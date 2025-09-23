Lấy vợ cùng xóm, chàng rể tuần 3 lần bê mâm cơm sang ăn cùng bố vợ

Cưới anh hàng xóm

Loạt video ghi lại cảnh chàng rể Phú Thọ bê mâm cơm sang ăn cùng bố vợ, do chị Bùi Thị Kiểm (SN 1987, quê Hòa Bình, nay là xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) đăng tải, “gây sốt” trên TikTok với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt “thả tim”.

Chị Kiểm không ngờ, những video được quay ngẫu hứng đó lại lên xu hướng. “Thấy chồng khệ nệ bê mâm cơm sang nhà ăn cùng bố vợ, tôi thấy thú vị nên ghi lại. Đó cũng là hạnh phúc mà tôi có khi lấy chồng gần nhà”, chị nói.

Chồng chị là anh Đinh Mạnh Cửu (SN 1987). Cả hai sinh ra, lớn lên ở cùng một xóm, hai nhà cách nhau gần 200m. Dù học cùng trường từ cấp 1 đến cấp 3 nhưng họ ít trò chuyện. Anh Cửu trầm tính, ít nói, còn chị Kiểm hoạt bát, sôi nổi.

Thời niên thiếu, bạn bè trong xóm có phong trào tổ chức sinh nhật, chị Kiểm và anh Cửu có cùng ngày, tháng sinh nên thường tổ chức chung. Từ đó, họ thân thiết hơn.

“Tốt nghiệp cấp 3, tôi học trung cấp y tế ở tỉnh, còn anh đỗ vào Đại học Lâm nghiệp ở Hà Nội. Thi thoảng, anh về trường chơi với tôi rồi cứ thế có tình cảm với nhau.

Anh nói thích tôi vì thấy tôi sống cởi mở, vô tư, bù đắp phần nào cho tính cách khép kín của anh”, chị Kiểm chia sẻ.

Vợ chồng chị Kiểm sinh ra và lớn lên ở cùng một xóm

Chị Kiểm kể, gia đình anh Cửu ngày đó rất hoàn cảnh, bố mẹ phải bán thóc, vay mượn tiền để nuôi 3 con ăn học.

Dẫu vậy, khi biết con gái yêu chàng trai cùng xóm , bố mẹ chị rất mừng. Chị nhớ mãi lời khuyên của mẹ: “Giàu nghèo ở hai bàn tay, chăm chỉ làm ăn thì sẽ khấm khá con ạ. Quan trọng là nhà họ tử tế và họ thực sự thương yêu con”.

Năm 2011, vợ chồng chị tổ chức đám cưới, chính thức về chung một nhà.

Hạnh phúc khi lấy chồng gần

Sau khi cưới, chị Kiểm sống cùng nhà chồng 5 năm, rồi chuyển đi trọ cách nhà 40km để tiện công việc.

Năm 2013, bố chồng chị mất vì ung thư phổi. Vài năm sau, anh trai chồng cũng qua đời vì ung thư gan. Vợ chồng chị phải gắng gượng vượt qua, làm chỗ dựa cho mẹ chồng.

Vợ chồng chị Kiểm tậu đất, xây nhà ngay gần nhà bố mẹ đẻ của chị

Năm 2019, họ trở về quê, mua đất xây nhà ở cách bố mẹ đẻ chị Kiểm 20m. “Mảnh đất đó bác ruột tôi vừa bán vừa cho. Chồng tôi vui vẻ xây nhà gần bố mẹ vợ. Hiện nhà tôi với bố mẹ chỉ cách nhau một khoảnh đất trống”, chị kể.

Sống gần nhà bố mẹ, chị thấy vô cùng tiện lợi: Lúc lười nấu cơm thì sang ăn cùng, áo rách nhờ mẹ khâu, đi chợ quên tắt bếp chỉ cần gọi bố sang tắt hộ. Nhiều hôm bố mẹ gọi cả hai sang ăn cơm cho đỡ vất vả.

“Có những ngày chuẩn bị nổi lửa nấu cơm, bố mẹ tôi lại gọi vợ chồng sang nhà ăn luôn để đỡ phải nấu. Nhiều hôm, chỉ cần bố đánh tiếng ‘nhà có con cá to’ là chồng tôi lại chạy sang đó nhậu”, chị Kiểm cười kể lại.

Anh Cửu một tuần 3 lần bê mâm cơm sang ăn cùng bố mẹ vợ

Nhiều bữa tối, dù đã nấu cơm xong xuôi nhưng chồng chị không thích ăn ở nhà mà khệ nệ bê mâm sang ăn cùng bố vợ. Trung bình mỗi tuần, chồng chị có khoảng 3 lần bê mâm như vậy và cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc với mọi người.

“Bố mẹ tôi quý con rể lắm. Có con gà, con vịt cũng để dành chờ con rể về. Vợ chồng tôi cãi nhau, ông bà thường bênh con rể vì biết anh hiền lành, chiều vợ”, chị Kiểm kể.

"Chồng tôi cũng hiếu thuận, mỗi khi đi công tác hay du lịch, anh đều mua quà về biếu bố mẹ hai bên. 14 năm làm rể, anh chưa một lần lời qua tiếng lại với nhà vợ”, chị Kiểm kể.

Chị Kiểm hạnh phúc với lựa chọn lấy chồng gần. Dẫu vậy, chị vẫn có một chuyện phiền lòng, đó là chưa có con cái.

“Năm 2016, tôi mang thai ngoài tử cung và phải cắt một bên buồng trứng. Kể từ đó, dù chạy chữa khắp nơi nhưng tôi vẫn không thể mang thai. Đối với tôi, có con là một khao khát mãnh liệt, cũng chính vì thế mà tôi càng buồn và thất vọng nhiều”.

Chồng chị hết lòng an ủi, động viên vợ. Anh thường nói: “Bao cặp vợ chồng không có con vẫn sống hạnh phúc đó thôi”.

Chị Kiểm bên bố đẻ và các cháu

Năm 2021, vợ chồng người em trai sinh con thứ 3, lại đúng ngày sinh nhật của vợ chồng chị. Xem đó là cái duyên, em trai và em dâu đã đồng ý để chị nhận nuôi bé.

Mấy năm qua, căn nhà nhỏ của chị Kiểm ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Gấu, gọi chị Kiểm là “mẹ”, xưng “con”. Anh Cửu cũng coi Gấu là món quà quý giá, hết mực yêu thương.