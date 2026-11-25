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Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: một phần khu Tập Thể Bệnh Viện- Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu Thu Nhập Thấp- Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Trung Trực(khu vực chân Cầu Rạch Sỏi)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần đường nguyễn Trung Trực P.Rạch Giá ,Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Cách mạng Tháng Tám (phía nhà số chẵn đoạn từ Vòng Xoay Rạch Sỏi đến Sân Bay), đường Nguyễn Biểu - Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Trung Trực (phía nhà số lẻ đoạn từ Cầu Quay đến Cầu Rạch Sỏi) - Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Ấp Tân Bình xã Châu Thành, Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Lợi, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Ninh, Xã Bình An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Thuận 1, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hiệp





KHU VỰC: KDC Đông Tiến, kênh Đầu Ngàn (giữa kênh Đông Bình và kênh 10), kênh Đập Nước, Kênh 600 (giữa Kênh 10 và Kênh 9).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần kênh Ba Vàng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn, ấp Bãi Ớt, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KH nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn, ấp Bãi Ớt, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ủy ban xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Kinh Sóc từ tổ 14 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm từ tổ 10 đến tổ 11 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm từ tổ 5 đên tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm từ tổ 5 đên tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Kinh 200 gồm tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Khu phố 4, 5, 6, 7, 8 An Thới, ĐK Phú Quốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố 2,3 An Thới và Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố Hòn Thơm, ĐK Phú Quốc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hàm Ninh, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố 7 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn và toàn Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương và một phần khu phố Cửa Cạn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Cạn và một phần khu phố Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu phố Cửa Cạn, khu phố Gành Dầu và một phần Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông và một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhà máy Nước Đá Nhựt Anh, kp Gành Gió Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Đông, một phần khu phố Dương Tơ, một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 12:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: ấp Bào Môn, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Kinh Xẻo Quao, xã Đông Thái, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cái Nước, Lô 15, xã Hưng Yên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lô 2, xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 7 Chợ, xã Đông Thái; xã Đông Hòa, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh, Tân Thạnh, AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: xã Đông Hòa, Đông Hưng, An Minh, Vân Khánh, Tân Thạnh, AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/11/2026 đến 17:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Kênh Hàng Gòn ấp Hiệp Hòa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Áp Phước Thọ xã Gò Quao,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Phước A cũ và Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thới An xã Định Hòa tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Áp Phước Thọ xã Gò Quao,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn xã Vĩnh Phước A Cũ và ấp Thắng lợi xã Vĩnh Tuy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa, An trung, xã Gò Quao, tỉnh Ang Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hớn, ấp Hòa Tạo, xã Định Hòa, tỉnh Ang Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/11/2026.