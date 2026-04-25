Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?
GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương hưu thấp nhất là bao nhiêu theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ? Dưới đây là thông tin cụ thể.
Mức lương hưu thấp nhất được quy định thế nào?
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức lương hưu thấp nhất sẽ không còn là con số cố định mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.
Trong Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ, cơ quan này đề xuất từ ngày 1/7 tới, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Dự kiến chính sách có hiệu lực từ 1/7, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở (mức lương cơ sở được đề xuất tăng 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng).
Theo phương án này, từ ngày 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:
Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Theo đó mức lương hưu thấp nhất không còn được xác định bằng mức lương cơ sở như trước đây mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.
Mức lương hưu tối thiểu mới có những tác động tích cực gì đến người hưởng chế độ?
Việc điều chỉnh lương hưu (đặc biệt là mức tối thiểu) mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho cả người đã nghỉ hưu và người lao động đang làm việc. Dưới đây là các tác động tích cực cụ thể:
Đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm "lương thấp"
Theo đề xuất mới nhất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ ngày 1/7/2026, lương hưu có thể tăng thêm khoảng 8%. Như vậy những người có mức lương hưu thấp (dưới 3,5 triệu đồng) sẽ được điều chỉnh tăng thêm để đảm bảo mức sống tối thiểu.
Đối với người từ 75 tuổi không có lương hưu, mức trợ cấp dự kiến tăng lên 500.000 - 600.000 đồng/tháng. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người cao tuổi và gia đình họ.
Mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho người lao động trẻ
Luật Bảo hiểm xã hội mới (có hiệu lực từ 1/7/2025) thay đổi điều kiện hưởng lương hưu, tác động trực tiếp đến lộ trình của người lao động vào năm 2026:
- Chỉ cần đóng 15 năm BHXH (thay vì 20 năm như trước) là người lao động đã có cơ hội hưởng lương hưu. Điều này mang lại lợi ích cho những người tham gia thị trường lao động muộn hoặc có công việc không ổn định.
- Khi mức lương hưu tối thiểu tăng và điều kiện hưởng dễ dàng hơn, người lao động sẽ có động lực "ở lại" hệ thống thay vì rút BHXH một lần.
Thích ứng với biến động kinh tế và lạm phát
- Việc điều chỉnh lương hưu thường đi kèm với việc tăng lương cơ sở (dự kiến cũng vào 1/7/2026). Điều này giúp giá trị thực tế của đồng tiền hưu trí không bị sụt giảm quá nhanh trước áp lực lạm phát và giá cả tiêu dùng.
- Với mức lương hưu cao hơn, người già có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm sự phụ thuộc kinh tế vào con cái, từ đó thúc đẩy sự hài hòa trong gia đình.
Quy định về mức lương hưu tối thiểu mới sẽ giúp cải thiện điều kiện sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Điều này không chỉ có lợi cho người hưởng lương hưu mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của quỹ an sinh xã hội.
Tin sáng 25/4: Tin mới nhất thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5; Dự kiến tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 trên cả nước có nhiều biến động, đan xen mưa - nắng.
Hà Nội điều phối vận tải quy mô lớn, miễn phí toàn mạng lưới công cộng dịp nghỉ lễĐời sống - 10 giờ trước
Hà Nội triển khai kế hoạch điều phối vận tải hành khách công cộng quy mô lớn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, đồng thời áp dụng chính sách miễn phí toàn bộ mạng lưới xe buýt, đường sắt đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Cận cảnh công trường xuyên núi nối liền Thái Nguyên - Tuyên QuangĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự án đường kết nối Bắc Kạn – hồ Ba Bể – Na Hang với tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, đạt gần 60% khối lượng xây lắp. Khi khớp nối hoàn toàn, tuyến huyết mạch này sẽ mở toang cánh cửa phát triển du lịch, kinh tế giữa tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.
Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng, từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Người lao động chính thức được nghỉ hưởng nguyên lương ngày 24/11 - "Ngày Văn hóa Việt Nam”Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Sáng 24/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.
3 con giáp hưởng lộc âm cực dày từ nay đến cuối năm: Làm gì cũng thuận, tiền vào như nướcĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, giai đoạn từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm đặc biệt khi một số con giáp nhận "lộc phần âm" giúp mọi việc hanh thông hơn thường lệ.
3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.
Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Năm 2026, làm thêm giờ của người lao động được quy định thế nào?
Cá voi liên tiếp xuất hiện gần bờ biển Mũi Né báo hiệu điều gì?Đời sống - 1 ngày trước
Chỉ trong ít ngày, vùng biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ và đây là tín hiệu tích cực cho môi trường biển.
Hà Nội: Xe tải bất ngờ sụt hố khi đang di chuyển trên đường Nguyễn TrãiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 23/4, một sự cố giao thông hy hữu đã xảy ra trên trục đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân) khi mặt đường bất ngờ lún sụt, "nuốt chửng" bánh sau của một chiếc xe tải đang lưu thông.
Sinh đúng giờ, đổi đời: Đây là giờ sinh phú quý của từng con giápĐời sống
GĐXH - Mỗi con giáp đều có giờ sinh phúc khí riêng, giúp cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp hanh thông và gia đạo êm ấm.