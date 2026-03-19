Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 – 22/3/2026: Có khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục đến cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 19 – 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 19 – 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 19 – 22/3/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ dốc Mũi Né về đến Chợ Hàm Tiến thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Sở Công an 3, trục đường Nguyễn Sắc Kim, Tôn Đức Thắng thuộc một phần phường Phú Thuỷ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 12:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm biến áp Nguyễn Thị Định 2 thuộc một phần đường Đặng Dung, khu dân cư Văn Thánh thuộc một phần phường Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 13:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Toà nhà Viettel Bình Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị, Phú Lạc xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn 1, 2, 3 (Bình Thạnh) - xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Đa Kai 8 - xã Nam Thành - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Một phần thôn An Vinh - xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần thôn Tam Tân - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 19/03/2026 đến 16:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Tôn Đức Thắng - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 14:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 – 22/3/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn 6, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 12:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
KHU VỰC: Một phần xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/03/2026 đến 16:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thuận Nam
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/03/2026 đến 16:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Sông Khiêng, Thôn Tiến Thành, Tiến Đạt , Tú Sơn , Nhì Phí ,Xã Sông Lũy
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 11:30:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 11:30:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Tân Thành - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/03/2026 đến 10:00:00 ngày 19/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lạc Hóa 1 - xã Tánh Linh - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/03/2026 đến 10:00:00 ngày 20/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 19 – 22/3/2026.
