Lịch cúp điện An Giang từ ngày 1 – 4/10/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện 12 tiếng/ngày để sửa chữa

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 1 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 1 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 1 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Thới (khu vực Bờ Ao) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực rạch Xếp Bà Lý) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ trường Võ Trường Toản đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái QL91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Phan Bội Châu, Quản Cơ Thành, khu CB Bình Đức) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 04/10/2026 đến 06:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ngô Quyền) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 04/10/2026 đến 06:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến cầu Xếp Bà Lý phía bên trái QL 91, khu DC Sao Mai, Ngọn Trà Ôn, Ngọn Cần Xây, xã đảo Mỹ Hòa Hưng trừ khu Cồn Phó 3) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lê Văn Nhung từ Điện lực Long Xuyên đến cầu Nguyễn Thái Học, một phần đường Nguyễn Thái Học từ ngã 4 Sa Bổn đến cầu Nguyễn Thái Học)- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 06:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Nguyễn Trung Trực đến trường Cao Đẳng Nghề AG phía bên phải QL91, đường Võ Văn Hoài) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Lê Văn Nhung từ Điện lực Long Xuyên đến cầu Nguyễn Thái Học, một phần đường Nguyễn Thái Học từ ngã 4 Sa Bổn đến cầu Nguyễn Thái Học)- Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Phan Bội Châu, Quản Cơ Thành, khu CB Bình Đức) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 04/10/2026 đến 19:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ngô Quyền) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 04/10/2026 đến 19:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến KDC Sơn Đốt), một phần xã Long Kiến (từ ngã ba Tam Hiệp đến cầu Tầm Pha), một phần xã Hội An (từ cầu Tầm Pha đến bến phà An Hòa cũ)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 18:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (đoạn từ ngã tư Kiến Bình đến Mương Xã Nếu), một phần xã Nhơn Mỹ (đoạn từ ngã tư Kiến Bình đến Trường THCS Nhơn Mỹ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc trạm Lê Lợi (một phần đường Thoại Ngọc Hầu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn An Ninh, ĐD Cầu ông Chưởng) thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc trạm Phan Thanh Giản (một phần đường Phan Thanh Giản, Nguyễn Huệ) thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: Đường Tôn Đức Thắng dãy số lẻ từ Trạm điện Vĩnh Mỹ đến Lê Lợi; Đường Lê Lợi từ Tôn Đức Thắng đến Cầu Lò Heo; Đường La Thành Thân; Đường Châu Long; Đường Mương Thủy;

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: Đường Phùng Văn Cung; Bệnh viện đa khoa Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: Đường Ven bãi

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - phần đường Lê Lợi, Trưng Nữ Vương, Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 07:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường, Nguyễn Trường Tộ. Phan Đình Phùng, Lê Lai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 07:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trương Định; Đường Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân - phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 07:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trương Định từ ngã tư Phan Đình Phùng đến ngã ba Phạm Ngọc Thạch dãy chẵn và nhà số 196 dãy lẻ, khóm Châu Long 7, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Ngọc Thạch từ ngã tư Tôn Thất Tùng đến cuối đường, khóm Châu Quới 2, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - phần đường Lê Lợi, Trưng Nữ Vương, Trần Hưng Đạo

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một số khu vực thuộc phường Châu Đốc như sau: - Đường, Nguyễn Trường Tộ. Phan Đình Phùng, Lê Lai

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trương Định; Đường Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân - phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Tế: - Khóm Mỹ Thuận (đường Lê Hồng Phong và khu vực lân cận 2 bên đường); Khóm Vĩnh Tây 1; Khóm Vĩnh Tây; Vĩnh Phước; Vĩnh Đông và 1 phần khóm Vĩnh Đông 1; - UBND phường Vĩnh Tế; Công an phường Vĩnh Tế; Các cơ quan ban ngành phường Vĩnh Tế KDL cáp treo Núi Sam đường Châu Thị Tế.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Cô Chín 2 trụ 475TS/274/31A- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 trụ 475TS/275/122/72T/20- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 1, Tây Phú trụ 475TS/275/109/1- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Tổng 7 trụ 475TS/275/122/25- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T15 Tây Phú trụ 475TS/275/134- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T16 Tây Phú 475TS/275/145 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Diện Tràm trụ 7/749- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Mương Miểu trụ 7/760- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 500 Nam ranh Làng trụ 475TS/275/188/9- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 Thướt - Mỹ Phú Đông trụ 475TS/244/12 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 1 Nam Vọng Đông 1 trụ 475TS/244/16 - Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Giang 1, từ ngã 5 năm kênh đến đầu kênh số 1 Sơn Hòa)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh 2 bờ nam kênh Vọng Đông 1 trụ 475TS/244/24- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bờ Bắc Vọng Đông 2 trụ 475TS/244/31- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ranh MPĐ An Bình trụ 475TS/244/33- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Hai Mừng trụ 471TS/146/66 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T4 Định Thành trụ 476TS/127 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T3 Đông Phú trụ 476TS/196/37 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T4 Đông Phú trụ 476TS/196/51 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T7A Định Mỹ trụ 478TS/102/24 tuyến 478TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T8 Định Mỹ trụ 478TS/102/30 tuyến 478TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 bắc vành đai núi Trọi Vong Đông 2 trụ 475TS/244/108/8- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Vành Đai Núi Trọi trụ 475TS/244/62/12- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 An Bình trụ 475TS/244/135 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 trụ 475TS/275/122/14/14 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 bờ nam kênh Phú Tiến 1 475TS/275/122/14/15- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 bờ nam kênh Phú Tiến I trụ 475TS/275/122/14/27- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 nam vành đai núi Trọi Vong Đông 1 trụ 475TS/244/111- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 bờ nam kênh Phú Tiến I trụ 475TS/244/108/8- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 An Bình trụ 475TS/244/121- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 nam vành đai núi Trọi Vong Đông 1 trụ 475TS/244/133- Tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3 bắc vành đai núi Trọi Vong Đông 1 trụ 475TS/244/112- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T8 Thoại Giang trụ 472-474TS/173 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T9 Thoại Giang trụ 472-474TS/184 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Thoại Giang Vọng Thê T12 trụ 472-474/289 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T10A Vọng Đông trụ 472TS/265/3 tuyến 472TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm T2A Mỹ Phú Đông trụ 474TS/236 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ, tỉnh An Giang (Khu vực dọc Tây kênh Rạch Giá Long Xuyên, từ Đình Trung Phú Hữu đến cầu Ba Bần. Dọc Kênh Bông Súng, từ chợ Trường Tiền đến dọc kênh Trường Tiền cũ. Dọc kênh Mỹ Phú Đông đến cầu Kênh Bông Súng. Từ cầu Thốt Nốt dọc kênh Xẻo Sâu -Thốt Nốt đến kênh Ba Vũ).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: TBA Nam Kênh Đào, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Ông Thắm Đông Kênh 5 , xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Mương Huyện Đội NKĐ, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Mương Cô Khoán NKĐ, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB Mương Ranh , xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Lồng Ô, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 11 Bắc Cần Thảo, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Nam Kênh Đào ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Ông Thắm Đông Kênh 5 ,Xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương Huyện Đội Nam Kênh Đào ,Xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương Cô Khoán Nam Kênh Đào ,Xã Mỹ Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương Ranh ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Lồng Ô ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 11 Bắc Cần Thảo ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB K8 Nam Kênh Đào, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TB K9 NKĐ, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA Lò Sấy Lê Văn Soài, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 11 Nam Kênh Đào, xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm K8 Nam Kênh Đào ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 9 Nam Kênh Đào ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò Sấy Lê Văn Soài ,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 11 Nam Kênh Đào,Xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong, dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát và từ Cầu Thuận Phát hướng về Bến Phà Hòa Lạc đến Trạm biến áp Khánh An 6B).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 06:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc đường Nguyễn Chí Linh từ Khu dân cư Khánh Mỹ hướng về Cồn Hến đến Trại Cây Ngô Văn Nol và dọc theo Kênh Mương Sung ra Cầu Thuận Phát)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong, dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát và từ Cầu Thuận Phát hướng về Bến Phà Hòa Lạc đến Trạm biến áp Khánh An 6B).

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (dọc đường Hải Thượng Lãn Ông từ trạm 110/22kV Phú Tân đến cầu Xây rạch Cái Tắc; từ Dinh Ông đến tuyến dân cư Bùng Binh và hướng về chợ Nhơn Hòa) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (từ Cầu sắt Phú Hưng hướng đến Cầu sắt Mương Chùa; từ Chợ Phú Xuân hướng về đến lò sấy Thúy Loan; từ Chợ Phú Xuân hường về đến Cầu Mương Chùa; dọc Nam Kênh Phú Bình từ Cty lương thực Phước Thịnh đến T2A Nam kênh Phú bình);Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông từ ấp Hòa An hướng đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ cầu Bảy Bích đến chợ Hòa Lạc); Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ cầu sắt Mương Chùa hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây và từ Chợ Phú Thành đến Cầu Bảy Bích) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (dọc theo lộ nhựa nông thôn bờ Bắc rạch Cái Tắc đến cầu sắt Phú Hưng và dọc Kênh Sườn Phú Thọ từ lò sấy Ông Thiện đến trạm bơm Ông Tấn) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (từ cầu Cái Đầm hướng về Trường THPT Bình Thạnh Đông) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán) và một phần xã Bình Thạnh Đông (khu vực ấp Hiệp Hòa) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (đường Chu Văn An từ ngã tư đèn đỏ giáp với Hải Thượng Lãn Ông, Tôn Đức Thắng và tỉnh lộ 954 hướng về ngân hàng Agribank; từ Công viên Phú Mỹ hướng đến cuối cồn Tân Trung) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân: TTTM Phú Mỹ; đường Nguyễn Trung Trực; đường Trần Văn Thành; đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Thượng Lãn Ông (từ trạm 110/22kV Phú Tân đến ngã 4 đèn đỏ giáp đường Tôn Đức Thắng); từ ngã 4 vòng xoay hướng về bến Phà Thuận Giang và cụm Công nghiệp Tân Trung; từ Trường THPT Chu Văn An đến đoạn từ Ngã ba Lộ Sứ hướng về đò Vàm Nao và hướng về cầu Cái Đầm- tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Nhơn Mỹ và một phần xã Chợ Mới- tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ cầu Đình Phú Hưng hướng về đến cổng xã Bình Thạnh Đông), một phần xã Bình Thạnh Đông và một phần xã Hòa Lạc (từ cổng chào xã Bình Thạnh Đông hướng về cầu Bình Thạnh Đông và hướng về cầu Mương Trâu; từ Trường THPT Bình Thạnh Đông hướng về giáp ranh xã Hòa Lạc và ấp Hòa An thuộc xã Hòa Lạc) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 1 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc quốc lộ 91C thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 957, ấp Vĩnh Hội, Chùa Cô đến CDC Xẻo Tre thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 957, CDC Xẻo Tre thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 04/10/2026 đến 18:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện