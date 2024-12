Lịch cúp điện Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 26 – 29/12/2024: Cúp điện cả ngày một số khu dân cư và tuyến đường

Ấp Hội Mỹ, Tân Hội - Xã Phước Hội; Ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa - Xã Long Mỹ; KP Lộc An, Hải Tân, Hải Sơn, Phước Điền - TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ

27/12/2024 13:30:00

27/12/2024 16:30:00

Ấp Hội Mỹ, Tân Hội - Xã Phước Hội; Ấp An Hòa, An Điền, An Hải - Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ