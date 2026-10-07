Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/10/2026: Những khu dân cư nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 7 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 7 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 7 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Hùng Vương thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 10/10/2026 đến 06:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Đào Duy Từ thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 09:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Hùng Vương thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 10/10/2026 đến 09:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sắc Kim, Mậu Thân thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 09:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8- xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 13:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải và toàn Thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân- xã Vĩnh Hảo.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/10/2026 đến 06:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải và toàn Thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân- xã Vĩnh Hảo.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân- xã Vĩnh Hảo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 12:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đức Tài - xã Hoài Đức - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 12:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Tân - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thông - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/10/2026 đến 16:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Nam Đế - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 11:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Quang Diệu - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Ngô Gia Tự - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/10/2026 đến 16:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/10/2026 đến 11:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Thọ, xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/10/2026 đến 09:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/10/2026 đến 11:30:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Hòa, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/10/2026 đến 15:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Lập Hòa, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/10/2026 đến 17:00:00 ngày 07/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hàm Cần 2, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Minh, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KCN Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/10/2026 đến 16:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/10/2026 đến 12:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Phan Rí Thành, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 7 - 11/10/2026.