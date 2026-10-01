Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 – 4/10/2026: Khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 1 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 1 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần đường Lý Văn Lâm, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường An Xuyên

THỜI GIAN: Từ 08:43:00 ngày 01/10/2026 đến 09:02:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Huỳnhh Thúc Kháng phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phạm Ngọc Thạch, Thoai Ngọc Hầu, Huyền Trân Công Chúa và một phần đường Bà Triệu Khu Đông Bắc phường Tần Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, Lê Công Nhân, Trần Hưng Đao, 3 Tháng 2, Danh Thị Tươi, Nguyễn Đình Thi, Lê Hoàng Thá, Bà Triệu, một phần đường Danh Thị Tươi, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm 7 đường Nguyễn Văn Lang, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ khách hàng CTy TNHH Xây Dựng Quang Tiền (Bến Xếp Dỡ) đường Lý Văn Lâm Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Khu hành chánh UBND Thành Phố Củ đường Ngô Quyền Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Khu Toà Nhà UBND Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 14:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Tân Thành, và một phần phường Giá Rai tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn Trong, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Ngươn, Nà Chim, Cồn Cát, Kinh Đào, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/10/2026 đến 13:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời





KHU VỰC: Khách hàng Công ty XN CB DVTS Sông Đốc 1

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Sông Đốc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Hòn, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:14:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cấp thoát nước - Cấp Nước Khóm 4

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Sông Đốc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ruộng, xã Sông Đốc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Ruộng, xã Sông Đốc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nông Trường xã Sông Đốc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đất Cháy, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bần, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Bần, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Văn Thời

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/10/2026 đến 16:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Vườn Tre, ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/10/2026 đến 16:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Vườn Tre, ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/10/2026 đến 16:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Khánh Lâm, một phần ấp 6 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 07 xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Khách hàng NT Nguyễn Minh Quang; Huỳnh Hoài Phong; Nguyễn Văn Nhiên xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Lê Út Hiền xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Lê Ngọc Hiểu xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:20:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NĐ Đại Phước Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Ngô Tấn Lực 1 xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 02/10/2026 đến 12:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Trần Hoàng Sĩ và Trần Văn Hưng, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/10/2026 đến 13:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Nguyễn Minh Tuấn xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Phạm Quốc Sử 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Bùi Văn Em 1 xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 03/10/2026 đến 09:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Bùi Văn Chiến xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 09:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Đầm xã Tân Tién, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 03/10/2026 đến 09:50:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4 xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/10/2026 đến 13:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:50:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NT Phạm Văn Sáng 1 xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:45:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:45:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Tô Thành Danh xã Tạ An Khương tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 03/10/2026 đến 13:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 03/10/2026 đến 14:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 03/10/2026 đến 14:50:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Huỳnh Văn Sỹ xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 03/10/2026 đến 15:20:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:50:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Đào, ấp Xóm Sở, Xã Hồ Thị Kỹ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Miểu xã Tân Lộc ấp 5, 6 xã Tân Lộc và ấp 2, ấp Đầu Nai, ấp Giao Khẩu xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 và ấp 4 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/10/2026 đến 16:00:00 ngày 05/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Láng, Xã Phú Mỹ, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Tân Phú Thành, ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi,tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Trang, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mũi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Trang, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ranh, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Xưởng Tiện xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Xưởng Tiện xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/10/2026 đến 12:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Xưởng Tiện xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 14:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Tân Tiến, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, ấp Xưởng Tiện xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện