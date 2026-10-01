Hôm nay (ngày 1/10) giá xăng dầu trong nước tăng hay giảm?

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Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 1/10/2026. Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 26.569 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.189 đồng/lít (tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.717 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.391 đồng/kg (tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng từ 15h ngày 1/10/2026.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với dầu diesel là 200 đồng/lít.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 26.569 +172 Xăng E10 RON 95 27.189 +102 Dầu diesel 29.717 -780 Dầu mazut 20.391 +919

Thông tin từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Biến động giá xăng dầu trong nước năm 2026.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9/2026 và kỳ điều hành ngày 01/10/2026 là: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 01/10/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.189 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.717 VNĐ/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.