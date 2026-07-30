Cách bố trí lư hương trên bàn thờ gia tiên đúng không phải gia chủ nào cũng biết

Điều cần làm trước tháng 7 âm lịch để gia đình an yên , may mắn năm 2026 GĐXH - Tháng 7 âm lịch là thời điểm âm khí cực thịnh, nhất là khoảng trước và sau ngày Rằm 1 tuần. Theo chuyên gia, trước tháng 7 âm lịch để gia đình an yên, may mắn năm 2026 nên biết những điều dưới đây.

Ý nghĩa của lư hương trên bàn thờ

Lư hương là vật phẩm thường dùng trong không gian thờ tự. Khác với bát hương – nơi cắm nhang khi thắp lễ, lư hương thường dùng để đốt trầm, tạo hương thơm thanh nhẹ góp phần mang lại không gian tĩnh tại, trang nghiêm cho phòng thờ.

Chất liệu để làm lư hương hiện có nhiều như: đồng, gốm sứ, gỗ, đá… Trong đó, sử dụng phổ biến nhất là chất liệu bằng đồng, gốm sứ vì độ bền cao, kiểu dáng đa dạng hợp với nhiều không gian thờ tự khác nhau.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia phong thủy, lư hương không đơn thuần là một vật dụng trên bàn thờ mà trong tín ngưỡng thờ cúng còn gắn với ý nghĩa tri ân, tưởng nhớ và gìn giữ truyền thống gia đình. Qua nhiều thế hệ, hình ảnh chiếc lư hương đặt trang trọng trên bàn thờ đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong mỗi gia đình Việt, nhắc nhở con cháu gìn giữ đạo hiếu và truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Hương thơm từ trầm khi đốt giúp tạo cảm giác thanh tịnh, mang lại sự yên bình cho không gian thờ tự. Việc giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ, gọn gàng và thường xuyên chăm sóc lư hương thể hiện sự chu đáo, lòng thành kính của con cháu đối với người đã khuất.

Cách chọn lư hương phù hợp

Lư hương được thiết kế với nhiều mẫu mã, tùy vào nhu cầu của mỗi gia đình mà chọn kiểu dáng, kích thước, chất liệu cho phù hợp. Tuy nhiên, khi lựa chọn gia chủ cần chú ý đến việc hài hòa tổng thể không gian thờ, kích thước bàn thờ thay vì chỉ chạy theo mẫu mã cầu kỳ.

Nếu bàn thờ được bài trí theo phong cách truyền thống với bộ đồ thờ bằng đồng, chọn lư hương đồng sẽ tạo đồng bộ, nhìn hài hòa. Kích thước lư hương cũng cần tương xứng với diện tích bàn thờ, quá lớn với ban thờ lại khiến cho bố cục trở nên nặng nề, còn quá nhỏ lại làm mất cân đối.

Gia chủ nên lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, hoa văn sắc nét và bề mặt hoàn thiện cẩn thận để sử dụng lâu dài.

Cách bố trí lư hương trên bàn thờ

Lư hương thông thường được đặt ở trung tâm của bàn thờ, phía sau bát hương. Ở hai bên lư hương có thể bài trí thêm đôi chân nến, đôi hạc, các vật phẩm thờ cúng khác nếu diện tích cho phép.

Đối với những bàn thờ nhỏ, gia chủ nên sắp xếp các vật dụng thật sự cần thiết để không gian luôn thông thoáng, trang nghiêm.

Chuyên gia phong thủy khuyến cáo, khi bài trí bàn thờ mọi người cần chú ý tránh để quá nhiều đồ thờ khiến bàn thờ trở nên chật chội. Mỗi vật phẩm cần được sắp xếp hợp lý để tạo sự cân đối và thuận tiện cho việc lau dọn, thắp hương. Trong quá trình sử dụng, thường xuyên lau chùi cũng góp phần tạo nên không gian thờ cúng gọn gàng và thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2026 và 3 điều cần kiêng kỵ gia chủ nên nắm để hút tài lộc GĐXH – Ngày mai 28/7 là ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026. Chuyên gia cho biết, nên chọn các khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2026 và cần tránh 3 điều cần kiêng kỵ dưới đây để hút tài lộc.