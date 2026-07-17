Công khai hẹn hò sau nhiều năm từng vướng tin đồn 'tình tay ba', Việt Anh và Quỳnh Nga hiện sống trong căn nhà thế nào?





Tối 15/7, hai diễn viên cùng lúc đăng những khoảnh khắc Việt Anh chụp ảnh, dỗ dành Quỳnh Nga và kết thúc bằng cái ôm ngọt ngào trong chuyến công tác kết hợp du lịch tại Nga. "Cá sấu chúa" còn để lại chú thích với câu hỏi mở dành cho Việt Anh: "Cứ giận dỗi mà được đi chơi thì chắc tháng nào cũng nên dỗi nhỉ".

Chia sẻ với Ngôi Sao , Việt Anh xác nhận đang hẹn hò với Quỳnh Nga nhưng chưa hé lộ thêm về kế hoạch tương lai. Chuyến đi Nga vừa qua, anh được bạn gái đồng hành trong việc mở rộng thị trường ở nước ngoài cho sản phẩm do mình làm chủ. Bên cạnh các buổi làm việc, anh còn đưa cô thăm một số địa điểm nổi tiếng của xứ sở bạch dương.

Đây là lần đầu tiên Việt Anh - Quỳnh Nga công khai hẹn hò. Từ 2020, nhiều khán giả đã đồn đoán hai diễn viên yêu nhau khi thường xuyên quấn quýt tại các sự kiện cũng như bữa tiệc của bạn bè. Việc họ đóng tình nhân trong phim Sinh tử càng khiến tin đồn được củng cố. Tuy nhiên, mỗi lần được hỏi, Quỳnh Nga đều phủ nhận yêu Việt Anh và cho biết cả hai là anh em thân thiết, chơi chung trong một nhóm bạn thân.





Năm 2023, diễn viên Việt Anh bất ngờ vướng vào ồn ào với vợ cũ Hương Trần. Chia sẻ về việc Quỳnh Nga luôn bị lôi vào trong những câu chuyện đời tư của mình, Việt Anh cho rằng đó cũng là "một điều không may mắn" của nữ đồng nghiệp. "Ở thời điểm này, tôi khẳng định Quỳnh Nga không liên quan gì đến trong câu chuyện gia đình, hôn nhân đổ vỡ của tôi và có những bằng chứng để khẳng định điều đó." Việt Anh từng cho biết. Hương Trần, vợ cũ của Việt Anh, cũng lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn không liên quan đến nữ diễn viên để tránh ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Căn nhà đẳng cấp của Việt Anh

Diễn viên Việt Anh từng đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh thiết kế của một biệt thự rộng lớn, hoành tráng. Theo đó căn biệt thự đồ sộ này có vị trí đắc địa thuộc khu đô thị nổi tiếng, tọa lạc "vàng" phía Đông Nam của thủ đô Hà Nội, đồng thời do nằm ở vị trí ngã 3 nên có lợi thế lớn về ánh sáng và thoáng khí.

Việt Anh khiến fan choáng ngợp khi chia sẻ hình ảnh toàn cảnh căn biệt thự. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian bể bơi trong nhà được thiết kế sang trọng. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Căn nhà mới của Việt Anh tọa lạc trên một khu đất rộng, 2 mặt tiền và được xây dựng đầy sang trọng, như cung điện hoàng gia hay khách sạn 5 sao đắt đỏ. Tông màu chủ đạo nam diễn viên chọn là ghi - trắng, mang đến cảm giác hiện đại. Phần cửa kính tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.

Nội thất bên trong cũng được Việt Anh chọn từ các thương hiệu xa xỉ, chất lượng cao. Ngôi nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt. Không gian phòng khách rộng rãi với bộ sofa đẹp mắt. Ảnh Việt Anh được treo trên tường một cách trang trọng.

Dù nhìn từ góc nào cũng thấy được mức độ xa hoa của nó. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian phòng tắm chỉ chọn màu đen, xám và được trang bị đầy đủ nội thất. Người hâm mộ phải choáng ngợp khi chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo này.

Việt Anh khoe phòng ngủ hệt như trong khách sạn. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Phòng ngủ Việt Anh cũng đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từ giường, tủ đến tivi đều đắt tiền.

Với tính chất công việc diễn viên và thường xuyên có những buổi gặp gỡ, Việt Anh chú trọng đến cách ăn mặc. Do đó, anh thiết kế căn phòng riêng để trưng bày quần áo. Vừa nhìn, người hâm mộ đã thấy được mức độ chịu chơi của nam diễn viên.

Việt Anh có hẳn một không gian riêng để trưng bày quần áo. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Việt Anh gọi căn biệt thự mới của mình với cái tên Full House. Anh nhấn mạnh đây sẽ là nơi để vun vén tổ ấm gia đình, dành thời gian bên những người mình yêu thương. Anh hài lòng và vui mừng vì đã hoàn thành được ngôi nhà như mong muốn của bản thân bấy lâu nay.

Sân thượng với bàn ghế và dụng cụ nấu nướng. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Không gian biệt thự nhìn từ ngoài. (Ảnh: FB Nguyen Le Viet Anh)

Căn nhà tiền tỉ giữa thủ đô của Quỳnh Nga

Còn Quỳnh Nga, theo thông tin ít ỏi cô từng chia sẻ thì cô sở hữu căn nhà tiện nghi, sang chảnh trong căn nhà tiền tỉ giữa Thủ đô. Căn hộ của Quỳnh Nga gây ấn tượng ở 3 điểm: Nội thất sang trọng, ban công rộng thoáng và khu vực dành riêng cho tập luyện yoga.

Căn hộ của cô nằm trong khu chung cư cao cấp, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Đồ nội thất bên trong vô cùng sang trọng, hoành tráng. Quỳnh Nga từng chụp lại nhiều góc của căn nhà để chia sẻ đến với khán giả khi tranh thủ thời gian cách ly trước đây.

Còn ở bên ngoài, ban công căn hộ nhà Quỳnh Nga trồng nhiều sen đá...

... tạo nên không gian mát mẻ, dễ thương, an bình và rộng rãi.

Cô nàng chăm chút trồng sen đá ngoài ban công.

Là một người đam mê yoga, trong nhà Quỳnh Nga còn có một phòng riêng dành riêng cho việc luyện tập của người đẹp.

Nhưng Quỳnh Nga vẫn có thể tập yoga khắp nơi trong căn nhà, vì không gian màu trắng nhìn rất rộng rãi, thoáng mát và tối giản thích hợp cho việc luyện tập.