Sốc vì mẹ liệt kê học phí 16 năm, đòi con gái trả lại gốc hơn 600 triệu đồng
GĐXH - Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là để bố mẹ lo cho em trai tôi.
Mẹ liệt kê yêu cầu con gái trả lại tiền gốc học phí 16 năm
Tôi chỉ biết khóc khi mẹ đòi trả lại gốc hơn 600 triệu đồng cho học phí 16 năm trời.
Tôi là con gái, ra trường tốt nghiệp được một thời gian thì lấy chồng. Gia đình nhà chồng khá giả, còn xin việc làm cho tôi. Lúc đi làm tôi có để dành tiền gửi về nhà cho bố mẹ.
Từ khi sinh con được hơn 1 năm, tôi chủ yếu ở nhà chăm con nên không gửi về nhà được đều như trước.
Mới đây, mẹ tôi có lên thăm cháu rồi gửi cho tôi một danh sách tiền học phí 4 năm Đại học. Mỗi năm bố mẹ liệt kê chi tiết tất cả các khoản tiền: tiền học, tiền ăn ở... rồi tổng vào là hơn 300 triệu đồng.
Mẹ bảo tôi: "Bố mẹ đầu tư cho con học đại học mất tầm này tiền, không lấy lãi, con chỉ cần trả lại cho bố mẹ gốc đầy đủ là được. Em con vào đại học, nhà cần đến tiền." Tôi bán toàn bộ vàng cưới và vay mượn để gửi hết cho bố mẹ.
Con tôi lên 3 tuổi, tôi cho cháu đi nhà trẻ và đi làm lại. Mặc dù về kinh tế nhà chồng lo cho hết nhưng tôi vẫn muốn đi làm. Tới lúc đi làm được nửa năm, mẹ từ quê lại ra thăm cháu.
Lần này, mẹ lại đưa cho tôi một danh sách tất cả các khoản tiền học phí, ăn ở của tôi trong 12 năm (từ cấp 1 lên cấp 2 rồi cấp 3), tổng cũng hơn 300 triệu đồng.
Mẹ lại bảo tôi: "Bố mẹ đầu tư cho con học từ lớp 1 đến hết lớp 12 mất tầm này tiền, không tính lãi, chỉ cần trả lại cho bố mẹ gốc đầy đủ là được. Em con năm cuối đại học và sắp phải xin việc làm, nhà cần tiền".
Lần này, tôi không giữ được bình tĩnh, có to tiếng với mẹ. Tôi bảo con còn nợ bao nhiêu bố mẹ nói để con thanh toán cả thể. Mẹ tôi nói: "Bố mẹ vẫn chừa ra cho con 6 năm đầu đời. Những năm đầu là vất vả nhất, cái này công lao của bố mẹ quá lớn không thể tính được. Sau này bố mẹ ốm đau con sẽ có trách nhiệm lo lại, cũng như bố mẹ đã dốc sức lo cho con như lúc con bé".
Tôi chỉ biết khóc, không biết nói thêm gì. Sau đó tôi lại tìm cách xoay tiền đưa tiền cho mẹ, tiền này theo như mẹ nói là bố mẹ lo cho em trai tôi.
Khi mẹ về, tôi có một giai đoạn trầm cảm, cảm giác buồn và thất vọng về gia đình rất lớn. Tôi có tâm sự với mấy bạn bè thân thiết, mọi người cũng động viên tôi sớm vượt qua chuyện này, bố mẹ cũng có nỗi khổ riêng và việc báo hiếu bố mẹ là đúng. Có điều cách đòi con báo hiếu dễ làm tổn thương con cái thôi, chứ bố mẹ không sai, nhiều khi báo đáp bao nhiêu cũng không đủ.
Tôi sẽ cố gắng báo hiếu nhưng bố mẹ có thể đừng quá sốt ruột, có thể từ từ cho con báo đáp được không?
