Lê Bống gây sốt với clip cắm sen triệu view, dân mạng tranh cãi nhưng vẫn dành "cơn mưa" lời khen
GĐXH - Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình tự tay cắm một bình sen bách diệp của Lê Bống đã thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời tạo nên nhiều cuộc bàn luận sôi nổi.
Không chỉ ghi dấu ấn với những vai diễn trên sóng VTV, diễn viên Lê Bống (Lê Xuân Anh) còn được nhiều khán giả yêu thích nhờ hình ảnh chỉn chu, yêu thích chăm sóc nhà cửa và chia sẻ lối sống tích cực trên mạng xã hội. Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình tự tay cắm một bình sen bách diệp của cô đã thu hút hàng triệu lượt xem, đồng thời tạo nên nhiều cuộc bàn luận sôi nổi.
Trong không gian sống mang phong cách Indochine hiện đại, Lê Bống lựa chọn những bông sen bách diệp hồng nở to, kết hợp cùng đài sen và lá sen tươi để thực hiện bình hoa.
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