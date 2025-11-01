Lập đông năm 2025 rơi vào ngày nào, thứ mấy?

Lập đông 2025 rơi vào ngày nào?

Ngày Lập đông rơi vào thứ Sáu ngày 7/11 Dương lịch.

Theo lịch tiết khí, Lập đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông trên bán cầu Bắc. Thời điểm này, Trái đất ở vị trí xa hơn so với Mặt trời, ánh sáng và nhiệt lượng giảm, ngày ngắn hơn đêm. Vì thế, khí hậu bắt đầu trở lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, mang theo hơi ẩm và cái rét đặc trưng.

Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, sẽ rơi vào 7/11 hoặc 8/11 Dương lịch tùy theo từng năm, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.

Năm 2025, ngày Lập đông rơi vào thứ Sáu ngày 7/11 Dương lịch (tức 18/9 Âm lịch). Tiết khí này sẽ kéo dài 14 ngày và kết thúc vào 21/11, nhường chỗ cho Tiểu tuyết khởi đầu vào ngày 22/11.

Theo quan niệm dân gian, nếu ngày Lập đông có mưa, mùa đông năm đó thường sẽ ấm áp hơn. Ngược lại, nếu bầu trời quang đãng, hanh khô, thì mùa đông có thể rất giá rét.

Từ ngàn xưa, người Việt coi Lập đông không chỉ là hiện tượng thời tiết mà còn là thời điểm thiêng liêng trong năm, đánh dấu chu kỳ mới của đất trời và cuộc sống.

Với người nông dân, đây là thời gian thu hoạch vụ mùa cuối năm, đồng thời chuẩn bị cho vụ đông xuân. Ngoài ra, tiết Lập đông còn mang ý nghĩa tinh thần: là thời điểm con người nhìn lại một năm đã qua, chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của năm cũ, hướng tới Tết Nguyên đán đang đến gần.

Thời tiết thay đổi thế nào sau ngày Lập đông?

Lập đông là thời khắc đặc biệt của thiên nhiên Việt Nam, bởi sự thay đổi khí hậu diễn ra rõ rệt ở cả ba miền.

Miền Bắc - mùa của sương giăng và gió lạnh: Khi Lập đông đến, miền Bắc bước vào giai đoạn gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, mang theo hơi lạnh và khô. Ban ngày có nắng nhẹ, nhưng đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm giảm khiến không khí khô hanh, da nứt nẻ và dễ phát sinh các bệnh đường hô hấp.

Lập đông ở miền Trung là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa khô.

Miền Nam không có mùa đông rõ rệt, song tiết Lập đông lại mang đến thời tiết mát mẻ, nắng vàng dịu nhẹ và ít mưa. Đây là thời điểm lý tưởng cho du lịch và các hoạt động ngoài trời, khi mưa đã dứt, sông nước miền Tây trong lành, cảnh vật yên bình.

Không chỉ là sự thay đổi khí hậu, Lập đông còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc.

Ngày Lập đông đến như một lời nhắc mùa đông đã gõ cửa. Cái lạnh se sắt không chỉ làm con người thêm ý thức giữ gìn sức khỏe, mà còn tạo nên bầu không khí đặc trưng, từ những con đường ngập tràn lá vàng rơi, cho tới mâm cơm ấm cúng trong mỗi gia đình.

Khi những đợt gió lạnh đầu tiên ùa về, đó cũng là lúc chúng ta sắp bước qua những tháng ngày ấm áp của năm, để đón nhận mùa đông, mùa của sự gắn kết, của những khoảnh khắc sẻ chia và chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần.