi lại nhớ đến những câu nói ấy.
Cứ thế, lòng tôi dấy lên cơn giận âm ỉ. Tôi tin rằng mọi sự khó khăn, bất hạnh của mình là tại bố.
Vì thế tôi ghét ông, xem ông là kẻ hèn nhát, không biết lo cho gia đình. Cơn giận khiến tôi không tôn trọng bố, thường xuyên cãi lời ông.
Đến tuổi dậy thì, tôi biết yêu và bắt đầu sĩ diện. Tôi đòi hỏi đủ thứ nhưng không được đáp ứng nên bắt đầu công khai chống đối bố.
Trong một lần xung đột với tôi, bố giải thích việc không về quê đòi tài sản với ông bà nội rằng: “Bố mẹ rời quê, xa ông bà nội khi còn trẻ. Suốt mấy chục năm qua, bố mẹ không ở gần chăm sóc, phụng dưỡng ông bà ngày nào.
Là con, khi bố mẹ già đi thì phải chăm lo, phụng dưỡng. Bố mẹ không làm được điều đó ngày nào thì làm sao có thể đòi hỏi ông bà chia tài sản, tranh giành với chú, bác vẫn luôn cận kề, chăm lo cho ông bà”.
Nhưng khi ấy, tôi đâu chịu hiểu. Trong mắt tôi, ông vẫn là người khiến cả nhà khổ cực, khiến tôi mang mặc cảm thua thiệt. Trong lòng tôi vẫn chất chứa sự oán trách bố.
Vì vậy, những năm đi học xa, tôi không muốn về nhà. Nếu có về tôi cũng chỉ nói chuyện với mẹ và lạnh nhạt với bố. Ông quan tâm, hỏi han, tôi cũng chỉ trả lời vài câu qua loa.
Rồi khi lập gia đình, có con nhỏ, tôi mới hiểu thế nào là gánh nặng làm cha. Nuôi một đứa trẻ thôi đã bao vất vả, huống chi bố tôi từng gánh cả gia đình qua những ngày cơ cực nhất.
Nhìn con ríu rít gọi ba, tôi chợt nhớ đến ánh mắt bố năm nào. Ông luôn dõi theo tôi dù tôi lạnh nhạt, tỏ ra cộc cằn với mình. Tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi với bố.
Nhiều lúc, tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn ôm lấy ông. Nhưng lòng kiêu hãnh, sĩ diện đã ngăn tôi lại.
Trước đây, mỗi dịp Rằm tháng 7 , mẹ lại gọi tôi về thăm nhà. Nhưng vì sự cố chấp của bản thân, tôi viện cớ bận rộn để ở lại thành phố.
Để mẹ bớt buồn, tôi chỉ gọi điện về hỏi thăm. Mỗi lúc như vậy, bà lại khoe bố làm nồi vịt nấu chao ngon lắm. Đây là món tôi và mẹ thích nhất. Nói xong, mẹ lại hướng màn hình điện thoại về phía mâm cơm có món vịt nấu chao nghi ngút khói.
Dù vậy, tôi vẫn không muốn thỏa hiệp với bản thân, không chịu quên đi cái tôi cố chấp. Thế rồi một ngày mẹ gọi điện báo tin bố mất.
Tôi bần thần, lồng ngực đau nhói. Bất giác tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Lúc ấy, cơn giận âm ỉ trong tôi tan biến, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bố ngồi trước hiên nhà, ánh mắt hiền từ, bữa cơm Rằm tháng 7 với nồi vịt nấu chao nghi ngút khói…
Rồi tôi bật khóc như một đứa trẻ trong sự hối hận tột cùng. Tôi tự trách mình và hối tiếc vì đã không kịp nói một lời xin lỗi, không kịp gọi một tiếng “bố” đầy trân trọng.
Những năm gần đây, mỗi mùa Vu Lan về, nhìn những người may mắn còn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo, lòng tôi lại gợn lên sự hối hận.
Khi tôi nhận ra rằng cơ hội ở bên cha mẹ không phải lúc nào cũng chờ đợi ta, một khi để lỡ, đó sẽ là nỗi day dứt của cả cuộc đời thì đã quá muộn màng.
Độc giả L.M.B.
Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7Tâm sự - 18 giờ trước
GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.
Yêu người khác khi đang ly thân, có bị xem là ngoại tình?Tâm sự - 21 giờ trước
Nhiều cặp vợ chồng vì hôn nhân không hạnh phúc nên chọn ly thân. Trong thời gian này, nếu họ có quan hệ tình cảm với người khác thì có bị xem là ngoại tình hay không?
Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hậnTâm sự - 1 ngày trước
Suốt 3 năm xa quê không một lần hỏi thăm bố mẹ, ngày về, anh bật khóc như một đứa trẻ, ân hận vì mình đã nông nổi đánh mất thời gian quý giá.
Tin nhắn giữa chồng và bạn thân hé lộ bí mật khiến vợ 5 năm không thể có conTâm sự - 1 ngày trước
5 năm mang nỗi đau hiếm muộn, tôi tự trách mình không thể sinh con cho chồng. Đến khi đọc tin nhắn giữa anh và bạn thân, tôi mới biết sự thật.
Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Tôi không muốn biến ngày Rằm tháng 7 thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi với những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra.
Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hônTâm sự - 1 ngày trước
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.
Ngày đêm 'cày cuốc' trả nợ, vợ nói 1 câu khiến chồng chết sữngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vợ tôi cũng thấy chồng vất vả suốt ngày nhưng cũng nhởn nhơ với khoản nợ đó, trong khi tiền vay lãi cao hơn rất nhiều so với khoản gửi tiết kiệm.
Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảngTâm sự - 2 ngày trước
Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.
Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hônTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi vừa kiếm tiền lo cho gia đình vừa chủ động làm việc nhà cho vợ đỡ mệt mỏi, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Nhưng cô ấy vẫn chê trách tôi và đòi ly hôn.
Bỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dịTâm sự - 3 ngày trước
Để gần vợ con, tôi từ chối lời mời công việc với mức lương trong mơ, hỗ trợ nhà vợ kinh doanh, lúc ly dị phải ra đi tay trắng vì nhà vợ bảo tôi chỉ là thằng ăn bám.
Một tuần ở nhờ nhà chú thím, chứng kiến bí mật đằng sau sự thành đạt và hạnh phúc, tôi cảm thấy khủng hoảngTâm sự
Những lần về quê, chú thím tôi luôn được họ hàng và làng xóm trầm trồ ngưỡng mộ.