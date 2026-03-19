Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 – 22/3/2026: Có khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục đến cuối tuần

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 19 – 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 19 – 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 19 – 22/3/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ dốc Mũi Né về đến Chợ Hàm Tiến thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Sở Công an 3, trục đường Nguyễn Sắc Kim, Tôn Đức Thắng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Thị Định 2 thuộc một phần đường Đặng Dung, khu dân cư Văn Thánh thuộc một phần phường Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Toà nhà Viettel Bình Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị, Phú Lạc xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, 3 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đa Kai 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Một phần thôn An Vinh - xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 – 22/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần thôn 6, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Sông Khiêng, Thôn Tiến Thành, Tiến Đạt , Tú Sơn , Nhì Phí ,Xã Sông Lũy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tánh Linh





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Tân Thành - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hóa 1 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 – 22/3/2026.