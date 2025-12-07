Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Đi 500km thăm thông gia gặp nạn, vợ chồng nghèo gửi quà khiến cả nhà xúc động

Chủ nhật, 07:39 07/12/2025 | Tâm sự

Có thể 1-2 năm không xuống thăm con gái lấy chồng xa nhà hơn 500km nhưng nghe tin thông gia gặp tai nạn, bố mẹ tôi bắt xe xuống thăm hỏi ngay, còn mang cả quà quê và gửi phong bì với số tiền "khó tin".

Tôi lấy chồng cách nhà hơn 500km. Vì khoảng cách xa xôi mà cả năm, tôi chỉ về quê được 1 lần. Bố mẹ tôi, phần cũng vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên vài năm nay chỉ đến nhà thông gia được 2 lần để thăm con gái và các cháu.

Cách đây vài tháng, mẹ chồng tôi bị tai nạn gãy chân. May mắn, bà không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng vẫn cần thời gian dài để hồi phục. Trước giờ mẹ chồng tôi luôn chu đáo, giúp đỡ các con mọi việc trong nhà. Nên lúc bị gãy chân, bà buồn và lo cho chúng tôi lắm. Bà sợ các con không sắp xếp được công việc, cháu chắt không ai trông.

Biết tấm lòng của mẹ, tôi càng thương mẹ hơn và cũng bàn với chồng sắp xếp mọi việc chu toàn để mẹ yên tâm nghỉ ngơi.

Về phần bố mẹ đẻ tôi, hay tin thông gia gặp nạn, bố mẹ rất lo, sốt sắng gọi điện hỏi thăm. Ông bà cũng động viên tôi cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để chăm sóc mẹ chồng và gia đình chu đáo.

Tôi nghĩ, xa xôi như vậy, bố mẹ tôi cũng chỉ có cách gọi điện rồi nhờ các con gửi quà thăm hỏi mà thôi.

Nhưng không, chỉ hai ngày sau khi mẹ chồng tôi xuất viện về nhà, bố mẹ tôi đã lặn lội vượt quãng đường dài tới tận nơi để thăm hỏi.

Bố chồng tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự ghé thăm bất ngờ của thông gia, ông chạy ra đón tiếp niềm nở, mặt không giấu được sự xúc động.

“Sao ông bà xuống không báo để chúng tôi đón tiếp cho chu đáo. Đường sá xa xôi, ở quê nhiều việc, ông bà lại cất công đến tận nơi thế này”, bố chồng tôi nói.

Trong lúc hai bố ngồi nói chuyện, mẹ tôi xuống bếp, phụ tôi nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nói với tôi, chuyện vui có thể chúc mừng lúc nào cũng được nhưng chuyện buồn, chuyện không may xảy ra thì mình nên có mặt để thăm hỏi, động viên kịp thời.

“Tình cảm là điều quý giá nhất con ạ, không phải cứ gọi điện qua loa là xong. Mẹ chồng và gia đình chồng con đang trải qua khó khăn, bố mẹ đến thăm hỏi trực tiếp cũng là chuyện nên làm, động viên tinh thần để bà thông gia sớm khỏe lại”, mẹ nói.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Vượt 500km tới thăm thông gia bị tai nạn, vợ chồng nghèo mang nhiều đồ quê và gửi số tiền thăm hỏi "khó tin". Ảnh minh họa


Tôi nghe những lời chia sẻ của mẹ mà lặng người. Có thể 1-2 năm, mẹ chẳng xuống thăm tôi nhưng hay tin thông gia gặp biến cố, mẹ đến ngay chẳng nề hà, suy nghĩ. Điều này khiến tôi rất xúc động và tự hào về sự tử tế của đấng sinh thành.

Ngay cả mẹ chồng tôi, khi biết thông gia lặn lội từ xa đến thăm, bà vui đến nỗi chảy cả nước mắt, nghẹn ngào không nói thành lời.

Biết thông gia nằm nhiều đau mỏi người, mẹ tôi còn đỡ bà dậy, cẩn thận xoa bóp từng li từng tí. Thậm chí, mẹ còn bảo tôi nấu nước bồ kết để gội đầu cho mẹ chồng tôi thấy thoải mái.

“Tôi biết ơn ông bà lắm. Họ hàng, anh em tôi ở gần còn chưa đến thăm được mà ông bà ở xa, biết tin đã tới ngay.

Cất công tới tận đây, mời ông bà ở lại chơi vài ngày với gia đình tôi, để chị em mình còn hàn huyên được nhiều thứ”, mẹ chồng tôi xúc động.

Tuy nhiên, bố mẹ tôi còn bộn bề nhiều công việc nên xin phép chiều tối lại bắt xe về luôn cho kịp chuyến. Bố mẹ tôi cũng gửi phong bì thăm hỏi, kèm chút quà quê biếu gia đình.

Dù bố mẹ chồng kiên quyết trả lại phong bì nhưng bố mẹ tôi nói đó là tấm lòng nên mong ông bà cứ nhận.

Nhưng khi bố mẹ tôi về rồi, lúc mở phong bì ra, cả nhà đều sững sờ vì bên trong có tận 5 triệu. Chưa kể còn có cả những mớ rau sạch, trứng gà nhà nuôi và ít thịt gác bếp, lạp xưởng tự làm.

Tôi biết, đó là số tiền mà bố mẹ phải dành dụm, bán cả tháng tiền rau mới có được. Nhưng ông bà không tiếc biếu thông gia.

Mẹ chồng tôi rất xúc động, thương thông gia nghèo nhưng cư xử quá tử tế. Sau đó bà đã gọi điện để cảm ơn bố mẹ tôi, hứa khi nào khỏe trở lại sẽ sắp xếp lên tận nơi thăm thông gia.

Độc giả giấu tên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Cùng chuyên mục

Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc

Đau đớn khi chồng trộm cả tiền chữa bệnh của con để cờ bạc

Tâm sự - 2 giờ trước

Từ một người hiền lành, chồng tôi sa ngã trở thành gã cờ bạc, rượu chè, vét sạch tiền trong nhà đi ăn chơi, ngay cả tiền khám chữa bệnh của con hắn cũng không tha.

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm

Đổi giúp việc 7 lần mới ưng ý, chủ nhà tức sôi máu vì hành động của hàng xóm

Tâm sự - 1 ngày trước

Cả đêm qua vợ chồng tôi rối bời, không ngủ nổi vì chưa biết giải quyết ra sao với sự việc xảy ra giữa người hàng xóm và giúp việc nhà mình.

Mua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xóm

Mua nhà 5 tỷ, vợ chồng trẻ nổi da gà với hành động mỗi sáng của hàng xóm

Tâm sự - 2 ngày trước

Vừa chuyển đến ngôi nhà mới được 1 tháng nhưng vợ chồng tôi đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi mỗi ngày phải đối mặt với người hàng xóm xấu tính, có nhiều hành động mất vệ sinh, không văn minh.

Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xa

Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xa

Tâm sự - 2 ngày trước

Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái

Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái

Tâm sự - 3 ngày trước

Muốn đám cưới của mình thật gọn gàng, thân mật nên tôi dự định chỉ mời những người thật sự gần gũi, thân thiết. Thế nhưng ý tưởng của tôi bị cả gia đình cô dâu phản đối.

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng

Tâm sự - 3 ngày trước

Ba tháng trước, cuộc sống gia đình tôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi bác giúp việc xin nghỉ hẳn để về quê “dưỡng lão”, tôi đã hơn 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý do

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý do

Tâm sự - 4 ngày trước

Hành động lạ lùng của vị thông gia giàu có khiến gia quyến ban đầu buông lời trách móc nhưng dần cảm thông, xúc động nghẹn ngào khi biết lý do.

Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tâm sự - 5 ngày trước

Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.

Xem nhiều

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tâm sự

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

Tâm sự
Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Tâm sự
Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tâm sự
Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top