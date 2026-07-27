Bố trí đèn phòng thờ theo phong thủy và tránh những sai lầm nhiều gia đình mắc phải

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ và những sai lầm nhiều gia đình gặp phải GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, việc bố trí ánh sáng hài hòa sẽ góp phần tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh và cân bằng năng lượng cho khu vực thờ cúng.

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, đèn là vật phẩm quen thuộc trên bàn thờ gia tiên và không gian phòng thờ. Ngoài chức năng chiếu sáng, trang trí, ánh đèn còn tạo cảm giác ấm áp, thanh tịnh, giúp không gian thờ cúng thêm trang nghiêm.

Theo quan niệm phong thủy, đèn tượng trưng cho hành Hỏa trong ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, góp phần tạo sự cân bằng giữa các yếu tố trên bàn thờ. Việc thắp đèn khi dâng hương cũng được xem là cách thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Ngoài đèn để trên bàn thờ, đèn bố trí trong phòng thờ cũng cần phải lưu ý để tránh những điều tối kỵ, ảnh hưởng tới gia chủ.

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3 lưu ý khi bố trí đèn phòng thờ theo phong thủy để mang lại tài lộc

Thiết kế hài hòa với không gian

Đèn phòng thờ khi lựa chọn cần lưu ý kiểu dáng phù hợp với kiến trúc của ngôi nhà. Với những nhà truyền thống, gia chủ có thể lựa chọn các mẫu đèn mang họa tiết cổ điển hoặc chất liệu gỗ, đồng. Con nhà phố hiện đại, căn hộ chung ưu nên ưu tiên mẫu đèn thờ có thiết kế đơn giản, màu trung tính để tạo sự hài hòa với tổng thể nội thất.

Ưu tiên ánh sáng vàng ấm

Ánh sáng trong phòng thờ cần đặc biệt lưu ý không quá mạnh, quá tối. Theo các chuyên gia phong thủy, chọn đèn tường phòng thờ nên lưu ý đèn có ánh sáng vàng ấm hoặc trắng ấm sẽ tạo cảm giác dễ chịu, trang nghiêm hơn so với ánh sáng trắng lạnh hoặc các loại đèn đổi màu, nhấp nháy. Ngoài ra, công suất đèn chỉ cần vừa đủ, tránh tạo cảm giác chói mắt.

Chọn đèn tiết kiệm điện

Nhiều gia đình có thói quen bật đèn phòng thờ trong thời gian dài, đặc biệt vào ngày rằm, mùng Một, lễ, Tết hoặc ngày giỗ nên chọn các loại đèn LED tiết kiệm điện, tuổi thọ cao và ít tỏa nhiệt.

Những sai lầm nhiều gia đình thường gặp

Theo chuyên gia phong thủy, nhiều gia đình khi bố trí hệ thống chiếu sáng phòng thờ thường mắc phải những sai lầm như: Phòng thờ quá tối hoặc để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào khu vực thờ cúng nên khi lựa chọn lắp đèn lại để ánh sáng quá mạnh hoặc chiếu thẳng vào ban thờ.

Sử dụng đèn đổi màu, đèn nhấp nháy làm mất sự trang nghiêm; Chọn đèn chùm quá lớn khiến không gian trở nên nặng nề, mất cân đối. Bố trí đèn lệch, không cân xứng giữa hai bên bàn thờ….

Về màu sắc, để toát lên vẻ tôn nghiêm thì gia chủ không nên lựa chọn đèn có màu sắc quá rực rỡ. Lựa chọn những màu trung tính như nâu, vàng kem, màu gỗ… là phù hợp.

Khi bố trí đèn trên bàn thờ hay đèn treo tường cũng cần đảm bảo nguyên tắc bố trí cân xứng để tạo sự hài hòa cho không gian. Nếu sử dụng đèn chùm hoặc đèn treo tường, nên treo chính giữa căn phòng để nguồn ánh sáng được phân phối đều khắp toàn bộ không gian; không dùng đèn chùm quá to trong phòng thờ nhỏ.

Các loại đèn phòng thờ sử dụng phổ biến

Đèn dầu: Là loại đèn truyền thống thường xuất hiện trên bàn thờ. Nếu sử dụng, nên chọn dầu đốt ít khói để giữ không gian sạch sẽ.

Đèn tranh hoặc tranh trúc chỉ: Có thiết kế đẹp mắt, gọn nhẹ, ánh sáng vàng dịu và thêm các họa tiết như hoa sen hoặc chữ Phúc - Lộc - Thọ… rất phù hợp với nhiều không gian thờ hiện đại làm tăng thêm sự sang trọng.

Đèn hoa sen: Đây là mẫu đèn thờ ngày càng được nhiều gia đình chọn. Hoa sen biểu tượng của sự thanh khiết trong văn hóa phương Đông, vừa góp phần tạo cảm giác trang nghiêm cho khu vực thờ tự.

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng dù lựa chọn loại đèn nào, quan trọng là các gia chủ cần bố trí ánh sáng hài hòa, phù hợp với diện tích phòng và bảo đảm sự tôn nghiêm của không gian thờ tự.

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