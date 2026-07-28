Lưu ý đi chùa tháng 7 âm để tránh phạm kỵ, cầu bình an

Vì sao nên đi lễ chùa trong tháng cô hồn?

Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là "tháng cô hồn" – thời điểm mà theo quan niệm truyền thống, cửa âm phủ mở ra, vong linh trở lại dương gian. Bởi vậy, nhiều người thường cảm thấy bất an, lo lắng và tìm đến chùa để cầu bình an, giải hạn.

Không chỉ vậy, tháng 7 còn là mùa Vu Lan báo hiếu. Đi lễ chùa trong thời gian này mang ý nghĩa sâu sắc: vừa thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, vừa cầu nguyện cho gia đình khỏe mạnh, thuận hòa, tránh điều xui rủi.

Khi tâm được an, tinh thần thư thái, gia đạo cũng dễ hanh thông hơn. Và khi gia đình giữ được sự bình yên, không gian sống từ phòng khách đến gian bếp cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là "tháng cô hồn" – thời điểm mà theo quan niệm truyền thống, cửa âm phủ mở ra, vong linh trở lại dương gian. Bởi vậy, nhiều người thường cảm thấy bất an, lo lắng và tìm đến chùa để cầu bình an, giải hạn.

Những lưu ý khi lễ chùa tháng 7 âm lịch

Trang phục khi đi lễ chùa

Khi đi chùa ngày Lễ Vu Lan, trang phục và tác phong là những yếu tố quan trọng thể hiện sự tôn kính và trang nghiêm. Bạn nên mặc quần áo lịch sự, kín đáo, trang nhã. Ưu tiên các màu sắc nhã nhặn như nâu, lam, xám, trắng.

Nên chọn quần áo dài, có tay, không quá bó sát, không hở hang (không mặc áo sát nách, quần đùi, váy ngắn, áo xuyên thấu). Nên chọn chất liệu thoải mái, thấm hút mồ hôi để dễ dàng di chuyển và thực hiện các nghi thức.

Nguyên tắc khi ra vào chùa

Nếu cổng chùa là tam quan, khách viếng chùa không nên vào chùa bằng cửa giữa (Trung quan) mà nên đi vào bằng cửa bên phải (Giả quan) và đi ra bằng cửa bên trái (Không quan).

Trang phục lễ chùa trang trọng và lịch sự.

Khi đi vào các cửa bên trong chùa, tuyệt đối không được giẫm lên bậu cửa. Hãy chú ý xem chùa có quy định để dép phía ngoài hay không.

Tránh đứng hoặc quỳ giữa Phật đường trong lúc khấn vái, mà nên ở chếch sang một phía. Tuyệt đối không được đi ngang trước mặt những người đang quỳ lạy hoặc khấn vái.

Thực hành sắm lễ

Phong thủy Tường Minh cho hay, trong việc dâng lễ tại đền chùa, yếu tố quan trọng nhất là sự thành tâm. Điều này cho thấy không phải lễ vật càng nhiều càng tốt.

Khi dâng hương tại đền chùa, các phật tử nên chuẩn bị các lễ chay như hương, hoa tươi, oản, xôi chè. Lễ mặn chỉ được sử dụng nếu trong chùa có các thần linh và bàn thờ Mẫu, và chỉ dùng để dâng lễ tại những bàn thờ này.

Không nên sử dụng vàng, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu muốn dâng lễ này, hãy đặt nó trên bàn thờ của các thần linh, Thánh Mẫu hoặc bàn thờ Đức Ông. Khi dâng hoa tại các đền chùa, hãy chọn những loại hoa tinh tế như hoa sen, hoa huệ, mẫu đơn, hoa cúc, tránh sử dụng những loại hoa lạ, hoa dại.

Các bước hành lễ

Đặt lễ vật, thắp hương và làm lễ tại bàn thờ Đức Ông. Sau khi đặt lễ ở bàn thờ Đức Ông, bạn đến chính điện và đặt lễ, thắp hương.

Không nên sử dụng vàng, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa.

Tiếp đến, bạn đến nhà Bái đường và thắp hương tại tất cả các bàn thờ. Cuối cùng, đến thắp hương và làm lễ tại nhà thờ Tổ (nhà Hậu). Sau đó, tùy vào tâm, người hành lễ có thể đến nhà trai giới hoặc phòng tiếp khách để thăm hỏi sư tăng và đóng góp cho chùa tùy khả năng.

Những điều không nên làm tại chùa trong tháng cô hồn

Theo phong thủy Phạm Cương, trong tháng cô hồn, âm khí phát tán khắp mọi nơi nên tuyệt đối không được mang đồ cúng trong chùa về nhà đặt lên bàn thờ. Các cành cây trong chùa cũng tuyệt đối không được ngắt chồi, ngọn lá để rước về nhà như lộc.

Không nên quỳ lạy trước những người đang đứng, không cắt ngang trước mặt người đang quỳ lạy. Tuyệt đối không được buông lời xúc phạm, phỉ báng thần linh cũng như chỉ trỏ vào các tượng Phật.

Đi lễ chùa tháng cô hồn - cách giữ bình an cho gia đình

Ngoài việc cầu an nơi cửa Phật, mỗi người còn có thể giữ sự yên ổn cho gia đình bằng nhiều cách:

Cầu bình an cho gia đạo: Khấn nguyện cho các thành viên mạnh khỏe, thuận hòa.

Giữ năng lượng tích cực trong nhà: Sau khi đi chùa, hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nhất là gian bếp - nơi giữ lửa cho gia đình. Bếp gọn gàng, sáng sủa không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn được coi là yếu tố giúp tài lộc lưu thông.

Ngoài việc cầu an nơi cửa Phật, mỗi người còn có thể giữ sự yên ổn cho gia đình bằng nhiều cách như khấn nguyện cho các thành viên mạnh khỏe, thuận hòa.

Ứng dụng phong thủy nội thất: Không gian bếp, phòng khách hài hòa, sắp xếp hợp lý cũng góp phần duy trì sự bình an, thịnh vượng. Một căn bếp hợp phong thủy vừa đảm bảo tính tiện nghi, vừa giúp gia chủ an tâm về sự bền vững, giữ trọn năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Ăn chay, làm việc thiện: Giúp tâm thanh tịnh, tích thêm phúc đức.

Hạn chế động thổ, xây dựng nếu không hợp tuổi/ngày: Tránh việc phạm vào đại kỵ trong tháng.

Thắp hương cầu an tại gia: Giữ không khí trong nhà ấm cúng, thanh tịnh.

Không phơi quần áo vào ban đêm: Dân gian tin rằng quần áo dễ bị "vong" mượn, gây bất an cho gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tháng 7 âm lịch: Bí ẩn về những thói quen cần tránh GĐXH - Tháng 7 âm lịch theo quan niệm dân gian là thời điểm âm khí phát triển mạnh, đòi hỏi sự cẩn trọng ngay từ những hoạt động thường nhật.

Tháng cô hồn: "Đổi vận" tức thì nhờ 6 cách xua đuổi xui xẻo này GĐXH - Tháng cô hồn mang đến nhiều rủi ro, nhưng bạn có thể tự bảo vệ mình. Khám phá 6 cách xua đuổi xui xẻo giúp bạn đổi vận trong tháng 7 âm lịch này.