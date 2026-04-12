Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026
GĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?
Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về đối tượng và điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí như sau:
- Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Từ đủ 75 tuổi trở lên;
+ Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;
+ Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.
- Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Mức trợ cấp hằng tháng cho người không có lương hưu từ 1/7/2026
Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024.
Theo Bộ Y tế, hiện nay, mức chuẩn trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng là mức thấp nhất trong hệ thống an sinh xã hội, chưa đảm bảo mức sống tối thiểu và thiếu tính tương đồng với các chính sách bảo hiểm xã hội, giảm nghèo hay ưu đãi người có công.
Mức chuẩn 500.000 đồng/tháng hiện chỉ tương đương 22,7% chuẩn nghèo nông thôn và 17,8% chuẩn nghèo đô thị theo quy định mới (Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/tháng, khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/tháng).
Tại Dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng (tăng 20%).
Mức chuẩn 600.000 đồng/tháng giúp tỷ lệ đáp ứng chuẩn nghèo tăng lên đáng kể (đạt 27,3% chuẩn nghèo nông thôn và 21,4% chuẩn nghèo đô thị). Phương án này cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp về quyền được bảo đảm an sinh xã hội, giúp đối tượng đủ khả năng chi trả các nhu cầu thiết yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm chính sách an sinh.
Trợ cấp hằng tháng là gì?
Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu, hoặc người thuộc diện chính sách (khuyết tật, bảo trợ xã hội) nhằm giúp họ ổn định cuộc sống. Mức trợ cấp dựa trên mức chuẩn xã hội và thay đổi theo thời kỳ.
