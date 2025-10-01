Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này
GĐXH - Tôi có bảo anh thế mua nhà bố mẹ tôi cho tiền hết thì nhà đứng tên mình tôi thì anh dỗi, nói không khác gì ở nhờ, ở rể, không đồng ý...
Bàn chuyện mua nhà trước hôn nhân
Chúng tôi không có tiếng nói chung về việc mua nhà.
Tôi và anh quen và yêu nhau từ năm nhất đại học, hai trường gần nhau, chúng tôi ở cùng một ngõ trọ. Tôi là dân tỉnh lẻ, còn anh ở ngoại thành Hà Nội.
Tới nay tôi ra trường được 2 năm, anh 4 năm rồi cũng tính đến chuyện cưới xin. Cả hai đứa cũng ra mắt, về nhà nhau chơi hết cả rồi.
Nhà anh mang tiếng ở Hà Nội nhưng cách trung tâm hơn 40km. Nhà thì chật, có một căn nhà ống 2 tầng. Nhà có bà nội, em trai anh đã lấy vợ và có con cũng cùng ở chung một nhà.
Chúng tôi đã tính tới chuyện cưới xin. Tôi cũng bảo anh là sẽ cố gắng mua nhà chung cư, chứ nhà anh cũng không có đất để xây nhà riêng.
Anh bảo tạm thời cứ ở nhà vài năm rồi tính, chứ giờ mua thì phải mua căn vừa vừa, cũng 3-4 tỷ chứ ít gì, làm gì có tiền.
Mâu thuẫn về góp tiền mua nhà và sở hữu
Thực sự tôi rất ái ngại khi sống chung cùng gia đình mấy thế hệ, chật chội dễ gây mâu thuẫn. Anh bảo cưới về thì trên tầng có 2 phòng thì vợ chồng tôi với vợ chồng em trai, dưới nhà có 1 phòng thì bố mẹ, bà thì ngủ sập ở nhà ngoài.
Anh nói nhà anh có phải không có chỗ ở đâu mà tôi phải rối lên. Đầy nhà cấp 4 còn ở được, nhà anh còn rộng rãi khang trang chán.
Tôi không đồng ý, bảo cũng tiết kiệm được tầm 600 triệu đồng, của anh nữa, hai đứa sẽ mua căn trả góp. Lương anh 40 triệu, tôi hơn 20 triệu, không lẽ không trả nổi được tiền nhà.
Anh bảo anh không có đồng nào hết, cưới xin giờ cũng mất 1 khoản anh phải lo, mấy năm nay đi làm còn lo cho bố mẹ, bà ốm đau nữa nên không có tiền tiết kiệm. Em trai lấy vợ sớm làm công nhân lương 6-7 triệu lo cho con nó chả đủ, vợ thì từ lúc sinh chưa đi làm.
Nhà tôi thì ở tỉnh nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bố tôi là bộ đội đã về hưu có lương, mẹ cũng buôn bán có thu nhập. Tôi đi làm biếu bố mẹ chẳng lấy lại còn cho thêm.
Tôi có bảo anh thế mua nhà bố mẹ tôi cho tiền hết thì nhà đứng tên mình tôi thì anh dỗi, nói không khác gì ở nhờ, ở rể, không đồng ý, nhất định bảo ở quê có tiền thì mua nhà sau, chứ ở trọ cũng tốn kém.
Tôi với anh cãi nhau suốt về chuyện này. Bố mẹ với anh trai tôi cũng không đồng ý, bảo anh tính gia trưởng, bảo thủ lại còn sĩ diện. Tự nhiên tôi thấy anh mình nói cũng đúng thật. 6 năm yêu nhau thì thấy bình thường nhưng lấy nhau rồi vấn đề kinh tế lại khác. Nên tôi quyết định dừng lại, giờ vẫn còn sớm để bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu cũng đẹp đấy, nhưng thua hết cơm áo gạo tiền.
Muốn tố cáo chồng ngoại tình, thu thập bằng chứng thế nào cho đúng?Tâm sự - 9 giờ trước
Người ngoại tình có thể bị xử lý hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, người bị phản bội cần biết cách thu thập bằng chứng an toàn và hợp pháp.
11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là aiTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tôi không bao giờ nghĩ gặp lại ông ấy trong hoàn cảnh và vai trò mà cách đây 11 năm có nghĩ cũng không tưởng tượng ra.
Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhàTâm sự - 1 ngày trước
Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.
Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bàTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.
Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xửTâm sự - 1 ngày trước
Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.
Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thậtTâm sự - 2 ngày trước
Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.
Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.
Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng ngườiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã đánh mất toàn bộ tiền dưỡng già vào tay con nuôi.
Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều nàyTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.
Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọiTâm sự - 3 ngày trước
Tôi nhờ việc gì chồng cũng từ chối hoặc trì hoãn mãi, nhưng người yêu cũ thì hễ gọi là anh đi ngay, từ máy tính hỏng, xe chết máy đến mèo bị ốm cần mang đi khám.
Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thậtTâm sự
Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.