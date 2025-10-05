Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng GĐXH - Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là để bố mẹ lo cho em trai tôi.

Cũng chẳng biết mở đầu như thế nào, nhưng đối với tôi, từ khi ra trường cho đến thời điểm hiện tại là hơn 10 năm, tôi đã được trải qua những chuyện chưa bao giờ mình từng nghĩ sẽ gặp trong đời, đó là chồng ngoại tình, ly hôn.

Trong chuyện tình cảm có lẽ tôi không được may mắn cho lắm. Bây giờ nhìn lại tôi mới hiểu ra rằng, có những thứ dù bản thân cố gắng nhưng họ không thay đổi, tình cảm chỉ đến từ một phía sẽ chẳng thay đổi được gì, trừ khi bạn buông bỏ.

Mối tình đầu tiên của tôi kết thúc sau 4 năm tìm hiểu. Khi ấy tôi gần 30 tuổi. Tôi bất định trước mọi thứ và cố gắng đi làm, kiếm tiền và quên đi tất cả mọi chuyện để có thể bước tiếp.

Sau đó tôi gặp chồng tôi bây giờ và cưới rồi sinh con. Nhưng con mới được 8 tháng thì tôi phát hiện ra chồng ngoại tình (có nhiều mối quan hệ với nhiều người khác giới và chủ động ngoại tình).

Từ lúc ấy tôi không còn cảm giác gì với chồng nữa, không còn tình cảm, mất niềm tin vào tình yêu lần thứ hai. Tôi cứ thế đi làm, kiếm tiền, nuôi con nhỏ. Chồng và gia đình chồng cũng không phụ giúp gì, họ biết chuyện và cũng coi việc đó là chuyện bình thường.

Bây giờ em bé gần 2 tuổi cũng vẫn ở nhà bà ngoại. Tôi cũng đã tự cho mình thêm thời gian để hàn gắn, để cố gắng con tôi có bố, có mẹ, một gia đình đầy đủ, nhưng tôi thấy ở thời điểm hiện tại tôi đã mất kết nối hoàn toàn với chồng. Và tôi đã nghĩ tới ly hôn.

Khi to tiếng với nhau, anh ta mắng chửi, chê tôi là "ngu", hãy học cách làm vợ đi, không biết yên phận. Chưa hết, anh ta còn chê cả mẹ tô. Tôi suy nghĩ mãi mà không biết nên làm vợ kiểu gì trong khi vẫn đang cố gắng từng ngày để chăm con.

Khi tôi mang thai, anh ta không chịu chi trả bất kỳ khoản chi phí gì như khám thai hoặc thuốc bổ. Khi tôi sinh con, anh ta cũng không hỏi thăm tôi có đau không, có mệt không hay như thế nào. Cái khoảnh khắc con chào đời, tôi thì đau đớn, chồng lại không có ở bên, cũng buồn lắm.

Bây giờ nghĩ lại tôi không biết rằng mình đã đi qua quãng thời gian đó kiểu gì. Lúc ấy tôi cũng nghĩ mình sẽ phải suy nghĩ thêm xem mình nên làm gì với mối quan hệ này.

Hiện tại thì tôi quyết định ly hôn, nhưng anh ta đòi chia 1/2 căn nhà mà tôi đã tự mua trong khi trước đó anh ta chỉ góp 300 triệu đồng. Anh ta không có trách nhiệm trả số nợ gốc và lãi của căn nhà gần 2 tỷ đồng cách đây 4 năm (giờ giá trị lên hơn rất nhiều rồi).

Theo mọi người bây giờ tôi nên làm gì? Tài sản thì đứng tên cả hai, lúc mua đâu nghĩ được một ngày sẽ như này... Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.