Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 19 - 22/3/2026: Số lượng khu vực bị mất điện tăng cao đột biến
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 19 - 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 19 - 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 19 - 22/3/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Nội bộ Ban Điều Hành Cảng Cá Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ CTY CP Dược Minh Hải Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.112MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phan Bội Châu Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phan Bội Châu và một phần đường Hùng Vương Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/03/2026 đến 15:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 63 (Từ trụ 155 đến cầu số 3 ranh giới Cà Mau Thới Bình), khóm 26, khóm 28, khóm 30 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ NĐ Thịnh Đạt Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ DNTN Tập Xương(H Đào 1) Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.63MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, An Dương Vương Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường An Dương Vương, Sư Vạn Hạnh Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường An Dương Vương, Hồ Trung Thành, Nguyễn Thài Học Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Chợ nông sản Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.56MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Lưu Tấn Tài Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Hội Văn Học Nghệ Thuật Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.015MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, Tạ An Khương Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 10:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lưu Tấn Tài, nội bộ nhà khách Công Đoàn Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, Trần Nguyên Đán Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/03/2026 đến 13:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ Sở Xây Dựng Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/03/2026 đến 13:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Sở Giao Thông Vận Tải Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng, Lê Công Nhân, một phần đường 3 tháng 2, Mạc Đỉnh Chi Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 4.5MW
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/03/2026 đến 14:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Bôn, Đề Thám, Phan Chu Trinh, Nguyễn Hữu Lễ, Vưu Văn Tỷ, Lương Văn Tỵ, Phạm Văn Ký, Lý Thái Tôn, Phan Đình Phùng, Bùi Thị Xuân, Lâm Thành Mậu, Phạm Hồng Thhám, Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 3.2MW
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 14:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Nước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 – 22/3/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Lưới A, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Thơ, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 09:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nà Chim, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 19/03/2026 đến 15:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nai, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Nhà Luận, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/03/2026 đến 13:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 10:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 1, 2, 6, 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khóm 8, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 19 - 22/3/2026.
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, Một phần xã U Minh tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích và xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm và xã U Minh tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tùng, Cái Ngay xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trịnh Quang Đoàn (1x50kVA), ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Phùng Thanh Tùng (1x50kVA), ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 19/03/2026 đến 13:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Đặng Minh Kha (1x75kVA), ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 19/03/2026 đến 14:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Phan Diển Tính (1x50kVA), ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Đạn và Đặng Văn Mỹ (1x50kVA), ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 19/03/2026 đến 10:10:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Lý Văn Hôn (1x50kVA), ấp Ánh Dân, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 19/03/2026 đến 12:40:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cắt CB tại trụ 80/01 & 01FCO tại trụ 80 trạm NTCN Nguyễn Văn Phong (1x50kVA) NR 478ĐD-7/228/163/90/80A.
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 19/03/2026 đến 14:10:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Văn Chiến (1x50kVA), ấp Minh Hùng, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 19/03/2026 đến 15:40:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Phước, ấp Thuận Hòa, ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Thanh Hoàng (1x100kVA), ấp Hồng Phước, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Thanh Mến và Văn Phú (1x75kVA), ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Tạ Thanh Mến (1x50kVA), ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Thị Út (1x75kVA), ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/03/2026 đến 14:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Huỳnh Chí Công (1x50kVA), ấp Tân Long, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Tánh (1x50kVA), ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 20/03/2026 đến 10:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Trọng Khái (1x50kVA), ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 20/03/2026 đến 11:40:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Khải (1x50kVA), ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 20/03/2026 đến 13:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trang Văn Tâm (1x50kVA), ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 20/03/2026 đến 14:40:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Lâm Thanh Phong (1x50kVA), ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:10:00 ngày 20/03/2026 đến 16:10:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 15:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2,5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Minh Huấn (1x50kVA), ấp Tân Thành A, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/03/2026 đến 10:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần ấp Tân Thành, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 17:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm NTCN Phạm Chí Công và Nguyễn Văn Cảnh (1x50kVA), ấp Văn Luyện, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/03/2026 đến 12:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Minh Điền (1x50kVA), ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 21/03/2026 đến 13:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Thị Huệ (1x37,5kVA), ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Võ Văn Búa (1x50kVA), ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/03/2026 đến 10:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trịnh Trường Giang (1x50kVA), ấp Minh Hùng, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 21/03/2026 đến 11:10:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Phan Văn Hoàng (1x50kVA), ấp Hồng Phước, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 21/03/2026 đến 12:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Tân Sỹ (1x50kVA), ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:40:00 ngày 21/03/2026 đến 13:40:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Trương Văn Khoa (1x25kVA), ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 21/03/2026 đến 15:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm NTCN Kiều Minh Hoàng (1x50kVA), ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 21/03/2026 đến 16:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 14:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thới Bình, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Gỗ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một khách hàng Hộ NTCN Phan Nhật Thể ấp 12 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới Bình, ấp 3 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/03/2026 đến 16:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kết Nghĩa 3 ấp Kết Nghĩa, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 12:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kết Nghĩa 5 ấp Kết Nghĩa, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Kết Nghĩa 4 ấp Kết Nghĩa, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng Ấp Cái Nước Biển, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Đầu Sấu, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/03/2026 đến 11:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Bào Láng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Dân Quân, ấp Hiệp Thành xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/03/2026 đến 16:30:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Phú Tân 3A, ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/03/2026 đến 16:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khách hàng ấp Thọ Mai xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/03/2026 đến 16:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tiến, ấp Ông Như, xã Tân Ân; Một phần ấp Xẻo Lá, ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Đồng Khởi, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Nhưng Miên, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ba, ấp Rạch Lùm, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 19/03/2026 đến 14:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc A, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kênh Ba, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/03/2026 đến 13:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cát, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phâần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Xẻo Mắm; toàn bộ ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/03/2026 đến 16:00:00 ngày 21/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
