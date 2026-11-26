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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 26 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 26 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực Làng Cá Bè Mỹ Hòa Hưng, Nm Phan Minh, Thảo Minh Châu, Ba Liệp) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ chợ Trà Ôn đến Đông Lạnh phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Cao Thắng, một phần chợ Bình Khánh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực từ cua Trái Ấu đến Bưu Điện Bình Đức phía bên phải) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực rạch Bà Bầu từ cầu Bà Bầu đến KDC Bà Bầu, đường Hà Hoàng Hổ từ cầu Bà Bầu đến đầu đường KDC B4 phía bên trái) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu DC Lý Thái Tổ) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực rạch Kinh Quýt), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm trường Tiểu Học An Hòa), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm UBND Xã An Hòa 1), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm UBND Xã An Hòa 2), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm Rạch Gộc 1), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm Rạch Gộc 2), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa ( khu vực trạm T3 Kinh Quýt), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ NG, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Phó Văn Liêu, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường Tiểu Học C Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Trà Kiết , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Kênh 4A , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Tám Thiện , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Tư Tiền , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Hai Tài , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Bún Bình Thiên , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường THCS Vĩnh Nhuận , xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Ba Niên - Nam Kênh Làng, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Sáu Cà - Nam Kênh Làng, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Ngàn 3, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Kênh 4 - Nam Ranh Làng, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Ngàn 2, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Ngàn 1, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm KDC Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Huỳnh Văn Hòi, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Bưu Cục Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Huỳnh Tấn Nhựt, xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực từ cầu Chắc Cà Đao đến Cầu Rạch Chùa), một phần xã Cần Đăng (khu vực từ UBND xã Hòa Bình Thạnh cũ đến TB Kênh 2 Liệp) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực trạm Mương trâu) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 18:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Một số khu vực phường Châu Đốc gồm: - Đường Tôn Đức Thắng, dãy số chẵn từ Trạm điện 110kV Châu Đốc đến ngã tư Nguyễn Tri Phương; - Đường Nguyễn Tri Phương từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã ba Thủ Khoa Huân; - Khu tái định cư Bến xe mới, khóm Mỹ Thành; Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân (Hải Đến); - Bến xe khách Châu Đốc; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới 6703D – An Giang (Công ty Trương Phát); Phòng khám Đa khoa BS Lữ Văn Trạng; Siêu thị Tứ Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH Quả Táo Vàng 471CĐ/24 - 3x25KVA

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: BẾN XE KHÁCH CHÂU ĐỐC 471CĐ/22A/9

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Sạc Pin Xe Điện CHXD PVO MK 58 471CĐ/8/2 800KVA

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cử Trị (số nhà 314 đến số nhà 376 + số nhà 293 đến số nhà 373)

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực mất điện: Một phần đường Cử Trị (số nhà 102 đến số nhà 184 + số nhà 115 đến số nhà 291)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng mất điện trong thời gian chuyển tải: Đường Tỉnh 955A, khóm Bà Bài từ Cống Đồn đến Cống Tha La, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 07:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khách hàng mất điện trong thời gian chuyển tải: Đường Tỉnh 955A, khóm Bà Bài từ Cống Đồn đến Cống Tha La, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Tân Châu, Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ (Dọc Kênh H, từ Cầu Kênh H đến Kênh Rạch Giá Long Xuyên; dọc bờ đông kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Thánh Thất Định Thành đến Kênh Ông Đốc; dọc Kênh Ba Dầu: từ Cầu Ba Dầu đến Cửa hàng vật tư nông nghiệp Chín Liền). Một phần xã Vĩnh Trạch (khu vực dọc theo Kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Kênh Ông Đốc đến cầu Ba Bần).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn (Khu vực Khu dân cư Cán bộ).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Công Ty TNHH Nông Nghiệp An Tiêm trụ 478TS/128A/1 tuyến 478TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm CTY TNHH VLXD Phước Thành 2 trụ 473TS/228A/1 tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm HKD CSSX Bún Út Lớn trụ 476TS/152/1 tuyến 476TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Xẻo Gòn (Ngô Văn Tùng) trụ 473TS/279/67A tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Ba Ê Hoà Đông trụ 473TS/279/135 tuyến 473LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Tư Lai -bờ đông Mặc Cần Dện nhỏ. trụ 473TS/279/4/25/5 tuyến 473LX2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cả Răng- kênh bông súng (nhà ông 5 ly) trụ 8/102/26/27 tuyến 478TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Đông Kênh 5 KĐ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Kênh 5 Mỹ Thạnh Long Bình).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Thiện Đông Kênh 5).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Thắm Đông Kênh 5).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Tư Khiếu Đông Kênh 5).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T10 Ô Long Vĩ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Khu TDC Long Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 12 Bắc Cần Thảo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Lòng Ô).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Ông Lương Tây Kênh 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Kênh 4 Xuất Khẩu Bắc Cần Thảo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp ấp mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm T1A Mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm T2A Mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T3 Mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp TBA T1A Khánh Hòa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Bơm Cao Đài).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Lý Văn Phênh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Cty Cổ Phần Trang Trại Xanh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Nguyễn Văn Phu).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Cơ Sở Hồng Thanh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T5 Khánh bình - Khánh Hòa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp TBA T8A Khánh Hòa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Đông Kênh 3 bắc kênh Cần Thảo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm ĐK2 Mỹ Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T5 mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T6 Mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp Trạm T6 Mỹ Thiện 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm Đông Kênh 3A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Đông Kênh 3 Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Chợ Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp TBA Mương Tư Dừa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Trạm biến áp T10 Mỹ Thiện).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Hộ Kinh Doanh Thiên Thần Xanh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T8A Mỹ Đức).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Trạm T7C Khánh Hòa).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T1 Khánh Thuận).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Công Nghệ Trí Minh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T2A Khánh Lợi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Hàng Văn Quảng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Đoàn Thanh Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp Nguyễn Ngọc Tiến).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Trạm biến áp T4 Khánh Lợi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú An và một phần xã Bình Thạnh Đông (khu vực từ Trường Mẫu Giáo Phú Xuân hướng về đến cầu Mương Trâu) - tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Bình Thạnh Đông (khu vực ấp Bình Tây 2) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Phòng Chẩn đoán Y khoa Hoàn Hảo 2 trụ 476-473PT/22A tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm CN Cty CP Tôn Hoa Sen trụ 476PT/39/01 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 27/11/2026 đến 10:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Sacombank Phú Tân trụ 476PT/56A/01 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lòng hồ Tân Trung 1 trụ 476PT/99/11 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV TM-DV Thanh Nhơn trụ 476PT/103/04/02 (476PT/101/04/01) tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 27/11/2026 đến 16:50:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ); Một phần xã Phú An và một phần xã Chợ Vàm (khu vực KDC Phú Mỹ - Phú Thọ; khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú Tân hướng về giáp ranh xã chợ Vàm; khu vực dọc Kênh K26; khu vực Ấp Gò Ba Gia)– tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm ( khu vực dọc đường QL80B từ giáp ranh xã Phú An hướng về giáp ranh xã Phú Lâm; khu vực dọc Kênh K16; khu vực dọc Kênh Sườn Phú Thạnh) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV JIC Việt Nam (1x400) trụ 474PT/74/05/11/04 (474PT/74/05/09/04) tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 09:10:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV JIC Việt Nam (1000 kVA) trụ 474PT/74/05/11/03 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 28/11/2026 đến 10:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Ngô Quang Trường trụ 478PT/29/01 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 14:10:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm CN Công Ty Lương Thực Bình Định 1 trụ 478PT/42A/01 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 28/11/2026 đến 15:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Thọ Mỹ Hưng 5 (TB Nguyễn Minh Luân) trụ 478-480PT/54 tuyến 478PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 28/11/2026 đến 16:50:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Huỳnh Thị Kim Loan trụ 480PT/252 tuyến 480PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 28/11/2026 đến 16:50:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cống Phú Hưng trụ 475PT/108/01 tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/11/2026 đến 09:10:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Lò sấy Võ Văn Tuấn trụ 475PT/150 (475PT/163/06) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 30/11/2026 đến 10:30:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm THT NN Phú Tây (TB THT số 5) trụ 475PT/242/09 (475PT/163/97/09) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/11/2026 đến 14:10:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB Hòa Thạnh 6 (TB Trường Học) trụ 475PT/242/26 (475PT/163/97/26) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 30/11/2026 đến 15:30:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm TB HTX Phú Qưới trụ 475PT/279/01 (475PT/163/136/01) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 30/11/2026 đến 16:50:00 ngày 30/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần Xã Tri tôn

THỜI GIAN: Từ 07:47:00 ngày 26/11/2026 đến 08:12:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/11/2026 đến 07:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/11/2026 đến 07:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Cư (khu vực ấp Vĩnh Thượng, Soài Chếk, Ba Soài, Chơn Cô, Sốc Tức, Pô Thi, Bà Đen). ấp An Thạnh (khu vực vách sau núi Núi Cấm, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Nông Phú AGRO, khóm Thới Thuận phường Thới Sơn tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thiên Tuế, Vồ Đầu xã Núi Cấm tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Thới Sơn (khu vực khóm Đông Hưng, Tây Hưng, Trà Sư, Hòa Thuận khu đường Nguyễn Sinh Sắc), tỉnh An giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực dọc quốc lộ 91C (từ cầu Vĩnh Trường đến cầu Đa Phước) thuộc xã An Phú; Khu vực dọc quốc lộ 91C (từ cầu Đa Phước đến cửa hàng xăng dầu Thanh Hồng) thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Thạnh (dọc theo kênh Vĩnh Lộc dưới) thuộc xã Phú Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T7 PH-ĐĐ thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ấp Phú Hiệp (dọc theo kênh 7 Trúc) thuộc xã Phú Hữu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm CDC Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Quách Văn Phụng thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Trường THPT Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T1 KDC Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T2A Quốc Thái thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Sa Tô (1) thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Sa Tô (2) thuộc xã Khánh Bình - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp