Công khai hẹn hò sau nhiều năm từng vướng tin đồn 'tình tay ba', Việt Anh và Quỳnh Nga hiện sống trong căn nhà thế nào?
GĐXH - Cặp diễn viên Việt Anh - Quỳnh Nga lần đầu xác nhận chuyện tình cảm sau nhiều năm bị đồn yêu nhau.
Năm 2023, diễn viên Việt Anh bất ngờ vướng vào ồn ào với vợ cũ Hương Trần. Chia sẻ về việc Quỳnh Nga luôn bị lôi vào trong những câu chuyện đời tư của mình, Việt Anh cho rằng đó cũng là "một điều không may mắn" của nữ đồng nghiệp. "Ở thời điểm này, tôi khẳng định Quỳnh Nga không liên quan gì đến trong câu chuyện gia đình, hôn nhân đổ vỡ của tôi và có những bằng chứng để khẳng định điều đó." Việt Anh từng cho biết. Hương Trần, vợ cũ của Việt Anh, cũng lên tiếng khẳng định chuyện ly hôn không liên quan đến nữ diễn viên để tránh ảnh hưởng đến danh dự của cô.
Căn nhà đẳng cấp của Việt Anh
Diễn viên Việt Anh từng đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh thiết kế của một biệt thự rộng lớn, hoành tráng. Theo đó căn biệt thự đồ sộ này có vị trí đắc địa thuộc khu đô thị nổi tiếng, tọa lạc "vàng" phía Đông Nam của thủ đô Hà Nội, đồng thời do nằm ở vị trí ngã 3 nên có lợi thế lớn về ánh sáng và thoáng khí.
Căn nhà mới của Việt Anh tọa lạc trên một khu đất rộng, 2 mặt tiền và được xây dựng đầy sang trọng, như cung điện hoàng gia hay khách sạn 5 sao đắt đỏ. Tông màu chủ đạo nam diễn viên chọn là ghi - trắng, mang đến cảm giác hiện đại. Phần cửa kính tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà.
Nội thất bên trong cũng được Việt Anh chọn từ các thương hiệu xa xỉ, chất lượng cao. Ngôi nhà có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và phòng tắm riêng biệt. Không gian phòng khách rộng rãi với bộ sofa đẹp mắt. Ảnh Việt Anh được treo trên tường một cách trang trọng.
Không gian phòng tắm chỉ chọn màu đen, xám và được trang bị đầy đủ nội thất. Người hâm mộ phải choáng ngợp khi chiêm ngưỡng thiết kế độc đáo này.
Phòng ngủ Việt Anh cũng đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Từ giường, tủ đến tivi đều đắt tiền.
Với tính chất công việc diễn viên và thường xuyên có những buổi gặp gỡ, Việt Anh chú trọng đến cách ăn mặc. Do đó, anh thiết kế căn phòng riêng để trưng bày quần áo. Vừa nhìn, người hâm mộ đã thấy được mức độ chịu chơi của nam diễn viên.
Việt Anh gọi căn biệt thự mới của mình với cái tên Full House. Anh nhấn mạnh đây sẽ là nơi để vun vén tổ ấm gia đình, dành thời gian bên những người mình yêu thương. Anh hài lòng và vui mừng vì đã hoàn thành được ngôi nhà như mong muốn của bản thân bấy lâu nay.
Căn nhà tiền tỉ giữa thủ đô của Quỳnh Nga
Còn Quỳnh Nga, theo thông tin ít ỏi cô từng chia sẻ thì cô sở hữu căn nhà tiện nghi, sang chảnh trong căn nhà tiền tỉ giữa Thủ đô. Căn hộ của Quỳnh Nga gây ấn tượng ở 3 điểm: Nội thất sang trọng, ban công rộng thoáng và khu vực dành riêng cho tập luyện yoga.
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