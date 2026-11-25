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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Thông, Ung Chiếm, Dinh Bà, Hàn Mặc Tử thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn -Tài Lộc khu vực phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Solar PT khu vực phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Ngư Ông, Hàn Thuyên, Trần Quý Cáp, Trương Văn Ly thuộc một phần phường Phan Thiết, phường Tiến Thành, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo khu vực Siêu thị CoopMart thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 10:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn 5, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ra Da 69, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/11/2026 đến 07:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh Tân- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, Bình Liêm, Bình Thủy-xã Bắc Bình; một phần thôn Lâm Lộc- xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Thạnh, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện khách hàng Công ty TNHH HTP Solar, Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng, Công ty TNHH Điện Nhật Cường, Công ty TNHH Hà Nam Thắng, Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh, Công ty TNHH MTV Phát Phú Thành thuộc thôn Nam Hà - xã Trà Tân -tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 4, 5 - xã Đức Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đắc Hạnh, Đức Tín, Tư Tề - xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng CTY TNHH JAPFA COMFEED BÌNH THUẬN (Nhà máy cám) thuộc thôn Đông Tân - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 10 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đông Tân - xã Trà Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tri Phương - Phường La Gi - Tỉnh lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà thờ Tân Lập - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Võ Thị Sáu - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tống Duy Tân - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần tổ Dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Đại Thiện, Phường Bình Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Suối Đá, thôn Long Thạnh, xã Hồng Sơn, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Hàm Đức, thôn Tầm Hưng, thôn Ma Lâm- Xã Hàm Thuận, Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn 3 Hàm Cần, Thôn 1 Mỹ Thạnh, Thôn 2 Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Cường, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hòa Bình, Phan Tiến , xã Sông Lũy , tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 26/11/2026 đến 05:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Liêm, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Thôn Tân Bình , xã Lương Sơn - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Hải Thủy, Phan Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần thôn Hồng Chính , xã Hòa Thắng , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hồng Chính , xã Hòa Thắng , tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/11/2026 đến 15:00:00 ngày 29/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.