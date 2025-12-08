Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêng

7 năm sau ly hôn, tôi trở thành nhân tình của chồng cũ và thấy đời bế tắc Mỗi tuần tôi và chồng cũ gặp nhau 1 - 2 lần, sau khi thân mật thì anh nhanh chóng rời đi; kiểu quan hệ này khiến tôi rất đau khổ, dằn vặt nhưng không buông bỏ được.

Tuổi 30, tôi cay đắng khi biết chồng có nhân tình và con riêng vào lúc tưởng rằng mình bắt đầu được hưởng phúc sau chuỗi ngày chúng tôi vượt qua khó khăn, có được nhiều thứ trong tay.

Ra trường 8 năm, hiện tại tôi đang có công việc thu nhập tốt. Chồng tôi thành công hơn nhiều, anh mở công ty và gặp thời thế, hiện tại đang điều hành 3 công ty quy mô vừa. Cuộc sống của chúng tôi không thiếu một chút gì, từ công danh, sự nghiệp, con cái, gia đình.

Chưa kể, cả hai yêu nhau từ hồi sinh viên, trải qua muôn vàn khó khăn. Hai vợ chồng cưới nhau trước 1 tuần diễn ra buổi tốt nghiệp, lý do chúng tôi lỡ có bé Cún. Cái hồi đó, tôi còn nhớ, trong suốt quá trình mang thai, số ngày được ăn thịt, ăn ngon chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì hai đứa phải dành tiền sinh con, tiền lo cho con khi con sinh ra. Lúc đó, chúng tôi chỉ có ít tiền từ đám cưới và 3 chỉ vàng. Tôi sợ con khổ vì thiếu thốn, tôi đi làm đến gần ngày sinh mới dám nghỉ.

Sinh con được 6 tháng, tôi dằn lòng để con ở nhà với ông bà, để lên Hà Nội đi làm. Cái thời đầu, chưa một ngày tôi ngừng khóc vì nhớ con, hai vợ chồng chỉ biết ôm nhau an ủi nhau. Có lẽ cảm nhận được nỗi vất vả của bố mẹ nên Cún rất ngoan, kể cả khi lên ở cùng với bố mẹ, con chẳng quấy, chẳng đòi hỏi gì hết.

Năm 25 tuổi, tôi có bầu bé thứ 2, gia đình tôi có hai cô công chúa nhỏ. Kinh tế chúng tôi ổn hơn chút, chồng tôi làm quen với việc đầu tư, anh lại chịu khó học hỏi, học nhiều khóa kinh doanh, rảnh là lại nghĩ ra ý tưởng. Anh không quên vẽ ra một tương lai có nhiều tiền cho ba mẹ con có cuộc sống sung túc. Anh cũng chịu khó tạo các mối quan hệ, mỗi ngày anh dần dần phát triển hơn, anh giỏi hơn. Còn tôi, vì để thời gian cho anh phát triển, tôi một thân chăm 2 con, việc nhà, việc công ty. Mỗi ngày với tôi là một nỗi quay cuồng, lo lắng từng đồng một, long đong mỗi khi con ốm.

Năm 26 tuổi, anh bắt đầu mở công ty nhỏ, lúc đó chỉ có anh và vài người bạn, nhân viên cũng chỉ là sinh viên, anh em họ hàng. Anh vất vả, anh làm nhiều vì số vốn vô cùng ít ỏi. Chúng tôi cũng vì thế mà lại đành lòng gửi con về quê để đỡ tốn kém chi phí và tôi tập trung kiếm tiền thêm phụ anh.

Năm 28 tuổi, công ty của anh ổn định, anh mở thêm 1 công ty khác cùng lĩnh vực. Bọn tôi mua được chiếc xe đầu tiên. Cuối năm đó, gia đình tôi có 1 căn chung cư khang trang. Cuộc sống không còn lo lắng tiền nong, không còn phải xa con, không còn phải tất bật với bếp núc, dọn dẹp nữa. Hai năm suy thoái kinh tế sau dịch tuy có ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển. Anh được nhiều người biết đến, còn tôi cũng tập trung phát triển bản thân và cũng có chút thành tựu.

Năm 30 tuổi, chúng tôi có tất cả, có 3 công ty nhỏ, 2 cô công chúa, có bố mẹ 2 bên hiền hòa, chúng tôi được bạn bè ngưỡng mộ.

Cũng là năm 30 tuổi, anh thường xuyên không về nhà, anh thường xuyên không chơi với con. Anh hay nói vu vơ là cần có 1 người con trai để kế thừa công ty. Anh thường xuyên đi công tác, hay những chuyến du lịch đã cả năm rồi anh thường đi một mình, hỏi thì anh bảo "anh có khoảng trời riêng".

Đau lòng hơn, xót xa hơn khi linh cảm của tôi đúng. Anh có người khác, có lẽ do tôi chuẩn bị tâm lý sẵn nên không làm ầm ĩ lên. Tôi điều tra, thì biết người tình nhân của anh rất trẻ, cả hai đã qua lại khi cô kia mới 20 tuổi, đến giờ là 2 năm rồi. Giờ đây họ có 1 bé trai mới sinh. Anh mua cho cô ta một căn chung cư, anh bỏ tiền tỷ xây nhà cho bố mẹ cô ta, anh chữa bệnh cho bố cô ta.

Thật buồn, khi bố mẹ tôi đồng hành cùng anh bao nhiêu năm, chăm con cho anh, từng bỏ hết tiền tiết kiệm cho anh làm ăn, từng không dám nhận một chút quà gì vì biết anh còn khó khăn. Vậy mà khi anh ta giàu, anh không hề báo đáp bố mẹ tôi, chỉ thỉnh thoảng về anh mua này mua kia, anh chưa từng chủ động biếu tiền giúp đỡ ông bà. Có lẽ người hy sinh thường là người chịu thiệt thòi.

Anh xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn. Tôi đang sống với 2 con, anh vẫn về thăm con. Có lẽ vì áy náy mà anh dùng tiền để bù đắp cho mình. Anh dành nhiều thời gian để đưa con đi chơi hơn hẳn. Chúng tôi là gia đình nhưng không còn là gia đình nữa rồi. Con tôi chưa biết về điều đó, con chỉ biết rằng bố mẹ chuyển nhà và bố đi công tác xa.

Thật tệ, khi tôi cố gắng, hy sinh, tôi tưởng đã có mọi thứ trong tay nhưng thứ quan trọng nhất là gia đình mình lại mất. Tôi không tiếc chồng, không tiếc tài sản của anh ta, chỉ buồn vì con mình không thể có một mái ấm, con mình sẽ phải sống trong hoàn cảnh bố mẹ chia tay.

M.Ph