Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/11/2026: Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Kiên Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026
Lịch cúp điện Rạch Giá
KHU VỰC: một phần khu Tập Thể Bệnh Viện- Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần khu Thu Nhập Thấp- Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường nguyễn Trung Trực(khu vực chân Cầu Rạch Sỏi)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần đường nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá ,Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Cách mạng Tháng Tám (phía nhà số chẵn đoạn từ Vòng Xoay Rạch Sỏi đến Sân Bay), đường Nguyễn Biểu - Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực (phía nhà số lẻ đoạn từ Cầu Quay đến Cầu Rạch Sỏi) - Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Ấp Tân Bình xã Châu Thành, Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Ninh, Xã Bình An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Thạnh Lộc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hiệp
KHU VỰC: KDC Đông Tiến, kênh Đầu Ngàn (giữa kênh Đông Bình và kênh 10), kênh Đập Nước, Kênh 600 (giữa Kênh 10 và Kênh 9).
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần kênh Ba Vàng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hà Tiên
KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn, ấp Bãi Ớt, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn, ấp Bãi Ớt, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Ủy ban xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất
KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Kinh Sóc từ tổ 14 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm từ tổ 10 đến tổ 11 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm từ tổ 5 đên tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm từ tổ 5 đên tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Kinh 200 gồm tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Minh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Phú Quốc
KHU VỰC: Khu phố 4, 5, 6, 7, 8 An Thới, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 2,3 An Thới và Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn và toàn Gành Dầu, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương và một phần khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn và một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu và một phần Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông và một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhà máy Nước Đá Nhựt Anh, kp Gành Gió Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Biên
KHU VỰC: ấp Bào Môn, xã An Biên, AG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kinh Xẻo Quao, xã Đông Thái, AG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Nước, Lô 15, xã Hưng Yên, AG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Lô 2, xã An Biên, AG
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp 7 Chợ, xã Đông Thái; xã Đông Hòa, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh, Tân Thạnh, AG
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: xã Đông Hòa, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh, Tân Thạnh, AG
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thuận
KHU VỰC: Kênh Hàng Gòn ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Riềng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Gò Quao
KHU VỰC: Áp Phước Thọ xã Gò Quao,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Phước A cũ và Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thới An xã Định Hòa tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Áp Phước Thọ xã Gò Quao,
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Phước A Cũ và ấp Thắng lợi xã Vĩnh Tuy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, An trung, xã Gò Quao, tỉnh Ang Giang.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hớn, ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, tỉnh Ang Giang.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Lương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện U Minh Thượng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Giang Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.
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