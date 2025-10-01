Mới nhất
Tâm sự

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Thứ tư, 19:00 01/10/2025 | Tâm sự
GĐXH - Tôi có bảo anh thế mua nhà bố mẹ tôi cho tiền hết thì nhà đứng tên mình tôi thì anh dỗi, nói không khác gì ở nhờ, ở rể, không đồng ý...

Bàn chuyện mua nhà trước hôn nhân

Chúng tôi không có tiếng nói chung về việc mua nhà.

Tôi và anh quen và yêu nhau từ năm nhất đại học, hai trường gần nhau, chúng tôi ở cùng một ngõ trọ. Tôi là dân tỉnh lẻ, còn anh ở ngoại thành Hà Nội. 

Tới nay tôi ra trường được 2 năm, anh 4 năm rồi cũng tính đến chuyện cưới xin. Cả hai đứa cũng ra mắt, về nhà nhau chơi hết cả rồi.

Nhà anh mang tiếng ở Hà Nội nhưng cách trung tâm hơn 40km. Nhà thì chật, có một căn nhà ống 2 tầng. Nhà có bà nội, em trai anh đã lấy vợ và có con cũng cùng ở chung một nhà.

Chúng tôi đã tính tới chuyện cưới xin. Tôi cũng bảo anh là sẽ cố gắng mua nhà chung cư, chứ nhà anh cũng không có đất để xây nhà riêng. 

Anh bảo tạm thời cứ ở nhà vài năm rồi tính, chứ giờ mua thì phải mua căn vừa vừa, cũng 3-4 tỷ chứ ít gì, làm gì có tiền. 

Mâu thuẫn về góp tiền mua nhà và sở hữu

Thực sự tôi rất ái ngại khi sống chung cùng gia đình mấy thế hệ, chật chội dễ gây mâu thuẫn. Anh bảo cưới về thì trên tầng có 2 phòng thì vợ chồng tôi với vợ chồng em trai, dưới nhà có 1 phòng thì bố mẹ, bà thì ngủ sập ở nhà ngoài. 

Anh nói nhà anh có phải không có chỗ ở đâu mà tôi phải rối lên. Đầy nhà cấp 4 còn ở được, nhà anh còn rộng rãi khang trang chán.

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới còn ép tôi phải làm việc này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi không đồng ý, bảo cũng tiết kiệm được tầm 600 triệu đồng, của anh nữa, hai đứa sẽ mua căn trả góp. Lương anh 40 triệu, tôi hơn 20 triệu, không lẽ không trả nổi được tiền nhà.

Anh bảo anh không có đồng nào hết, cưới xin giờ cũng mất 1 khoản anh phải lo, mấy năm nay đi làm còn lo cho bố mẹ, bà ốm đau nữa nên không có tiền tiết kiệm. Em trai lấy vợ sớm làm công nhân lương 6-7 triệu lo cho con nó chả đủ, vợ thì từ lúc sinh chưa đi làm.

Nhà tôi thì ở tỉnh nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là bộ đội đã về hưu có lương, mẹ cũng buôn bán có thu nhập. Tôi đi làm biếu bố mẹ chẳng lấy lại còn cho thêm.

Tôi có bảo anh thế mua nhà bố mẹ tôi cho tiền hết thì nhà đứng tên mình tôi thì anh dỗi, nói không khác gì ở nhờ, ở rể, không đồng ý, nhất định bảo ở quê có tiền thì mua nhà sau, chứ ở trọ cũng tốn kém.

Tôi với anh cãi nhau suốt về chuyện này. Bố mẹ với anh trai tôi cũng không đồng ý, bảo anh tính gia trưởng, bảo thủ lại còn sĩ diện. Tự nhiên tôi thấy anh mình nói cũng đúng thật. 6 năm yêu nhau thì thấy bình thường nhưng lấy nhau rồi vấn đề kinh tế lại khác. Nên tôi quyết định dừng lại, giờ vẫn còn sớm để bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu cũng đẹp đấy, nhưng thua hết cơm áo gạo tiền.

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều nàyBố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.

L.P
