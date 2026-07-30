Vì sao gọi là Lễ Vu Lan và Xá tội vong nhân? Khung giờ cúng chuẩn nhất

Rằm tháng 7 là ngày gì?

Rất nhiều người gọi ngày này là ngày Xá tội vong nhân hay Lễ Vu Lan, là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng là dịp để người dân thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với tổ tiên, ông bà, và những người đã khuất.

Vào ngày này, nhiều người tổ chức cúng dường, làm lễ cầu siêu, và thực hiện các nghi thức truyền thống để giải tội cho các linh hồn.

Nguồn gốc, ý nghĩa rằm tháng 7

Theo Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, rằm tháng 7 (15 tháng 7) có nguồn gốc từ giáo lý nhà Phật và được gọi là Lễ Vu Lan hay Xá tội vong nhân.

Theo truyền thuyết, vào thời kỳ Phật Thích Ca, một trong những đệ tử của Ngài là Mục Kiền Liên (Maudgalyayana) đã dùng thần thông để thấy mẹ mình đang bị đọa đày trong địa ngục vì nghiệp chướng.

Rằm tháng 7 là ngày Xá tội vong nhân hay Lễ Vu Lan, là một ngày lễ quan trọng trong văn hóa Việt Nam.

Ông đã xin Phật chỉ cách cứu mẹ. Phật dạy rằng vào ngày rằm tháng 7, các tín đồ Phật giáo nên làm các việc thiện và cúng dường, thì có thể giải thoát cho các linh hồn vất vưởng và người đã khuất.

Vì sao r ằm tháng 7 lại được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu?

Lễ Vu Lan báo hiếu xuất phát từ sự tích về Bồ Tát Mục Kiền Liên. Theo truyền thuyết, Mục Kiền Liên, một đại hiếu, đã cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói) bằng cách thực hành những lời dạy của Phật. Nhờ đó, vong linh mẹ của Mục Liên được giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ và sinh về cảnh giới lành.

Phương pháp cúng dường để cầu siêu gọi là Vu Lan bồn pháp. Phật đã dạy rằng, bất kỳ chúng sinh nào muốn báo hiếu cho cha mẹ đều có thể thực hiện theo cách này.

Từ đó, ngày rằm tháng 7 âm lịch được gọi là ngày lễ Vu Lan, ngày để mọi người thực hiện các nghi lễ báo hiếu và cầu nguyện cho cha mẹ.

Vì sao ngày r ằm tháng 7 được gọi là ngày xá tội vong nhân?

Theo truyền thuyết, vào ngày này, cửa địa ngục sẽ được mở, và các vong linh được phép trở về thế giới trần gian để nhận những lễ vật cúng dường từ người sống. Đây là cơ hội để những linh hồn này được xá tội, giảm bớt khổ đau và được siêu thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

Ngày rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà còn là ngày Xá tội vong nhân, giúp các linh hồn vất vưởng được cứu độ.

Người sống thực hiện các nghi lễ cúng dường, cầu siêu và làm phúc thiện để giúp các vong linh được giải thoát và hướng về cảnh giới tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, ngày rằm tháng 7 không chỉ là ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà còn là ngày Xá tội vong nhân, giúp các linh hồn vất vưởng được cứu độ.

Cách cúng ngày r ằm tháng 7 nên biết

Ngày và giờ cúng rằm tháng 7

Rằm tháng 7, theo truyền thống, thường diễn ra vào ngày 15/07 âm lịch. Tuy nhiên, để thực hiện lễ cúng rằm tháng 7 một cách thuận lợi và có ý nghĩa, nhiều người chọn cúng vào ngày 13 tháng 7 âm lịch, tương ứng với ngày 25 tháng 8 dương lịch. Đây là ngày được coi là ngày hoàng đạo, tốt cho xuất hành, cầu tài, và mọi điều như ý.

Để các nghi lễ cúng rằm tháng 7 được thực hiện một cách trang trọng và thành kính, bạn nên lưu ý các khung giờ sau:

Cúng Phật: Nên thực hiện vào buổi sáng. Đây là thời điểm tốt để dâng lễ vật lên Phật, cầu xin sự bình an và phúc lộc cho gia đình.

Cúng Gia Tiên: Thực hiện vào khoảng 10 – 11 giờ sáng. Đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ lòng hiếu thảo và tri ân đối với tổ tiên.

Để thực hiện lễ cúng rằm tháng 7 một cách thuận lợi và có ý nghĩa, nhiều người chọn cúng vào ngày 13 tháng 7 âm lịch, tương ứng với ngày 25 tháng 8 dương lịch.

Cúng Cô Hồn: Nên thực hiện từ 17 – 19 giờ chiều. Đây là khoảng thời gian được cho là phù hợp để dâng lễ vật cho các vong linh vất vưởng, giúp họ được siêu thoát và an nghỉ.

Các nghi lễ thờ cúng rằm tháng 7

Nghi Lễ Thời Gian Hướng Dẫn Cúng Phật Sáng – Ăn mặc lịch sự- bày sẵn mâm cúng- thắp 3 nén hương và đọc văn khấn rõ ràng- chắp tay vái 3 lần để kết thúc lễ Cúng gia tiên Sáng hoặc trưa – Thực hiện như cúng Phật- sau khi đọc văn khấn, vái 3 lần và kết thúc lễ - đợi 1 tuần hương, đọc văn khấn hóa vàng giày dép trang phục cho tổ tiên Cúng cô hồn Chiều hoặc tối – Bày mâm cúng và thắp hương - vái 3 lần và đọc văn khấn - kết thúc lễ, vái 3 lần - rải gạo muối ra sân, đốt vàng mã và đọc văn khấn hóa vàng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Vu Lan báo hiếu: Hiểu ý nghĩa sâu xa, trao hành động thiết thực GĐXH - Lễ Vu lan là một trong những ngày lễ lớn mang ý nghĩa sâu sắc về đạo hiếu và lòng tri ân. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thông tin về những việc làm thiết thực giúp mỗi người trọn vẹn chữ hiếu trong mùa đại lễ này.