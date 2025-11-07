Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2025: Toả sáng tinh hoa di sản

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 6 – 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm) và khu vực Hồ Hoàn Kiếm với nhiều hoạt động đặc sắc như diễu hành áo dài và trình diễn cổ phục. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội là tiền đề cho việc nuôi dưỡng tình yêu với tà áo dài, nâng cao nhận thức cho các thế hệ về việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Hà Nội – điểm đến du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.

Qua bốn năm tổ chức, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội đã trở thành sự kiện văn hóa – du lịch được đông đảo người dân Thủ đô, du khách trong nước và bạn bè quốc tế quan tâm, hưởng ứng. Lễ hội không chỉ lan tỏa tình yêu dành cho tà áo dài đến nhiều tầng lớp trong xã hội mà còn góp phần quảng bá áo dài như một món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn Việt Nam đối với du khách quốc tế khi đến với Hà Nội.

Lễ hội áo dài năm 2025 được Sở Du Lịch thành phố Hà Nội nhằm tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa của tà Áo dài Việt Nam. Lễ hội bao gồm các hoạt động như: Triển lãm ảnh chủ đề Áo dài; Không gian trưng bày và hơn 80 gian hàng trải nghiệm Văn hoá Hà Nội; Các sân khấu nghệ thuật & trình diễn Áo dài; Khu vực check-in di sản - được thiết kế ấn tượng, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa sắc màu lễ hội.

Không gian trưng bày áo dài tại Bảo tàng Hà Nội.

Các gian hàng áo dài từ cổ điển đến hiện đại đều được tái hiện qua hơn 80 gian hàng được trang trí công phu, Lễ hội quy tụ nhiều nhà thiết kế, thương hiệu áo dài, làng nghề dệt, may, thêu, lụa cùng các nghệ nhân thủ công tiêu biểu đến từ Hà Nội và nhiều địa phương. Đây không chỉ là nơi trưng bày mà còn là một hành trình khám phá di sản, nơi mọi chi tiết trên trang phục đều truyền tải câu chuyện về bản sắc, tâm hồn và kỹ thuật thủ công Việt.

Các gian hàng trải nghiệm đã sẵn sàng đón khách tham quan

Khách tham quan có thể tới mặc thử cái thiết kế được trưng bày tại Lễ hội.

Khu vực trò chơi dân gian cũng mang đến nhiều điểm nhấn thú vị với những gian hàng thủ công truyền thống cùng nhiều cơ hội trải nghiệm các trò chơi truyền thống cho người tham gia. Cùng với những không gian truyền thống, chuỗi workshop trải nghiệm sáng tạo cũng được tổ chức xuyên suốt 4 ngày diễn ra Lễ hội: thử thêu họa tiết dân gian, vẽ hoa văn trang trí áo dài, làm phụ kiện, đồ trang sức (như túi cói, guốc, vòng), làm chuồn chuồn tre… Các hoạt động này không chỉ giúp gợi lại ký ức văn hóa xa xưa, mà còn lan tỏa tinh thần gìn giữ di sản trong đời sống đương đại cho các thế hệ.

Nhiều hoạt động dân gian đa dạng tại Lễ hội bên lề những gian trưng bày áo dài.





Ngoài chuỗi hoạt động trong 4 ngày, người dân và du khách còn có thể tham gia tour trải nghiệm “Chạm Thu Hà Nội" bằng xe buýt hai tầng hay chương trình Bách hoa bộ hành diễn ra ngày 15/11, cùng nằm trong khuôn khổ của Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2025.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, mà còn là hành trình lan tỏa bản sắc Việt, giới thiệu vẻ đẹp danh thắng Thủ đô, và góp phần xây dựng thương hiệu Du lịch Hà Nội "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".



