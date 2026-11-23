Cầm lái ô tô điện 5 cửa giá rẻ 174 triệu đồng, phạm vi 328 km, hỗ trợ sạc nhanh, có nên mua? GĐXH - Ô tô điện này được kéo dài trục cơ sở, mở rộng khoang hành lý và vẫn duy trì kích thước nhỏ gọn phục vụ nhu cầu di chuyển đô thị.

Ô tô điện ở Việt Nam pin tháo rời tiện lợi, đi 150km/lần sạc

Ô tô điện Nano S05 chuẩn bị mở bán tại Việt Nam

Nano S05 là sản phẩm mới trong danh mục ô tô điện của TMT Motors, hướng đến nhóm khách hàng chủ yếu di chuyển quãng đường ngắn trong đô thị

Theo thông tin được giới thiệu, Nano S05 có chiều dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm. Kích thước nhỏ gọn giúp mẫu xe có lợi thế khi di chuyển qua những tuyến phố đông đúc, quay đầu trong không gian hạn chế hoặc tìm vị trí đỗ xe.





Nano S05 chỉ được bố trí một cần gạt mưa phía trước.

Tuy nhiên, chiều rộng chỉ 1.290 mm cũng đặt ra những giới hạn nhất định về không gian nội thất, đặc biệt khi xe cần bố trí hai người ngồi.

Về ngoại thất, Nano S05 được thiết kế theo hướng đơn giản nhưng vẫn có một số trang bị đáng chú ý. Phần đầu sử dụng cụm đèn LED thấu kính đôi, kết hợp dải đèn định vị LED. Phía sau có đèn hậu LED và đèn sương mù.

Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện nhưng không có chức năng gập điện. Xe sử dụng bộ vành thép 15 inch, bên ngoài có ốp trang trí hai tông màu.

Do thân xe khá hẹp, Nano S05 chỉ được bố trí một cần gạt mưa phía trước. Theo kế hoạch được đề cập, TMT Motors dự kiến trưng bày công khai mẫu xe vào đầu tháng 12/2026.





Do thân xe khá hẹp, Nano S05 chỉ được bố trí một cần gạt mưa phía trước.

Doanh nghiệp chưa công bố giá bán chính thức, song mức giá ước tính được đưa ra là dưới 150 triệu đồng. Nếu được thương mại hóa ở mức giá này, Nano S05 có thể trở thành một trong những lựa chọn ô tô điện có giá dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam.

Không gian bên trong Nano S05 được phát triển theo hướng tối ưu diện tích sử dụng trong một thân xe có chiều rộng hạn chế.

Mẫu ô tô điện này chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng điểm đặc biệt là ghế lái và ghế hành khách không được bố trí hoàn toàn ngang hàng.

Thay vào đó, hai ghế được đặt so le nhằm tạo thêm khoảng trống cho người ngồi, hạn chế cảm giác chật chội do chiều ngang thân xe chỉ 1.290 mm. Cách sắp xếp này giúp Nano S05 có sự khác biệt so với những mẫu ô tô cỡ nhỏ sử dụng bố trí ghế truyền thống.

Tuy nhiên, khả năng sử dụng thực tế vẫn cần được đánh giá trực tiếp, đặc biệt đối với người có vóc dáng lớn hoặc thường xuyên di chuyển cùng hành khách.

Không gian bên trong Nano S05 được phát triển theo hướng tối ưu diện tích sử dụng trong một thân xe có chiều rộng hạn chế.

Khoang lái của Nano S05 được thiết kế đơn giản, tập trung vào những chức năng cơ bản. Vô lăng bọc da có tích hợp các nút điều khiển âm lượng và giải trí. Phía sau vô lăng là màn hình điện tử kích thước khoảng 5 inch, đảm nhiệm việc hiển thị thông tin vận hành.

Theo thông tin giới thiệu, hệ thống hỗ trợ kết nối Bluetooth để nghe nhạc và hiển thị hình ảnh từ camera lùi. Đáng chú ý, Nano S05 không được trang bị màn hình giải trí trung tâm độc lập như nhiều mẫu ô tô hiện nay.

Thay vào đó, nhà sản xuất bố trí một giá đỡ điện thoại trên bảng điều khiển cho phép người lái sử dụng thiết bị cá nhân để xem bản đồ hoặc các ứng dụng cần thiết.

Xe cũng có cổng sạc USB-A phục vụ nhu cầu nạp năng lượng cho thiết bị di động. Hệ thống điều hòa được trang bị ba mức quạt gió, nhưng không có chức năng điều chỉnh nhiệt độ theo thông tin được cung cấp.

Khoang chứa đồ này có thể đáp ứng nhu cầu mang theo túi xách, đồ dùng cá nhân hoặc một số vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, dung tích khoang hành lý cụ thể chưa được công bố.

Theo thông tin từ TMT Motors, mẫu ô tô điện này được phát triển với hai cấu hình lưu trữ năng lượng, gồm phiên bản pin cố định và phiên bản pin tháo rời.

Cả hai đều hỗ trợ sạc theo chuẩn CCS2 hoặc sử dụng bộ sạc cầm tay với nguồn điện 220V. Riêng phiên bản pin tháo rời có thêm khả năng đưa pin ra khỏi xe để sạc tại nhà hoặc văn phòng.

Bộ pin được thiết kế để có thể kéo di chuyển tương tự vali, giúp người dùng không nhất thiết phải bố trí vị trí đỗ ô tô ngay cạnh nguồn điện.

Theo thông tin được giới thiệu, thao tác tháo pin mất khoảng 15 giây. Tuy nhiên, thời gian này mới là thông số được cung cấp, chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập trong các điều kiện sử dụng thực tế.

Đối với người sống tại khu vực có hạ tầng sạc hạn chế, giải pháp pin tháo rời có thể mang lại sự thuận tiện đáng kể.

Chẳng hạn, người dùng có thể gửi ô tô tại bãi đỗ rồi mang pin lên nhà để sạc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trụ sạc hoặc ổ điện đặt gần vị trí đỗ xe.

Dù vậy, khả năng sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào trọng lượng từng viên pin, điều kiện vận chuyển, không gian sạc và các yêu cầu an toàn điện.

Về phạm vi hoạt động, Nano S05 bản pin tháo rời được giới thiệu có thể di chuyển khoảng 75 km khi sử dụng một viên pin.

Nếu trang bị hai viên pin, quãng đường tối đa tăng lên 150 km sau mỗi lần sạc đầy. Trong khi đó, phiên bản pin cố định có phạm vi hoạt động được công bố khoảng 120 km.

Các con số này là thông số được giới thiệu ban đầu. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy theo tải trọng, tốc độ, điều kiện giao thông, mức sử dụng điều hòa và tình trạng pin.

Nano S05 được công bố có tốc độ tối đa khoảng 70 km/h, cùng hai chế độ lái Eco và Sport.

Với tốc độ và phạm vi hoạt động như trên, mẫu xe được định hướng chủ yếu phục vụ việc đi làm, đưa đón hoặc di chuyển quãng ngắn trong thành phố.

Nếu mỗi ngày đi khoảng 20–30 km, phạm vi hoạt động công bố 150 km có thể đáp ứng nhiều ngày sử dụng về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, người dùng vẫn cần tính đến lượng pin dự phòng và điều kiện vận hành thực tế.

Giá ô tô điện 150 triệu đồng có đáng tiền?

Đối với một mẫu ô tô điện có giá dự kiến dưới 150 triệu đồng, Nano S05 mang đến cách tiếp cận khác biệt khi ưu tiên kích thước nhỏ, chi phí mua xe thấp và sự linh hoạt trong việc sạc pin.

Dù vậy, trước khi quyết định mua, người tiêu dùng cần chờ thêm thông tin về dung lượng pin, thời gian sạc, trọng lượng bộ pin tháo rời, trang bị an toàn, khả năng đăng kiểm và chính sách bảo hành.

Đặc biệt, giá bán chính thức của từng phiên bản sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của Nano S05 khi mở bán tại Việt Nam.

Nếu mức giá dưới 150 triệu đồng được hiện thực hóa, mẫu xe có thể thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng muốn chuyển từ xe máy sang ô tô điện nhỏ gọn để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.