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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 24 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 24 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Kiên Thị Nhẫn, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Mậu Thân, (dãy chợ Phường 6 củ) Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 10 Phường 7 củ, hẻm sau Trường Hướng dương, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: Từ Nguyễn Đáng đến trụ sở Ban nhân dân khóm 10 phường 7 (dãy độc lập, đối diện nhà trọ Thành Công) Từ Nguyễn Đáng đến tiệm sửa xe Dương Quang(dãy hổn hợp, dãy nhà trọ Thành Công), Hẻm sau Trung tâm văn hóa tỉnh (trụ sở mới), Phường Nguyệt Hóa.

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: từ đường Võ Nguyên Giáp đến chùa Chim, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 11:45:00 ngày 25/11/2026 đến 13:15:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ba Se, xã Song Lộc.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Dọc QL 60: -Từ quán ca phê Hương Cau đến cửa hàng thức ăn gia súc Anh Thư - Từ quán ca phê Hương Cau đến Điện máy xanh, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Bạch Đằng: Từ Cơ sở chả hoa Năm Thụy đến Cty Trà Bắc, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Nguyễn Văn Quốc , Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 30 tháng 4: Từ vòng xoay sóc ruộng đến cầu sóc ruộng và Khu vực chợ sóc ruộng, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/11/2026 đến 11:15:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng UB Tỉnh Trà Vinh, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Tô Thị Hùynh: Từ đường 19 tháng 5 đến đường Quang Trung và các hẻm Đường Nguyễn Trãi: Từ đường Tô Thị Huỳnh đến đường Lê Lợi và các hẻm, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Đáng nối dài: từ vòng xoay Nguyễn Đáng đến cầu Trà Đét, một phần ấp Sóc Thác Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khóm Trà Đét, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Chuyên dùng Bệnh Viện Đa Khoa và Cty SXTM Trà Vinh VR, thuộc Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Lợi: Từ Châu Văn Tiếp đến 19 tháng 5 và các hẻm Đường Phan Chu Trinh: Từ Lê Lợi đến Tô Thị Huỳnh và các hẻm Đường Ngô Quyền: Từ Châu Văn Tiếp đến Lê Lợi và các hẻm Đường Lý Tự Trọng: Từ Chùa Bửu Châu đến Lê Lợi và các hẻm Cấp điện cho Thành Ủy TP.Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường 30 tháng 04: từ đường Trần Văn Ẩn đến Nghĩa trang liệt sĩ, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lý Thường Kiệt: Từ Hùng Vương đến đường Lý Tự Trọng và các hẻm Đường Lý Tự Trọng: Từ đường Bạch Đằng đến Chùa Bửu Châu và các hẻm, Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 09:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Lê Lợi: Đài nước và các hẻm (dãy đối diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh) đến đường Phan Chu Trinh và các hẻm (dãy Chùa Lưỡng Xuyên ) Đường Huỳnh Thúc Kháng, Bùi Thị Xuân: Từ đường Lê Lợi đến đường Phạm Ngũ Lão và các hẻm Đường Phan Chu Trinh: Từ đường Lê Lợi đến đường Tô Thị Huỳnh , Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phạm Ngũ Lão: Từ Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng Phường 1 đến Sở NN&PTNT Trà Vinh Đường Nguyễn Trung Trực: Nguyễn Trung Trực (Hẻm Út Nhựt) Cấp điện cho hẻm cạnh Sở NN&PTNT, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/11/2026 đến 14:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Chuyên dùng cấp điện cho Đảng ủy Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Vĩ Nguyên Giáp: Từ Quản trường Phường Nguyệt Hóa đến Công An tỉnh Trà Vinh củ, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Mất điện các ấp: Cos Xoài, Sóc Cụt, Chông Giăng xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -KH Công ty CPPT điện Trà Vinh ( trạm Trà Cuôn ) thuộc ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Trạm chuyên dùng (trạm Tol Hoa Sen) ấp Mỹ Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Bờ Kinh, Bờ Kinh 1 xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Kim Hòa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Trạm chuyên dùng ( trạm Cấp Nước Thuận Hòa ) ấp Thuận Hòa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Trạm chuyên dùng ( trạm Khu Quân Sự ) ấp Huyền Đức xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Ô Lắc xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện ấp Bến Ngự và một phần ấp Long Hậu xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ô Răng xã Hiệp Mỹ; ấp Nô Lựa, Ba So, Giồng Thành xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Trạm Ô Chích 1 thuộc một phần ấp Ô Chích, xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ấp 2-3 Phong Thạnh thuộc một phần ấp Bắc Sa Ma, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Lưu Cừ 5- thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 08:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Lưu Cừ 4 thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Phạm Văn Hẳng- thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:45:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 4- thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 2- thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Vàm Lưu Nghiệp Anh 3 thuộc xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:45:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Trà Cú B1- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Trà Cú A2- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:45:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Trà Cú A2.1 thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 08:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Bãi Sào Dơi 2.1- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Bãi Sào Giữa 1.1- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Bãi Sào Chót 1.1- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: --Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Bãi Sào Chót 1.2- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: --Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Bãi Sào Giữa- thuộc xã Hàm Giang.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: --Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm Đầu Giồng 3- thuộc xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty TNHH Giày da Phú Tài- thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm CosLa 2- thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công ty CPPTĐ Trà Vinh- trạm CosLa 3 - thuộc xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện ấp Cây Da, Thốt Nốt, Đồn Điền, Ông Rùm, Leng- xã Tập Sơn. Ấp Phố, Sóc Tro- xã Lưu Nghiệp Anh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: --Mất điện ấp Xà Lôn, Mé Láng, Làng Cá, Cá Lóc- Xã Đại An.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện một phần ấp Chợ- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 13:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng NMNĐ Thanh Kiều Ấp Chánh Hội - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Tạ Lễ Tuấn Ấp Cần Chông - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng CN Cầu Tre Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng NMXX Đặng Văn Thuận Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Trạm bơm Cầu Tre Ấp Cầu Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Thạch Thị Nhơn và Một phần Ấp Định Hòa - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Nhà máy Đặng Văn Lê Ấp Định Hòa - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng NMNĐ Hồng Phát Ấp Cầu Quan - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần Ấp Cầu Quan - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần Ấp 3 - xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty INOX Ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần Ấp Ông Xây - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KNT Trần Minh Điền, Trần Minh Điền 1, NT Trương Văn Mười, NT Trần Thị Tuyết 1 (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Ngọc Hiếu (Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Mai Văn Phát (Ấp 11 xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Trọng Nhân, NT Phạm Quốc Vinh (Khóm Phước Bình phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Công Danh, NT Nguyễn Công Danh 1 (Ấp 11 xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Hùng (Ấp 11 xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Văn Hùng 1 (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Thanh Truyền (Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Minh Hùng 1, NT Nguyễn Hoàng Em, NT Trần Văn Quý (Ấp 11 xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KNT Trần Văn Hùng (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Hà Quốc Hẩm 1 (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lương Minh Chính (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Võ Trung Trực, NT Huỳnh Văn Liêm (Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Bảy (Khóm Bến Giá Phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Ngọc Kiểu (Khóm Nhà Mát phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Mai Khắc Vũ (Ấp 17 xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Tiên (Ấp Bào xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Phước Trị phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 08:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lâm Quốc Cường, NT Lâm Quốc Cường 1 (Ấp Bào xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Trường Sơn (Ấp Bào xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 15 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:45:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Dương Hoàng Dũng (Ấp Cây Da xã Long Hữu)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Long, Mỹ Phú, xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Hương Phụ C xã Châu Thành và ấp Okada xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng CS Bún Hoàng Tuấn, ấp Đa Lộc, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá tinh khiết và đóng chai Năm Cần, ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Lê Văn Kiểm, ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Công ty Vinfast 0044, ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng CN Phước Hảo, ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Bơm Triền 1, ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng, Nhà Máy tôn Châu Thành, ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Cty ECO HOME, ấp Đa Hòa, xã Hưng Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng, rại Tôm Giống Ngãi Hiệp, ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng HKD Trầm Cẩm Thu, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ,

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Trần Thị Bông, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng trạm Bơm Thị Trấn, ấp Tầm Phương, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NM Tôn Thép Thịnh Phát, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Phước Lộc, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Cty CP XD Phú Thành, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Quyền Bánh Tét, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NMNĐ Dương Văn Ngộ, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng CK Nguyễn Văn Sắc, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng XX Huỳnh Trung Chấn, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Công ty Vinfast XD Nguyễn Thành, ấp Chăng Mật, xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Đa Hậu, Ngãi Hòa và Vang Nhất xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Trang Văn Tùng, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NM Tôn Trà My 5, ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Cơ sở nước đá Minh Lợi, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/11/2026 đến 10:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng HKD Nhân Thùy, ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/11/2026 đến 10:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thị Thu Cẩm, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng Công ty Vinfast 0026 ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần các ấp Đa Hậu, Ngãi Hòa và Vang Nhất xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng XX Mỹ Linh ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng HTX Phương Huỳnh, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng NMXX Nguyễn Văn Tiết, ấp Hương Phụ A, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Khách hàng trạm chuyên dùng CK Cao Văn Bình ấp Đầu Giồng, xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đai Tèn, Ô Bắp xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 11:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Lức xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/11/2026 đến 15:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Liếu - xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp