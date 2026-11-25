Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Thuộc các đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 55, 190 đến đến giáp nhà số 659, 848), khu vực hẻm 792 Tôn Đức Thắng, Lý Đạo Thành,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công trình đô thị đường Võ Văn Kiệt, phường Sóc Trăng (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Nước Sóc Trăng, Đường D4 KCN An Nghiệp, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc khu vực hẻm 73 đường Phú Lợi (từ giáp nhà 73/32 đến giáp nhà 73/63 và khu vực Hẻm 98 Trần Hưng Đạo).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Chông Chác và một phần đường Tôn Đức Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Dương Minh Quan (từ giáp nhà số 159 đến giáp đường Văn Ngọc Chính).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Trương Công Định - phía nhà lồng chợ (từ giáp nhà số 250 đến giáp đường Võ Văn Kiệt )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 10:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Nguyễn Văn Linh (từ giáp đường Trương Công Định đến giáp đường 30/4), đường 30/4 phường 2 (từ nhà số 155, 174 đến giáp nhà số 244, 245).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: thuộc đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 324, 215 đến giáp nhà số 406, 289).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Trực – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thuận – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Gia Hòa, Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hưng, Hòa Phuông – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Tham Đôn, Sông Cái – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Chợ Cũ – phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Công Đê – xã Ngọc Tố

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dù Tho – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Hưng, Minh Duy, Hòa Nhờ, Dương Kiển, Hòa Bạch – xã Hòa Tú; một phần ấp Trần Minh Quyền – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ - phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Phước, Hòa Đức – xã Hòa Tú; một phần ấp Định Hòa – xã Nhu Gia.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Lời, Lê Văn Xe, Tham Đôn, Sông Cái – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 14:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đay Sô – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Lời, Lê Văn Xe, Tham Đôn, Sông Cái – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 11:30:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Một phần ấp Phước An (Phước An B) – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Bình, Mỹ An – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa (Tân Hòa A) – xã Long Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Đai Úi, Bắc Dần – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Ninh – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Mỹ Ninh (Phước An + Mỹ Ninh), Mỹ Hòa, Mỹ Bình (Mỹ Hưng + Mỹ Bình) và một phần ấp Mỹ Lợi A (Mỹ Thạnh) – xã Mỹ Tú; Xã Mỹ Phước (trừ ấp Phước Thọ) – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Trà Coi A, Thiện Tánh, Thiện Nhơn (Thiện Nhơn + Thiện Bình), Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương; Các ấp Huỳnh Hữu Nghĩa (Cầu Đồn + Nội Ô), Mỹ Thuận và một phần ấp Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 13:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Tam Sóc D (Tam Sóc D1 + D2 + B2), Tam Sóc C (Tam Sóc C2 + Rạch G), Một phần ấp Tam Sóc B (Tam Sóc B1 + C1), Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/11/2026 đến 11:30:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung, ấp An Phú, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố, ấp Phạm Thành Hơn, ấp Sáu Thử, Ấp Nguyễn Tăng, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Quới, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Nguyễn Công Minh, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh ChâuKHU VỰC: Một phần khu vực Tân Trà, Tham Chu, Trà Vôn, Năm Căn, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:22:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa , TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vựcTân Qui, phường Vĩnh Phước, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Phạm Kiểu, Huỳnh Thu, Bưng Tum, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu vực Watpich, phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu vực Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực NoTom, phường Khánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực khóm 1, khóm 2, khóm 3 phường Vĩnh Châu TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Biển Trên, Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp các ấp: Ấp 15, ấp 16, ấp 17 – xã Vĩnh Lợi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Trung Hòa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Xa Mau 1 – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Bào Lớn – xã Phú Lộc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lợi, ấp Kiết Thắng, ấp Kiết Bình – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, một phần ấp Cứ Mạnh, một phần ấp 4, ấp An Bình, An Thới, xã An Lạc Thôn, Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Trần Thanh Thái thuộc ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phèn Đen, ấp 1, 2, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thạnh Đức, ấp Lợi Đức, xã Đại Ngãi, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ko Ko xã Tân Thạnh Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 10:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Qui A, xã Tân Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 10:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Ấp Long Hòa - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Đông – xã Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Trung - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Tường – phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Long Hòa – xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Chánh – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 3, khu vực 7 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Chánh – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trà Cú – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp A2, Tân Bình, Long Thạnh, Long An – xã Tân Long; Khu vực 3, khu vực 7 – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: Một phần các ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Giồng Cát, Sóc Tháo, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Đức, xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Phước Thuận, Phước An xã Thuận Hòa TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Giồng Chát - Xã Liêu Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nhà Thờ Xã Trần Đề - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hà Bô - Xã Tài Văn - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cảng - Xã Trần Đề

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bưng Sa xã Tài Văn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Hoà 1 Xã Thạnh Thới An - Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đầu Giồng, ấp Giồng Chùa, ấp Cảng xã Trần Đề - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Trần Đề, xã Lịch Hội Thượng thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 17:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện