Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 25 - 29/11/2026: Sẽ cúp điện 10 tiếng trong ngày một số khu vực
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026
Lịch cúp điện Vị Thanh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 – 29/11/2026.
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Ấp Tân Phú A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Phú A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sáu Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 08:05:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:55:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vị Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Lễ, xã Phú Hữa, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xãTân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 09:30:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 13:00:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhào, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhật Tảo, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Nhật Tảo, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhum, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận An, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhum, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Kênh Tắc, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Bình, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhào, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầnẤp Thuận An, xã Xà Phiên, TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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