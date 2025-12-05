Mua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xóm

Vợ chồng tôi vừa cưới nhau được vài tháng. Từ khoản tiền mừng cưới, sự hỗ trợ từ hai gia đình và vài trăm triệu tiết kiệm, chúng tôi mua một căn nhà ống nhỏ, giá hơn 5 tỷ, nằm trong con ngõ sâu, ngoằn ngoèo lại chật hẹp. Thế nhưng ngôi nhà này phù hợp với tài chính cũng như cách không quá xa nơi hai vợ chồng làm việc.

Chúng tôi động viên nhau, cố gắng làm việc, tích lũy, vài năm nữa sẽ đổi sang chung cư để cuộc sống tiện lợi hơn.

Nhà tôi nằm cuối một ngách cụt. Hai dãy nhà đối diện trong ngách cách nhau chỉ khoảng 2m. Sống đối diện nhà tôi là một người đàn ông trung niên, tên C., ngoài 50 tuổi. Ông C. sống một mình nhưng cho vài người trẻ tuổi thuê phòng. Do đó, cổng nhà ông ta lúc nào cũng xếp kín xe, có khi còn xếp lấn ra ngoài đường chung.

Từ lúc dọn tới, tôi nhìn cảnh xe ngổn ngang đã thấy khó chịu nhưng vẫn chủ động sang chào hỏi, làm quen, bởi tôi nghĩ "hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau". Các gia đình xung quanh đều khá vui vẻ, nhưng ông C. thì mặt khó đăm đăm, chẳng thèm tiếp chuyện.

Đã vậy nhà ông C. còn dựng cổng sắt mở cánh ra ngoài. Mỗi lần tôi muốn quay xe để vào nhà mình đều rất vất vả. Dù cố gắng cẩn thận nhưng tôi vẫn hay va đuôi xe vào cánh cổng nhà ông.

Mỗi lần như vậy, tôi đều rối rít xin lỗi, mong chủ nhà thông cảm. Nhưng lần nào ông ta cũng cáu gắt, nói những lời cọc cằn, thậm chí chửi bới: "Mắt mũi để ở nhà à mà không tránh được cái cổng?”.

Thật sự, va chạm rất nhỏ, không đến mức phải làm ầm lên.

Tôi không rõ vợ con ông ta sống ở đâu mà thỉnh thoảng mới ghé qua. Còn cuối tuần, bạn bè của ông lại tới tụ tập, hát hò ầm ĩ. Họ uống rượu rồi nói chuyện ồn ào đến đêm. Nhà tôi phải đóng cửa, kéo rèm kín như bưng cho đỡ đau đầu.

Những việc ồn ào, chật chội, tôi đều cố gắng bỏ qua. Nhưng cái tôi sợ nhất là hành động mất vệ sinh mỗi sáng của ông C.

Sáng nào ông ta cũng mang thuốc lào ra trước cửa hút. Không hiểu vô tình hay cố ý mà cứ lúc vợ chồng tôi mở cửa đi làm là ông ta khạc nhổ xuống đất. Có khi ông C. hướng về phía sát cửa nhà tôi mà nhổ. Hành động này khiến tôi nổi da gà.

Mới sống ở đây được 1 tháng, vợ chồng tôi đã thấy mệt mỏi, không còn cảm giác hào hứng khi trở về nhà. Mỗi lần đi làm về, tôi phải vội hạ cửa cuốn để khỏi phải nhìn, tiếp xúc với người hàng xóm mất lịch sự.

Lân la hỏi thăm những người hàng xóm khác, tôi biết, ông C. thường khó chịu với tất cả mọi người. Trước đây, căn nhà của tôi được chủ cũ cho thuê, ông ta cũng luôn tìm cách làm khó người thuê trọ. Ông ta hay gây sự hoặc tung tin nhà đó không hợp phong thủy, ở thì sinh bệnh, vợ chồng lục đục… Mục đích chính là để chủ nhà phải bán tống bán tháo với giá rẻ và ông ta sẽ mua ngay. Nhưng ai ngờ lại có chủ mới đến.

Chồng tôi quyết định lắp camera trước cửa nhà để thu thập hình ảnh, bằng chứng về hành động mất vệ sinh, thiếu văn minh của hàng xóm. Nếu ông ta tiếp tục quá quắt, chúng tôi sẽ nhờ chính quyền hỗ trợ. Chồng tôi cũng dặn, từ nay tôi không phải cả nể, nhã nhặn mà phải thể hiện thái độ dứt khoát cho người đàn ông này thấy chúng tôi không hiền, không dễ bị bắt nạt.

Nhưng tôi cũng e ngại, nếu làm căng, ông ta sẽ có thêm những hành động phá đám, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi. Tôi rất mong mọi người có thể "hiến kế".

