EVNHANOI bật mí thói quen nhỏ giúp giảm hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng
GĐXH - Những thói quen đơn giản như “2 bật, 3 tắt” đang được Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích thực hiện nhằm giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kiểm soát chi phí sinh hoạt trong mùa nắng nóng.
Từ đầu tháng 6, học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, kéo theo sự gia tăng thời gian sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Điều hòa, quạt điện, tivi, máy tính, thiết bị giải trí và các đồ gia dụng đều hoạt động với tần suất cao hơn so với những tháng trong năm học.
Theo EVNHANOI, đây là một trong những nguyên nhân khiến điện năng tiêu thụ của nhiều hộ gia đình tăng đáng kể trong các tháng hè. Đặc biệt, khi thời tiết xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo chi phí tiền điện của các hộ gia đình cũng có thể tăng theo.
Nhằm giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, EVNHANOI khuyến khích người dân duy trì thói quen "2 bật, 3 tắt" – những hành động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong đó, "2 bật" là: Bật điều hòa 26+, Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng); "3 tắt" là: Tắt các thiết bị khi không sử dụng, Tắt giảm thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm, Tắt nguồn điện chờ (rút phích cắm khi không sử dụng).
Ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI cho biết: "Tiết kiệm điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn. Chỉ cần duy trì các thói quen đơn giản như điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt thiết bị khi không sử dụng hay hạn chế điện năng lãng phí từ chế độ chờ cũng có thể mang lại hiệu quả rõ rệt. "Hai Bật, Ba Tắt" là những giải pháp rất dễ thực hiện đối với mọi gia đình".
Bên cạnh việc hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, EVNHANOI cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên vệ sinh điều hòa định kỳ, đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa và hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong cùng một thời điểm.
Nhiều khách hàng cho biết việc theo dõi sản lượng điện sử dụng hằng ngày giúp họ chủ động hơn trong việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Thông qua App EVNHANOI, người dùng có thể dễ dàng theo dõi lượng điện tiêu thụ, từ đó nhận biết những thời điểm sử dụng điện tăng cao để có giải pháp sử dụng hợp lý hơn.
Theo EVNHANOI, khi những hành động nhỏ được duy trì thường xuyên, hiệu quả tiết kiệm điện sẽ được cộng hưởng theo thời gian. Không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong mùa nắng nóng, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các nguồn năng lượng.
Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng cũng là cơ hội để mỗi gia đình hình thành những thói quen tích cực. Bắt đầu từ "Hai Bật, Ba Tắt", mỗi khách hàng đều có thể góp phần xây dựng một cộng đồng sử dụng điện văn minh, tiết kiệm và hiệu quả hơn.
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