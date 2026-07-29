Đi chùa rằm tháng 7 cúng gì và thụ lộc sao cho đúng để hưởng trọn bình an?

Rằm tháng 7 đi chùa cúng gì?

Lễ vật dâng khi đi chùa rằm tháng 7 quan trọng nhất là ở tấm lòng thành, không cần phải cầu kỳ, tốn kém. Gia chủ chỉ cần chuẩn bị lễ chay thanh tịnh, trang nghiêm.

Lễ chay: Chỉ dâng mâm lễ chay như hương, hoa cúng rằm tháng 7 (sen, huệ, mẫu đơn, cúc), trái cây cúng rằm tháng 7 (chuối, thanh long, bưởi, táo), oản, xôi, chè. Tuyệt đối không dâng lễ mặn (thịt, giò, chả) ở khu vực chính điện.

Tiền và vàng mã: Không đặt tiền thật hoặc tiền âm phủ lên ban thờ Phật và tiền thật nên bỏ vào hòm công đức. Tiền âm phủ và vàng mã chỉ dùng ở ban thờ Thần Linh, Thánh Mẫu hoặc khu vực cúng chúng sinh riêng.

Lễ cầu siêu: Rằm tháng 7 là dịp mọi người sắm lễ vật đến cầu siêu cho những người thân đã khuất. Vì thế khi sắm lễ chùa bạn cần chuẩn bị các lễ vật sau: Chuẩn bị cách vật dụng như quần áo, mũ, xe cộ bằng giấy… nhưng tuyệt đối không sắm hình nhân thế mạng.

Lễ vật dâng khi đi chùa rằm tháng 7 quan trọng nhất là ở tấm lòng thành, không cần phải cầu kỳ, tốn kém.

Chuẩn bị một số lễ vật cúng chúng sinh như: khoai, ngôi, cháo, bánh đa. Lễ này cần đặt đúng nơi quy định của nhà chùa, thường là bàn thờ Đức Thánh hoặc khu vực cúng ngoài trời và làm theo sự hướng dẫn của các sư thầy để nghi lễ được trang nghiêm.

Ngoài ra nếu "bán khoái" hoặc làm lễ cầu siêu thì phải sắm lễ theo sự hướng dẫn của Tăng trụ tại chùa.

Cách thụ lộc tại chùa

Theo phong thủy Phùng Gia, lộc của chùa bạn có thể lấy hoa quả, bánh kẹo, chè…để thụ lộc. Tuy nhiên, người đi hành hương thường tránh đặt lại lộc lấy ở chùa về đặt lên bàn thờ nhà mình.

Có một vài trường hợp khác có thể thụ lộc ngay tại chùa. Bởi theo một số quan điểm của người đi lễ cho rằng, đồ mang từ chùa về sẽ có nhiều trường âm khí, rất hỗn loạn, ảnh hưởng đến thần linh và gia tiên tại nhà.

Lộc của chùa bạn có thể lấy hoa quả, bánh kẹo, chè…để thụ lộc. Tuy nhiên, người đi hành hương thường tránh đặt lại lộc lấy ở chùa về đặt lên bàn thờ nhà mình.

Tuy nhiên đây chỉ là hai ý kiến từ hai luồng dư luận, bạn đọc nên lưu tâm và chọn lựa cách thức thụ lộc phù hợp với mình.

Một số điều cần lưu ý khi đi chùa để tránh phạm kỵ

Để không phạm phải những sai sót hay điều kiêng kỵ, khi đi lễ chùa rằm tháng 7 cũng như các dịp khác trong năm, gia chủ nên đặc biệt lưu ý những điểm sau:

Hạn chế đốt vàng mã: Vàng mã chỉ nên đốt ở ban thờ Thần Linh, Thánh Mẫu hoặc nơi quy định, không dâng cúng Phật.

Không để tiền thật lên bàn thờ: Tiền cúng dường nên bỏ vào hòm công đức của nhà chùa.

Giữ sự tôn nghiêm: Giữ thái độ trang nghiêm, không đi giày dép vào Phật đường. Không ăn uống, hút thuốc, nói chuyện lớn tiếng, bình phẩm hay khạc nhổ bừa bãi. Cần trông nom trẻ em cẩn thận, tránh để các bé chạy nhảy, nghịch ngợm.

Giữ thái độ trang nghiêm, không đi giày dép vào Phật đường.

Không chụp ảnh tùy tiện: Hạn chế quay phim, chụp ảnh ở những khu vực có biển cấm hoặc không được sự cho phép để giữ sự trang nghiêm.

Cử chỉ trước tượng Phật: Giữ thái độ cung kính, không dùng tay chỉ trỏ vào tượng. Khi quan sát tượng, nên đứng từ xa, không đứng quá sát.

Sự thật đằng sau việc mua đồ nội thất tháng 7 âm lịch GĐXH - Trong dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là "tháng cô hồn" vốn gắn liền với nhiều quan niệm kiêng kỵ, trong đó có việc hạn chế mua sắm đồ đạc mới, đặc biệt là nội thất.

Tháng 7 âm lịch: Bí ẩn về những thói quen cần tránh GĐXH - Tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian là thời điểm âm khí phát triển mạnh, đòi hỏi sự cẩn trọng ngay từ những hoạt động thường nhật.