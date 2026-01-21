Tử vi tiết lộ 5 khung giờ sinh được coi là 'mệnh có của'
GĐXH - Theo quan niệm Á Đông, người sinh vào mỗi khung giờ không chỉ mang tính cách riêng, mà còn được cho là có con đường tài lộc mang "tiết tấu" rất khác biệt.
Vì vậy, từ xa xưa đã có niềm tin rằng giờ sinh có thể tiết lộ phần nào tài vận của một đời người.
Dưới đây là 5 khung giờ sinh thường được xem là "giờ vàng", nơi tài lộc dễ nảy mầm, tích tụ và bền bỉ theo năm tháng.
Giờ Dần (3h – 5h sáng): Giờ sinh của người làm giàu từ sự khởi đầu sớm
Người sinh vào giờ Dần thường mang khí chất của buổi bình minh, khi mọi thứ còn đang khởi động.
Đây là giờ sinh tượng trưng cho sự sinh trưởng, cho ý chí vươn lên và khả năng đi trước một bước so với người khác.
Những người sinh giờ Dần hiếm khi làm việc mù quáng. Họ biết chờ thời, nhưng khi thời cơ đến lại hành động rất nhanh.
Thuộc hành Mộc, tài vận của người có giờ sinh Dần không đến ồ ạt mà tăng trưởng đều, giống như măng mọc sau mưa, chậm mà chắc.
Họ phù hợp với những con đường cần sự bền bỉ, đầu tư dài hạn. Chỉ cần tránh trì hoãn, vì với người sinh giờ này, cơ hội thường đến sớm và cũng trôi qua rất nhanh.
Giờ Tỵ (9h – 11h trưa): Giờ sinh của người giỏi nắm bắt cơ hội tiền bạc
Giờ Tỵ là lúc dương khí mạnh, ánh nắng đã phủ kín mọi ngóc ngách. Người sinh vào giờ sinh Tỵ thường tỉnh táo, nhanh nhạy và rất rõ ràng trong mục tiêu tài chính.
Họ có khả năng giao tiếp tốt, biết cách biến các mối quan hệ thành cơ hội kiếm tiền.
Thuộc hành Hỏa, tài vận của người sinh giờ Tỵ thường gắn liền với giao thương, môi giới, buôn bán hoặc những ngành nghề cần kết nối con người.
Tuy nhiên, giờ sinh Tỵ cũng dễ mang đến tính cách cả thèm chóng chán. Nếu đủ kiên định với một con đường, khả năng giàu có của họ thường đến khá sớm.
Giờ Thân (15h – 17h): Giờ sinh của người biết giữ tiền và tích lũy của cải
Người sinh vào giờ sinh Thân thường không phô trương, nhưng lại rất giỏi tính toán. Bề ngoài có vẻ thong thả, song bên trong họ luôn cân nhắc thiệt hơn một cách kỹ lưỡng.
Thuộc hành Kim, tài vận của người sinh giờ Thân gắn với tích lũy, xoay vòng vốn và sử dụng nguồn lực hiệu quả.
Họ thường không tiêu tiền bốc đồng, mà biết "nuôi tiền đẻ tiền" theo cách rất thực tế.
Nếu tránh được việc ôm đồm quá nhiều cùng lúc, giờ sinh Thân được xem là một trong những khung giờ dễ giúp con người ta đạt được sự ổn định tài chính lâu dài.
Giờ Tuất (19h – 21h): Giờ sinh của người giàu chậm nhưng chắc
Giờ Tuất là thời điểm mọi thứ lắng lại sau một ngày dài. Người sinh vào giờ sinh Tuất thường điềm đạm, sâu sắc và không nóng vội trên con đường kiếm tiền.
Thuộc hành Thổ, tài vận của họ gắn với sự tích tụ theo thời gian. Họ làm giàu từ kiến thức, kinh nghiệm và uy tín cá nhân. Càng lớn tuổi, giá trị của họ càng tăng.
Người có giờ sinh Tuất hiếm khi giàu nhanh, nhưng lại rất dễ giữ được của cải. Chỉ cần bớt bảo thủ, biết nắm bắt cơ hội đúng lúc, con đường tài lộc sẽ ngày càng bền vững.
Giờ Tý (23h – 1h): Giờ sinh của những cú bứt phá tài vận
Giờ Tý là thời khắc chuyển giao giữa ngày cũ và ngày mới. Người sinh vào giờ sinh Tý thường có nội tâm sâu sắc, tầm nhìn xa và khả năng sáng tạo nổi bật.
Thuộc hành Thủy, tài vận của họ mang tính linh hoạt, biến động mạnh. Có thể nhiều năm âm thầm tích lũy, nhưng chỉ cần một cơ hội đúng thời điểm, người sinh giờ Tý hoàn toàn có thể đổi đời.
Tuy nhiên, giờ sinh Tý cũng dễ khiến con người nóng ruột. Nếu quá ham kết quả nhanh, họ có thể tự làm chậm vận may của chính mình.
Không thuộc giờ sinh vàng thì tài vận có kém?
Thực tế, giờ sinh chỉ là một yếu tố tham chiếu. Có người sinh vào giờ được coi là "đẹp", nhưng lại không tận dụng được lợi thế.
Ngược lại, không ít người sinh vào khung giờ bình thường vẫn xây dựng được cuộc sống sung túc nhờ nỗ lực và lựa chọn đúng đắn.
Giờ sinh là điểm xuất phát, còn tài vận đi xa đến đâu phụ thuộc vào cách mỗi người nắm lấy cơ hội, đối nhân xử thế và không bỏ cuộc giữa đường.
Như ông bà ta vẫn nói, trời cho giờ sinh, nhưng đời giàu hay nghèo là do người tự định.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
