Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 9 - 11/10/2026: Cúp điện từ sáng sớm nhiều khu hộ dân

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Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 9 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/102026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 9 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 11:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Trần Phú đến ngã tư Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt), Võ Văn Kiệt (lề bên trái từ ngã tư Trần Huỳnh - Võ Văn Kiệt đến ngã tư Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 14:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An, Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/10/2026 đến 12:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 5A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 1A, 24 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm 7 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 08:45:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Gừa - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/10/2026 đến 10:15:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khúc Tréo, Gò Muồng, Nhàn Dân, Công Điền, Tân Thạnh, Xóm Mới - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, 22, 23, 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Tân Long - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 11:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Khu dân cư Tràng An, Trà Khứa - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 12:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Mặc Đây, Bà Chăng, Xẻo Lá, Thông Lưu - xã Vĩnh Lợi; Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sóc Đồn, Cái Giá, Cả Vĩnh, Nước Mặn - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 11:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Phước Hậu, Phước Thành, Phước Tường - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Tân, Phước Trường, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 1B, 2, 3, 8A, 8B, 9B - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Trường, Phước Tân, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Hòa - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/10/2026 đến 11:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tà Ben - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 15:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Minh Thìn, Chòi Mòi, Long Phú, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 14 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất, 14 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 14, 15, 17, 19, 20, 21, An Khoa, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2, Thanh Sơn, An Nghiệp, An Thành, - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Thị Trấn B, Thị Trấn B1, Tân Tiến, 15A, Xóm Lớn A, Xóm Lớn B, Do Thới, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Kiểu, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Thạnh, Toàn Thắng, 13, Cây Gừa, 12 - xã Vĩnh Hậu; Vĩnh Kiểu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 12 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 16:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp