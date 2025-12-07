Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc
Từ một người hiền lành, chồng tôi sa ngã trở thành gã cờ bạc, rượu chè, vét sạch tiền trong nhà đi ăn chơi, ngay cả tiền khám chữa bệnh của con hắn cũng không tha.
Đã nhiều đêm nay tôi thức trắng, nhiều hôm tôi thức đến 2-3h sáng, nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Nằm nhìn đứa con gái 4 tuổi đang ngủ ngon lành, tôi lại càng xót xa. Tôi không chờ anh về để nấu cho anh bát cháo nóng như ngày xưa nữa, tôi chờ anh về với nỗi nơm nớp lo sợ, hôm nay, anh lại mang về món nợ bao nhiêu?
Chúng tôi từng có một tình yêu đẹp. Anh hiền lành, chịu khó, là mẫu người đàn ông của gia đình. Nhưng rồi từ khi đi làm nghề mộc với mấy ông anh trong họ, anh đổ đốn thành ra nghiện rượu, lô đề, cờ bạc, làm được bao nhiêu phá hết bấy nhiêu, khi hết tiền thì về chửi mắng vợ con đòi tiền chơi tiếp.
Thời gian đầu, anh chỉ vui chơi vài đồng với bạn bè anh em sau giờ làm. Tôi đã chủ quan, để rồi từ lúc nào, những đồng lương anh đưa về thưa dần. Những lý do nhu hỏng xe, mất ví... xuất hiện ngày càng nhiều. Đỉnh điểm là khi chủ nợ đến tận nhà, đập cửa đòi tiền. Lúc ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra sự thật.
Con gái tôi mới 4 tuổi, con bé sức khỏe yếu nên thường xuyên phải đi viện, có lần anh ta trộm cả tiền khám bệnh của con để đi đánh bạc. Khi ấy tôi chỉ muốn lao vào cấu xé tên chồng cờ bạc ấy cho hả dạ. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì con gái tôi vẫn đang nhìn vào cách bố mẹ sống để học theo.
Tình trạng này đã kéo dài hơn 2 năm nay, tôi thực sự mệt mỏi và nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng bố mẹ 2 bên ra sức khuyên ngăn. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nữa.
Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc độngTâm sự - 2 giờ trước
Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".
Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xómTâm sự - 1 ngày trước
Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời, không ngủ nổi vì chưa biết giải quyết ra sao với sự việc xảy ra giữa người hàng xóm và giúp việc nhà mình.
Mua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xómTâm sự - 2 ngày trước
Vừa chuyển đến ngôi nhà mới được 1 tháng nhưng vợ chồng tôi đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi mỗi ngày phải đối mặt với người hàng xóm xấu tính, có nhiều hành động mất vệ sinh, không văn minh.
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xaTâm sự - 2 ngày trước
Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.
Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...
Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.
Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gáiTâm sự - 3 ngày trước
Muốn đám cưới của mình thật gọn gàng, thân mật nên tôi dự định chỉ mời những người thật sự gần gũi, thân thiết. Thế nhưng ý tưởng của tôi bị cả gia đình cô dâu phản đối.
Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồngTâm sự - 3 ngày trước
Ba tháng trước, cuộc sống gia đình tôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi bác giúp việc xin nghỉ hẳn để về quê “dưỡng lão”, tôi đã hơn 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn.
Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý doTâm sự - 4 ngày trước
Hành động lạ lùng của vị thông gia giàu có khiến gia quyến ban đầu buông lời trách móc nhưng dần cảm thông, xúc động nghẹn ngào khi biết lý do.
Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/thángTâm sự - 5 ngày trước
Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.
Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?Tâm sự
GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.