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Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 25 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 25 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Vị Thanh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Tân Hòa





KHU VỰC: Ấp Tân Phú A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, xã Thạnh Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân An, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tân Phú A, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 15:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Một Ngàn, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 13:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Sáu Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 2, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ngã Bảy





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Mỹ





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 08:05:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:55:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: ấp Phú Lợi, xã Phú Hữa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Lễ, xã Phú Hữa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Thuận Hưng, xã Châu Thành, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phụng Hiệp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phụng Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xãTân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 15:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 13:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/11/2026 đến 09:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Phương Bình, xã Hòa An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 13:00:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vị Thủy





KHU VỰC: xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/11/2026 đến 16:30:00 ngày 28/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Viễn





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Hưng, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhào, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Mỹ, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhật Tảo, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Nhật Tảo, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhum, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận An, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhum, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Kênh Tắc, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Thuận Bình, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cái Nhào, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phầnẤp Thuận An, xã Xà Phiên, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp