Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Thứ hai, 07:00 27/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026

Căn cứ theo Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 sửa đổi Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ.

Đối với hình thức nhận qua tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng vào ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch thông báo.

Đối với hình thức nhận trực tiếp tại điểm chi trả, việc chi trả được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 10 hằng tháng trong giờ hành chính. Trường hợp các điểm chi trả đã hoàn thành việc chi trả theo danh sách thì có thể kết thúc trước ngày mùng 10.

Sau thời gian này, việc chi trả tiếp tục được thực hiện tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11 đến hết ngày 23 hằng tháng, bảo đảm tất cả người hưởng đều nhận đủ chế độ.

Tuy nhiên, ngày 1/5 và 2/5 sẽ rơi vào ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và ngày nghỉ hằng tuần. Do đó, người lao động sẽ được nhận tiền qua tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 4/5/2026.

Đối với người nhận tiền mặt, lịch chi trả cũng được điều chỉnh tương ứng thực hiện từ ngày 4/5 đến ngày 10/5; sau đó tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11/5 đến hết ngày 23/5.

Đối với một số trường hợp nhận tiền mặt qua bưu điện, việc chi trả có thể được thực hiện từ ngày 5/5/2026.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Ảnh minh họa: TL

Tại Hà Nội, BHXH thành phố đã có thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2026 cho cả hai hình thức nhận qua tài khoản và nhận tiền mặt. Người hưởng chính sách sẽ nhận tiền lương ngày 04/5/2026 do trùng với lịch nghỉ cuối tuần. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn và bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Tại TPHCM, cơ quan BHXH cũng đã thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 trên địa bàn, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đối với hình thức nhận qua tài khoản cá nhân, BHXH TP.HCM sẽ thực hiện chuyển tiền lương hưu và trợ cấp bắt đầu từ ngày 4/5/2026.

Đối với hình thức nhận tiền mặt, Bưu điện TP.HCM sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi trả từ ngày 11/5 đến 12/5/2026. Sau thời gian này, việc chi trả tiếp tục được thực hiện tại các bưu cục trung tâm và bưu điện huyện từ ngày 13/5 đến hết ngày 25/5/2026.

BHXH TP.HCM lưu ý, thời gian chi trả diễn ra trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp lịch chi trả trùng vào ngày Chủ nhật hoặc ngày lễ, việc chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

