Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 30/12/2024 - 5/1/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường có lịch cúp điện 12 tiếng/ngày

Lý do ngừng cung cấp điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An). - Khu vực từ UBND Phường Bình An đến Gò Đồi ( Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 06:30:00 - Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn-Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu vực Công ty Thiên Nam, Thiên Hưng và nhà trọ Thiên Nam 2 khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng ( Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Nhà Bè Phường Bình Thắng (Dĩ An). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực Khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An) - Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. - Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn-Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 - Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An). - Khu vực từ UBND Phường Bình An đến Gò Đồi ( Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An ( Dĩ An) - Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng khu công nghiệp Dapark Phường Đông Hoà (Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05/01/2025 06:00:00 05/01/2025 18:00:00 -Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). -Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). -Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). -UBND phường Bình Thắng (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

30/12/2024 08:00:00 30/12/2024 16:30:00 Khu vực đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/01/2025 08:00:00 02/01/2025 16:30:00 Khu vực đường Lê Thị Út, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/01/2025 08:00:00 03/01/2025 16:30:00 Khu vực đường Hai bà Trưng nối dài , phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/12/2024 08:54:00 30/12/2024 08:55:00 KP Đông Tân-Phường Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện