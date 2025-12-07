Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc

Đã nhiều đêm nay tôi thức trắng, nhiều hôm tôi thức đến 2-3h sáng, nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Nằm nhìn đứa con gái 4 tuổi đang ngủ ngon lành, tôi lại càng xót xa. Tôi không chờ anh về để nấu cho anh bát cháo nóng như ngày xưa nữa, tôi chờ anh về với nỗi nơm nớp lo sợ, hôm nay, anh lại mang về món nợ bao nhiêu?

Ảnh minh họa (Nguồn: AI)

Chúng tôi từng có một tình yêu đẹp. Anh hiền lành, chịu khó, là mẫu người đàn ông của gia đình. Nhưng rồi từ khi đi làm nghề mộc với mấy ông anh trong họ, anh đổ đốn thành ra nghiện rượu, lô đề, cờ bạc, làm được bao nhiêu phá hết bấy nhiêu, khi hết tiền thì về chửi mắng vợ con đòi tiền chơi tiếp.

Thời gian đầu, anh chỉ vui chơi vài đồng với bạn bè anh em sau giờ làm. Tôi đã chủ quan, để rồi từ lúc nào, những đồng lương anh đưa về thưa dần. Những lý do nhu hỏng xe, mất ví... xuất hiện ngày càng nhiều. Đỉnh điểm là khi chủ nợ đến tận nhà, đập cửa đòi tiền. Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật.

Con gái tôi mới 4 tuổi, con bé sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đi viện, có lần anh ta trộm cả tiền khám bệnh của con để đi đánh bạc. Khi ấy tôi chỉ muốn lao vào cấu xé tên chồng cờ bạc ấy cho hả dạ. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì con gái tôi vẫn đang nhìn vào cách bố mẹ sống để học theo.

Tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm nay, tôi thực sự mệt mỏi và nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bố mẹ 2 bên ra sức khuyên ngăn. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa.