Mức lương hưu thấp nhất từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

Mức lương hưu thấp nhất được quy định thế nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức lương hưu thấp nhất sẽ không còn là con số cố định mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.

Trong Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mới nhất của Bộ Nội vụ, cơ quan này đề xuất từ ngày 1/7 tới, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Dự kiến chính sách có hiệu lực từ 1/7, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở (mức lương cơ sở được đề xuất tăng 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng).

Theo phương án này, từ ngày 1/7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó mức lương hưu thấp nhất không còn được xác định bằng mức lương cơ sở như trước đây mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026 lên 8%. Ảnh minh họa: TL

Mức lương hưu tối thiểu mới có những tác động tích cực gì đến người hưởng chế độ?

Việc điều chỉnh lương hưu (đặc biệt là mức tối thiểu) mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho cả người đã nghỉ hưu và người lao động đang làm việc. Dưới đây là các tác động tích cực cụ thể:

Đảm bảo an sinh xã hội cho nhóm "lương thấp"

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Nội vụ, dự kiến từ ngày 1/7/2026, lương hưu có thể tăng thêm khoảng 8%. Như vậy những người có mức lương hưu thấp (dưới 3,5 triệu đồng) sẽ được điều chỉnh tăng thêm để đảm bảo mức sống tối thiểu.

Đối với người từ 75 tuổi không có lương hưu, mức trợ cấp dự kiến tăng lên 500.000 - 600.000 đồng/tháng. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người cao tuổi và gia đình họ.

Mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho người lao động trẻ

Luật Bảo hiểm xã hội mới (có hiệu lực từ 1/7/2025) thay đổi điều kiện hưởng lương hưu, tác động trực tiếp đến lộ trình của người lao động vào năm 2026:

- Chỉ cần đóng 15 năm BHXH (thay vì 20 năm như trước) là người lao động đã có cơ hội hưởng lương hưu. Điều này mang lại lợi ích cho những người tham gia thị trường lao động muộn hoặc có công việc không ổn định.

- Khi mức lương hưu tối thiểu tăng và điều kiện hưởng dễ dàng hơn, người lao động sẽ có động lực "ở lại" hệ thống thay vì rút BHXH một lần.

Thích ứng với biến động kinh tế và lạm phát

- Việc điều chỉnh lương hưu thường đi kèm với việc tăng lương cơ sở (dự kiến cũng vào 1/7/2026). Điều này giúp giá trị thực tế của đồng tiền hưu trí không bị sụt giảm quá nhanh trước áp lực lạm phát và giá cả tiêu dùng.

- Với mức lương hưu cao hơn, người già có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giảm sự phụ thuộc kinh tế vào con cái, từ đó thúc đẩy sự hài hòa trong gia đình.

Quy định về mức lương hưu tối thiểu mới sẽ giúp cải thiện điều kiện sống và bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt là những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Điều này không chỉ có lợi cho người hưởng lương hưu mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của quỹ an sinh xã hội.

