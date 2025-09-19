Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển

Thứ sáu, 19:05 19/09/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.

Con giáp Sửu: Kiên trì đến cùng

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển - Ảnh 1.

Tính cách bướng bỉnh của tuổi Sửu không phải là sự cố chấp mù quáng, mà là niềm tin mãnh liệt vào ước mơ và định hướng của bản thân. Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu nổi bật với sự chăm chỉ, thực tế và tinh thần bền bỉ. Một khi đã đặt mục tiêu, con giáp này sẽ dốc sức thực hiện, bất chấp những khó khăn phía trước.

Tính cách bướng bỉnh của tuổi Sửu không phải là sự cố chấp mù quáng, mà là niềm tin mãnh liệt vào ước mơ và định hướng của bản thân.

Dù không giỏi ăn nói, nhưng họ lại rất đáng tin cậy và thường được quý nhân giúp đỡ. Nhờ vậy, sự nghiệp của tuổi Sửu ngày càng vững chắc và gặt hái nhiều thành công.

Con giáp Dần: Quyết đoán và tự tin

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển - Ảnh 2.

Chính tính cách táo bạo và không chịu khuất phục khiến tuổi Dần trở thành tâm điểm giữa đám đông. Ảnh minh họa

Người tuổi Dần mang trong mình khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và có phần bướng bỉnh.

Họ không dễ bị thuyết phục, ngược lại luôn hành động theo ý chí và sự tự tin của bản thân.

Chính tính cách táo bạo và không chịu khuất phục khiến tuổi Dần trở thành tâm điểm giữa đám đông.

Họ trung thành, chân thành với bạn bè, nhờ đó thường gặp được những người cùng chí hướng hỗ trợ.

Với sự quyết đoán và may mắn từ quý nhân, con giáp này dễ dàng gặt hái nhiều thành công vang dội.

Con giáp Ngọ: Nhiệt huyết và không ngừng tiến về phía trước

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển - Ảnh 3.

Một khi đã có ý tưởng, con giáp Ngọ sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, không để sự do dự cản bước. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ vốn yêu thích tự do, luôn tìm kiếm cuộc sống sôi động và mới mẻ.

Một khi đã có ý tưởng, con giáp này sẽ nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, không để sự do dự cản bước.

Dù gặp trở ngại, tuổi Ngọ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Sự nhiệt tình và năng lượng tích cực của họ lan tỏa, giúp xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Bạn bè thường sẵn sàng giúp đỡ, tạo thêm động lực để tuổi Ngọ vững vàng tiến bước.

Con giáp Tuất: Trung thành và kiên định

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển - Ảnh 4.

Con giáp Tuất bướng bỉnh ở chỗ không dễ lung lay bởi những quan điểm xung quanh, chỉ tin tưởng vào điều họ cho là đúng. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất nổi tiếng trung thực, thẳng thắn và luôn giữ vững lập trường của mình.

Họ bướng bỉnh ở chỗ không dễ lung lay bởi những quan điểm xung quanh, chỉ tin tưởng vào điều họ cho là đúng.

Tinh thần trách nhiệm cao cùng sự chân thành giúp tuổi Tuất nhận được sự tin cậy của mọi người.

Họ thường gặp quý nhân sẵn sàng hỗ trợ, giúp con giáp này tìm ra phương pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân.

4 con giáp bướng bỉnh nhất

Trong 12 con giáp, những con giáp bướng bỉnh như Sửu, Dần, Ngọ và Tuất tuy khó thuyết phục, nhưng chính sự kiên định và ý chí mạnh mẽ lại là chìa khóa giúp họ đạt được thành công.

Bướng bỉnh đôi khi là điểm yếu, nhưng nếu biết phát huy đúng cách, đây chính là sức mạnh giúp họ chinh phục mục tiêu trong cuộc đời.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngãCon giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi càng đối diện gian nan thử thách lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn giữ vững ý chí và nghị lực, khiến ai cũng phải khâm phục.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Top con giáp may mắn từ trong trứng, cả đời gặp dữ hóa lành

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người kiếm tiền siêu đỉnh, cả đời phú quý

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Cha mẹ sẽ trả giá đắt khi về già nếu chỉ chăm chăm nuôi con học giỏi mà quên dạy 1 điều

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

Câu chuyện Lý Hồng Chương và bài học EQ đỉnh cao trong giao tiếp

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước

Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

Vụ mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải ở Hà Nội: Hàng 'không cánh mà bay'?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã "bốc hơi", thế nhưng rác thải vẫn còn tồn tại.

Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Trục vớt hai quả bom hơn 1,3 tấn gần cầu Long Biên

Đời sống - 1 ngày trước

Hai quả bom phá M-118, có trọng lượng hơn 1.300kg, được phát hiện cách cầu Long Biên khoảng 30m vừa được di dời về vị trí an toàn.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh phần nào tính cách, vận mệnh mà còn ẩn chứa những con số mang năng lượng đặc biệt.

Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao động

Thay đổi mới về bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người lao động

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là các quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 18/9, một thi thể đang trong quá trình phân hủy vừa được người dân phát hiện dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, TP Hà Nội.

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi càng đối diện gian nan thử thách lại càng thể hiện được bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn giữ vững ý chí và nghị lực, khiến ai cũng phải khâm phục.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Tháng sinh Âm lịch của người cuốn hút, đi đâu cũng có bạn

Đời sống

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này có các mối quan hệ tốt và nhận được sự giúp đỡ kịp thời giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sáng

Đời sống
Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Động thái mới của 'tổng tài' vụ nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc khách không hút thuốc

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người hay gặp may mắn bất ngờ

Đời sống
Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Con giáp càng gian nan càng bản lĩnh, khó khăn không thể quật ngã

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top