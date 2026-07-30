Lê Bống gây sốt với clip cắm sen triệu view, dân mạng tranh cãi nhưng vẫn dành "cơn mưa" lời khen

Không chỉ ghi dấu ấn với những vai diễn trên sóng VTV, diễn viên Lê Bống (Lê Xuân Anh) còn được nhiều khán giả yêu thích nhờ hình ảnh chỉn chu, yêu thích chăm sóc nhà cửa và chia sẻ lối sống tích cực trên mạng xã hội. Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình tự tay cắm một bình sen bách diệp của cô đã thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời tạo nên nhiều cuộc bàn luận sôi nổi.

Trong không gian sống mang phong cách Indochine hiện đại, Lê Bống lựa chọn những bông sen bách diệp hồng nở to, kết hợp cùng đài sen và lá sen tươi để thực hiện bình hoa.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, Lê Bống xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng bên chiếc bình gốm men rạn màu xanh ngọc có dáng cổ ngỗng. Cô lựa chọn những cành sen bách diệp hồng cánh dày cùng vài đài sen còn tươi để tạo nên một tổng thể mang hơi thở mùa hè.

Không vội cắm toàn bộ bó hoa vào bình, nữ diễn viên dành thời gian ướm chiều cao từng cành, xác định hướng tỏa và khoảng cách giữa các bông. Chiếc lá sen lớn được đặt sát miệng bình để tạo nền, sau đó bông sen cao nhất được cắm ở vị trí trung tâm nhằm định hình trục chính cho toàn bộ tác phẩm.

Sau khi hoàn thiện phần khung, Lê Bống lần lượt bổ sung các cành sen theo nguyên tắc xen kẽ cao thấp. Những bông ở tầng giữa được cô nhẹ nhàng lật bớt lớp cánh ngoài để nhụy vàng lộ rõ hơn, giúp tổng thể bình hoa trở nên mềm mại và có điểm nhấn.

Các khoảng trống tiếp tục được lấp đầy bằng những bông sen nở vừa phải, đan xen với đài sen xanh và lá sen để tạo cảm giác tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Cuối cùng, cô lùi lại quan sát nhiều góc khác nhau rồi điều chỉnh từng cành hoa cho cân đối trước khi hoàn thiện.

Thành phẩm là một bình sen bách diệp kích thước lớn, nổi bật trên nền nội thất gỗ trầm, mang đến cảm giác thanh khiết và yên bình cho không gian sống.

Điều khiến đoạn video thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở thành phẩm mà còn ở cách Lê Bống xử lý phần thân sen. Thay vì dùng dao hoặc kéo cắt vát gốc như nhiều người chơi hoa truyền thống, cô dùng tay bẻ ngang thân sen trước khi cắm. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người yêu hoa cho rằng cách làm này khiến phần gốc bị tưa và có thể ảnh hưởng đến khả năng hút nước của cành sen.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng mỗi người đều có thói quen cắm hoa riêng và điều đáng ghi nhận là thành phẩm cuối cùng vẫn đẹp mắt, hài hòa với không gian sống.