Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 2 – 4/10/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư sẽ bị cúp điện

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Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 2 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 2 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 2 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt





KHU VỰC: Lê Văn Tám, Trần Hưng Đạo (Bùng binh Khe Sanh đến hẽm 15A)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trần Phú, Nhà Chung, Đào Duy Từ, Khách Sạn Westerm

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách Sạn Đà Lạt - Sài Gòn

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/10/2026 đến 13:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Yết Kiêu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ma Trang Sơn, Trần Bình Trọng, Lê Lai, Hàn Thuyên, Nguyễn Thượng Hiền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 11:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Dã Chiến

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/10/2026 đến 13:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lộc





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030260010 - 472/23/1/1 VP Hàm Thuận Đa Mi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Mã trạm – tên trạm: 030240345 - 471/66/13 Đinh Công Tráng & 030240564 - 471/66/4/1 Đinh Công Tráng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đơn Dương





KHU VỰC: Một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Đơn Dương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn An Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 12 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 1, 4 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn 6, 9, 12, 13, 15 thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phú Cao thuộc xã Tà Hine.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực xã Ninh Loan cũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Toàn bộ xã Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phi Sar xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bảo Lâm





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố 16, Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 17, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 17, 18, 19, 20, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 14, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 19, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 2, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn 13, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn 2, Xã Bảo Lâm 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 2 – 4/10/2026.